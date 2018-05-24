Интервью с Егором JotM Сурковым

Егор JotM Сурков — о тренерстве в Team Empire, планах на квалификации к The International 8, идеальном аналитике и увлечении другими играми.

Егор JotM Сурков в киберспорте в Dota 2 попробовал несколько ролей. Он был игроком, в том числе в составе Virtus.pro, выступал в качестве аналитика на мэйджорах и The International. В последнее время он зарекомендовал себя как тренер, в начале сезона помогавший Team Empire. В марте 2018 года организация объявила, что отказалась от его услуг. В интервью для «Чемпионата» Сурков рассказал о причинах этого решения, сложностях работы тренером и о том, почему он стал редким гостем на аналитике. — Давайте начнем с вашего уже третьего тренерского опыта в Empire и его неожиданном окончании. Мы слышали заявления представителей организации и игроков в интервью. Но мы все еще не узнали о вашем взгляде на ситуацию. Почему не получилось сработаться с этим составом? — Я тоже читал эти интервью, их было так много. Но у меня не возникало чувство: «Эх, они все не так говорят! Давайте я расскажу, как было!» То ли я повзрослел, то ли еще что. Мне стало как-то безразлично, что думает общественность. Мне достаточно того, чтобы знали те, кому надо. Моя версия такова. С самого начала этого сезона, когда после The International анонсировали огромное количество мэйджоров, майноров и, соответственно, квалификаций, я с полной серьезностью сказал ребятам: «Давайте так. До февраля-марта просто кайфуйте». Потому что если серьезно относиться к каждой квалификации и каждому турниру, к отборам на TI вы подойдете выжатыми как лимон. А на попадание в топ-8, положа руку на сердце, рассчитывать было слишком самонадеянно. Поэтому я сразу готовил лично себя к тому, что этот сезон будет полон турниров, квалификаций и станет эмоционально тяжелым. Ты играешь отборы, выиграл или проиграл, а через неделю уже забыл об этом. И если ты не одерживаешь победы на 100% квалификаций и 100% турниров, то будет накапливаться негатив по отношению либо к себе, либо к тиммейтам. Эмоционально выдохнешься за сезон. У меня просто начала падать мотивация. Где-то к новому году у нас состоялся разговор с командой и менеджерами, и там я озвучивал свою позицию. Я сказал, что мне, если честно, не хватает мотивации. Турнир выиграли, турнир проиграли, а мне от этого ни горячо, ни холодно. Я свою работу делал, но не было огня в глазах. А когда его нет, не стоит рассчитывать на что-то хорошее. Ты можешь, грубо говоря, сидеть на зарплатке. Но у меня не стояло такой задачи. Жить мне есть на что, потребности у меня не самые большие, финансовой подушки на несколько лет вперёд хватит. Так что я имею наглость выбирать, чем мне заниматься.

И после двух последних квалификаций (одну мы прошли, а вторую нет) ребята приняли такое решение. Они еще говорили о том, что я не хотел присутствовать на турнирах с командой. Да, это правда, я не хотел. Не люблю часто путешествовать, уже напутешествовался. Когда человек в своей жизни никуда не ездил, ему это кажется интересным. Ездишь, смотришь на мир, грех жаловаться. Но когда ты отъездил свое, а для каждого эта граница индивидуальна, ты перестаешь испытывать какой-то энтузиазм по этому поводу. И по поводу буткемпа то же самое. Во время него ты живешь с шестью другими парнями. Ты делишь с ними быт. Самый близкий друг начнёт раздражать спустя месяц такого тесного контакта. А учитывая этот сезон, ты с ними будешь проводить большую часть года. Даже самые приятные люди начнут тебе надоедать, и появятся конфликты по всяким пустякам, которые станут усугубляться при неидеальных результатах команды.

Игрокам, конечно, хотелось, чтобы за спиной стоял я и говорил: «Ребята, все будет нормально! Расслабьтесь!» Но я в этом не мастер. Для этого у нас есть Менеджер Дима Korb3n, который проделывает огромный объём работы для команды, в том числе и в плане психологической поддержки игроков. Мы вот так разделяли обязанности: он отвечал за психологию, а я за сугубо стратегические вещи. — Вы и в интервью в прошлом году говорили, что вам намного комфортней работать из дома. Почему для команды это стало такой неожиданностью? — Это последствия того самого насыщенного сезона. Когда ты кучу раз проигрываешь, ты начинаешь искать какие-то причины. Я не говорю, что они это придумали и притянули за уши. Но что-то в этом есть. Если ты не выигрываешь всегда, ты начинаешь искать проблемы, постоянно меняешь игроков, если замены не помогают, ты копаешь еще дальше. Вот и дошло до этого. Для меня это не стало неожиданностью. Я уже сам последние месяца полтора делал все на автопилоте. Не горел желанием, а ждал, когда оно снова во мне проснется. Просто дожидался квалификаций на The International или месяца до них. Это такой сезон, когда ты не можешь даже что-то потренировать. Ты все время должен играть официальные встречи, ты либо в разъездах, либо на турнирных матчах. На тренировки времени просто нет. Так что не бывает возможности реализовать какой-то творческий потенциал, ведь ты все время вынужден работать на результат в конкретный момент. И это меня начало тяготить.

— Когда я знакомилась с вашими размышлениями о тренерстве, я заметила две интересные позиции. С одной стороны, вы говорил, что для доверия важно проведенное время вместе. С другой — вы считаете, что нахождения просто в тимспике и подготовки/разборов матчей достаточно для получения результатов. Может, дело в том, что не удалось удержать этот баланс? — Да, здесь ты попала в яблочко. Видимо, это и было последней каплей для игроков, когда мы не смогли выдержать этот баланс. Им было легче спихнуть вину на меня и избавиться от моего тренерства. Тем более на тот момент в команду пришел Александр Nix Левин, который горел желанием драфтить сам, и я перестал чувствовать потребность команды в себе. Когда я говорил об этом на TI, у нас уже было достаточно налажен контакт. Но для поддержания, определенно, стоило что-то делать. Тренерство в СНГ-доте — это пока ещё очень молодое явление. Наивно полагать, что сразу всё будет идеально получаться.

— Пока мы говорим о Empire, давайте коснемся другой их проблемы. Игроки в десятке интервью сказали, что им не хватает капитана. Вы достаточно времени работали с Ярославом Miposhka Найденовым. Чего ему не хватает, чтобы стать лидером, который нужен «имперцам»? — Как говорил Korb3n в интервью Марии Гуниной, не хватает яиц. Это довольно универсальное средство, которое помогает во многих проблемах, когда нужно брать на себя ответственность и принимать решение за всех. А потом либо купаться в лучах славы, либо наоборот в помоях. Вот ему не хватало этого. Мы работали довольно плотно, мы с ним много общались, жили в одном номере на The International. Но, как сказал Клемент Puppey Иванов, капитанами люди не бывают от рождения. Человек становится капитаном, когда захочет выигрывать. Я это прочитал и подумал, что это действительно так. У меня была такая же история. Я просто играл в Virtus.pro. А потом у нас был период, когда мы очень и очень плохо выступали на протяжении месяцев трех. У меня уже крыша начала ехать, так что я сказал Сергею God Брагину: «Я хочу пикать, иначе не могу уже дальше».

А у Miposhka еще не щелкнуло это в голове. Все и так шло относительно неплохо, потом появился я, который взял на себя часть ответственности. При этом, когда «имперцы» говорят, что им не хватает капитана, они имеют в виду единоличного лидера и по драфтам, и по координации в игре. У нас было разделение обязанностей: драфтили я, может быть, помогали Miposhka и Ghostik, за координацию в игре впервые 15 минут отвечает Miposhka, потом какие-то глобальные решения принимал Ghostik. И из-за того, что ответственность так распределяется, никто на себя не взваливает весь груз за поражения. Нет человека, про которого можно сказать: «Он во всем виноват». Каждый виноват, но никого это не устраивает, а брать ответственность тоже никто не готов. Тут мы и возвращаемся к тому, с чего я начал — не хватает яиц. — Реально ли с менталитетом СНГ-игроков перейти с формата «игроки ищут тренера, который их устроит» на формат «тренер собирает состав и работает с ним»? Или этот путь не для нас? — На самом деле, все для нас. Просто нужно попробовать и реализовать. На следующий сезон я соглашусь этим заняться, если система турниров будет похожа на старую с меньшим количеством мэйджоров, которые были границами между отрезками в сезоне. Мало какой команде удаётся дожить в первоначальном составе образца сентября до следующего инта. Многое еще зависит от подхода организаций. Они должны поступать, как Антон Черепенников , который выстроил состав вокруг Алексея Solo Березина. А тут то же самое, только вокруг тренера. Так что эта история уже про нас, она уже реализована. Я не думаю, что в случае, когда состав выстроен вокруг тренера, что-то сильно поменяется. Тут должен стоять вопрос субординации: не игрок должен вертеть носом и говорить, что он не хочет работать с этим человеком, а его должны ставить перед фактом: ты пришел в команду, где всем заправляет тренер. Если результаты будут неудовлетворительными, то меняют тренера или что-то в этом духе. Но при этом игрок должен слушать наставника, а не как у нас было последние годы: тренер — это, в лучшем случае, шестой игрок. — Вы бы взяли на себя такую ответственность отвечать за всю команду от начала и до конца? — Я бы хотел попробовать, по крайней мере. Это меня совершенно не пугает. Но здесь мы возвращаемся к тем же проблемам сезона. Если будет формат с тремя-четырьмя мэйджорами-разграничителями и несколькими сторонними ивентами — то без проблем.

— В течение трех лет у вас был опыт тренерства. Как за это время изменился этот институт в СНГ? Поменялось ли отношение в организациях и самих игроков? — На квалификациях к шестому TI я бы не назвал себя тренером. Я приехал на буткемп за два дня до квалификаций. За это время было невозможно перестроить игру и сделать так, чтобы мой вклад был ощутим. Тренером я стал только с апреля 2017 года, после DAC. В целом, наверное, не особо что-то изменилось. Возможно, потому что до этого ничего и не было. Разве что игроки прониклись идеей того, что это реально помогает. Когда мы прошли квалификации, ребята, которые наиболее скептически к этому относились, говорили: «Да, Егорыч, был не прав. Я думал, это так себе идея, но сейчас могу сказать, что это реально круто и нам помогло». Думаю, для каждой команды результат будет такой же: с тренером будет лучше. Неважно, за что он отвечает, за психологию или стратегии. В любой команде взгляд со стороны необходим. Стоит отметить, что каждый конкретный игрок ждет чего-то своего от тренера: кому-то важно, чтоб в стратегиях и подготовке был порядок, кому-то даже это не поможет раскрыться, если микроклимат в команде его угнетает — сугубо индивидуальная вещь, поэтому в перспективе командный штат должен расширяться, чтобы был ещё постоянный психолог. Тяжело найти человека, который справлялся бы со всеми командными запросами одинаково хорошо. — Зрители и комментаторы все чаще стали обращать внимание на работу тренера и списывать на него ошибки и провалы. Например, даже Сергей Smile Ревин говорил тебе во время трансляции: «Что ж ты так в Empire не пикал!» Может быть, есть что-то, о чем мы не подозреваем в работе тренера, что помогло бы нам ее лучше понять? — Ну почему это я так не пикал? Я так и пикал. А по поводу высказывания Smile… Это была трансляция DAC, ранее утро и Сережа просто встал не с той ноги. Поэтому он в это утро был слишком агрессивен. Эти слова не несли под собой ничего обидного. Он просто был недоволен сложившейся ситуацией: нужно рано встать и работать, не выспался человек.

— А как насчет ситуации, когда в комментариях пишут: «Почему не пикнул вот этого героя, он же в мете!». Может ли вообще тренер заставить игрока сыграть на каком-то герое? — Да, так и было, и есть. Я всегда ребятам говорил играть на определенных героях. Мы их тестировали, и если получалось, то мы показывали их на официальных матчах. Но есть такой момент, что у каждого игрока есть герои, на которых ему нравится и получается играть, есть средние, из разряда «ну если надо, сыграю». А есть персонажи, на которых он не будет хорошо играть, хоть палкой его бей. Вот просто душа не лежит. Он сыграет 30 пабликов, но он не будет его чувствовать, он для него будет чужим. Особенно в этом сезоне, когда у тебя просто нет времени, чтобы долгие годы осваивать нелюбимого тобой героя, когда тебе надо, чтобы команда уже завтра играла важный матч.

Я и по себе эту ситуацию знаю. Был момент, когда нужно было, чтобы я сыграл на Chen. А я ну ни в какую не могу. На лесной Дриаде (Enchantress) — пожалуйста. А на Chen — ни в какую. Может, это я лентяй. И у каждого игрока есть пул героев, которых он терпеть не может и никак не научится на них играть. Тут хоть говори, хоть не говори. Он попробует, но если это не его персонаж, он не будет играть на нем достаточно хорошо, чтобы отдать предпочтение этому герою, а не тому, на котором у него лучше получается. Можно списать это на непрофессионализм, но даже в 2018 году выигрывает та команда, которой нравится играть в доту. Так что пик нужно выстроить так, чтобы он получил героя, на котором ему по кайфу исполнять. — Не так давно вы написали, что не исключен ваш очередной врыв в тренерство. Для вас важно прийти в команду, в которой вы будете уверены в максимальном результате, или хочется просто кому-то нести высокое, доброе и светлое, даже без расчета на определенный результат? — Я это писал с расчетом именно на квалификации на The International. В первую очередь, мне это нужно, чтобы удовлетворить свою потребность попикать героев на отборочных, возможно какой-то команде это бы пригодилось. Вроде как, в моём резюме есть положительный опыт. Конечно, было бы неплохо, если бы это были хорошие исполнители. Потому что каким бы гениальным ты ни был драфтером, исполнители тоже должны быть на уровне. Иначе люди не поймут всю прелесть пика, если им отыграют плохо и не реализуют все необходимое.

Поэтому пока у меня вариантов больше нет. А ради галочки быть с кем-то на время квалификаций не очень хочется. Хочется, чтобы была цель, к которой все идут, и она была бы реализуема. — Давайте поговорим о Егоре-аналитике, который с различной периодичностью появляется на турнирах. Эта периодичность зависит от приглашений или вы не всегда горите желанием заниматься этим? Допустим, отказываетесь от инвайтов, потому что настроение не то. — Так происходит абсолютно всегда, на самом деле. Так как я не являюсь работником какой-либо студии, меня могут звать на любые турниры. И приглашают меня частенько. Турниров много, я бы мог постоянно ездить и светиться. Но со временем у меня отпала потребность в публичности. А про финансовые потребности я уже говорил. На DAC я съездил, потому что я давно не был в аналитике. Просто хотел посмотреть, каково это вообще. При этом до DAС примерно два с половиной месяца я даже в доту толком не играл и не смотрел. Это было для меня такое испытание. Я прекрасно понимал, что с точки зрения профессионализма ехать неподготовленным было неправильно. Но я считал, что пока мне и этого хватит и я могу продержаться на каком-то своем запасе. Я так в школе учился. Я особых усилий не прикладывал, но до шестого класса был отличником, на олимпиадах районных и городских призовые места занимал, а потом эта волна меня нахлынула — и я стал троечником (на самом деле в моей жизни появился Warcraft III, battle.net и приоритеты поменялись).

На DAC я просто хотел посмотреть, вернется ли страсть к доте на трансляции. Она не вернулась. Да, на второй-третий день я уже понимал, что происходит, какая команда что должна взять. Потому что если ты смотришь 10 часов в день и пытаешься вникнуть, ты за пару дней уже начнешь разбираться. Но именно страсть — не особо. Вот после Epicenter, когда смотрел на FTM — вот там было здорово. Я даже начал чувствовать эмоции от игры. А после DAC — нет. Поэтому на тот же Epicenter мне не хотелось ехать аналитиком.

— В какой студии вам комфортней и интересней работать: серьезной, когда вы говорите про доту все 30 минут между играми, обсуждаете и спорите или там, где можно приятно провести время, повеселить себя и зрителей, даже если это иногда не будет касаться доты? — По-разному. У меня разные были настроения. На пятом TI больше хотелось серьезной аналитики, а чем дальше, тем легче я стал к этому относиться. К людям привык, со стороны посмотрел и сделал вывод, что сам бы не стал смотреть на 100% сухую аналитику, а рядовой зритель, который не потратил десятки тысяч часов на доту и подавно. Но если ведется разговор на какую-то тему, связанную с дотой, а человек все время съезжает в шутки — это тоже не очень круто. Для меня как зрителя в таком понимании идеальный аналитик — это Александр ХВОСТ Дашкевич. Он и в доте понимает, и обладает харизмой и чувством юмора. На него приятно смотреть, приятно слушать, как он ведет диалог. И при этом ты понимаешь, что он знает, о чем говорит. Возможно, у меня сложилось такое мнение из-за того, что он относился к аналитике, как к разовой акции. Он бы точно не смог стать аналитиком на полную ставку. — Аналитики бывают разные. Одни просто приходят и говорят про доту, выражая свое мнение и видение. Другие готовятся к эфирам, изучают статистику и реплеи, общаются с игроками. Вы готовились к своим эфирам? — Моя подготовка к турнирам вроде мэйджоров и TI заключалась в том, что я выписывал составы всех команд. Потому что на каждом турнире, как бы ты за дотой не следил, есть пара-тройка участников, состав которых ты целиком можешь не назвать. Это довольно дебильно смотрится, когда человек сидит в аналитике и не может вспомнить, кто на какой позиции играет. При этом команда приехала на The International! Это не какая-то тир-4 команда из квалификаций Юго-Восточной Азии, которую рядовой русскоязычный зритель в 95% случаев видит в первый и последний раз. Ну и помимо этого я смотрел и играл в доту. Это тоже можно назвать подготовкой, пусть и не нацеленной на конкретный турнир. — Давайте перейдем к третьей ипостаси, Егор-игрок. Последнее время, как я понимаю, вы были увлечены не совсем дотой. В каких играх коротали время и что вам это дало? — Я делал это для того, чтобы отвести душу после доты. У меня и в том году был подобный период где-то с декабря по март. Я тогда тоже не особо играл в доту, я занимался всякой ерундой: играл во всякие другие игры, в том числе в ванильный WoW. В этом году я поиграл в Warcraft 3 и Starcraft 2. В Warcraft мне просто захотелось зайти. У меня так часто бывает, что я какой-то игрой я заболеваю на некоторый период, провожу в ней очень много времени, смотрю стримы, реплеи, пытаюсь играть лучше. А потом это резко как-то пропадает. В Warcraft я даже целей себе не ставил. Там сейчас вышел новый патч, и он введен только на официальный сервер, куда очень большая задержка. Поэтому я лучше подожду, а потом поиграю. В любом случае, это было для души. Starcraft тоже для души. Я играл, вдохновляясь трансляциями Alex007. В доте у нас нет такого человека, который бы так горел игрой и был настолько разносторонним. Он и играет на очень высоком уровне, он комментирует на очень высоком уровне. Он может одновременно играть и комментировать свою игру на очень высоком уровне. Он еще и организатор всего чего можно. Он делает очень много для развития Starcraft в СНГ. Если бы в доте был такой человек, это был бы просто Иисус какой-то и на него бы все молились. Я вдохновился его стримами и трансляциями и решил вспомнить молодость. Еще в 2004 и до 2007 я играл в третий Warcraft. Это была моя первая киберспортивная дисциплина. Естественно, я тогда толком ничего не добился, потому что был молод и глуп. А в 2010 году решил, что если дота — это просто карта Warcraft, а во всякие HoN и LoL играть совершенно не хотелось, то стоит попробовать Starcraft 2, раз начинал я именно с жанра RTS. Но при этом не с профессиональным подходом, а с юношеским задором. Я, конечно, там чего-то добился, но не слишком многого. Я был топ-1% ладдера. В доте это, наверное, Divine 5. Просто цифра в ранге, ты не про и не полу-про уровне. Но лично мне было слишком скучно играть в Starcraft больше 15 игр в день. По сравнению с дотой, где каждая игра отличается от предыдущей, это довольно однообразно, все более-менее похоже. Поэтому мне стало интересней играть в доту. А тут два месяца назад я решил вернуться и тряхнуть стариной.

Это лучше, чем безрукий, но это не то, что заслуживает внимания. Просто для себя. Вызов был в том, чтобы сделать это максимально быстро. — Из таких игр в соло можно вынести полезного для игры в доту? Стоит ли игрокам периодически переключаться для нового опыта? — Тут для каждого индивидуально. Для меня это и расслабление, и возможность чему-то научиться. Ты даже можешь принести это в доту. Пусть и не напрямую, но как-то косвенно это повлияет. Кто-то, может, для этого не в игры играет, а придумывает себе другое интеллектуальное занятие. Я не говорю об убивании времени вроде просмотра сериалов, там ты вряд ли что-то вынесешь. Но какая-то другая активность всегда в плюс. Ты не можешь быть отличным игроком в доту на протяжении многих лет, если ты занимаешься только этим. Рано или поздно ты перегоришь, и это сильно аукнется. Допустим, ты сейчас на вершине, но как только ты оттуда спустишься, тебя нахлынет волна от того, что все, что ты делал — это играл в доту. Я говорю даже не про жизненные достижения, а про любые занятия. Ты не будешь знать, куда себя деть. И будет тебе грустно.

А про себя я точно не могу сказать. Нельзя же заявить, что микрить муталисками помогло мне в доте! Возможно, как-то косвенно. Потому что играя в стратегию реального времени, ты тренируешь мозг, выдумываешь какие-то подходы. И тренируя мозг в другой плоскости, ты одновременно и расслабляешь его от привычной нагрузки дотой, и продолжаешь им работать. — Тем временем в доте в качестве бонуса в Battle Pass появилось то, за что вы так радели некоторое время назад — поиск по ролям. Успели ли вы его оценить и хорошо ли реализована эта система? — Я слышал об этом, видел что-то. Но у меня есть традиция не покупать то, что мне предлагает Габен, так что я этим не пользовался. Естественно, люди покупают Battle Pass не для того, чтобы поиграть по ролям, а ради шмоток. А поиск по ролям после TI выйдет в основу и без денег, я в этом не сомневаюсь. Но там не реализовали идею с разделением MMR, о которой я говорил. Потому что это был бы отличный антибустинг. В свое время я поиграл на разных MMR, и я прекрасно понимаю, что примерно тот уровень, где кончается максимальный порог калибровки, — это просто помойка. Там играть очень тяжело. Я думаю, что на эко-систему это очень сильно влияет, равно как и засилье бустеров, делающие игры однокалиточными. — Вы известны своими редкими, но точными предсказаниями. В мае 2015 года вы заявили, что Питер PPD Дагер выиграет TI. В 2016 написали, что Марун GH Мерхей станет тир-1 игроком, а через год он стал чемпионом мира. Может, в запасе у вас есть предсказание на этот год? — Ну это же с вдохновением берется! Я последнее время и не особо следил за сценой, так что не знаю, кто там начнет всех рвать. GH я помнил, потому что он рвал, когда я еще был игроком. А так, если мне в голову что-то придет и я захочу этим поделиться, то я обязательно поделюсь!