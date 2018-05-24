Маленький мальчик подбежал к девушке и произнес удивительные слова!

Сегодня в Старбаксе ко мне подбежал маленький мальчик и сказал:

«Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел.»

Я улыбнулась и сказала: «Это так приятно! Спасибо! Ты очень мил»

Он обнял меня и спросил, как меня зовут и сказал, что полюбил меня. Я ответила, и тогда он спросил:

«K***, у тебя есть парень?»

«Да, есть, сколько тебе лет?»

Он поднял обе руки и показал, что шесть.

«Он любит тебя так же сильно, как и я?»

«Ну, я надеюсь, что так»

«Ну, если он не сказал тебе, то я люблю тебя больше.»

Я присела на колени рядом с мальчиком.

«На самом деле, он сказал мне это сегодня утром, он был моим парнем в течение шести месяцев».

Мальчик посмотрел на меня и снова поднял руки: «Столько месяцев?» (Он поднял шесть)

«Да, так много»

«Это очень долгое время, но сколько мне еще ждать?»

Человек, который готовил мой кофе, назвал мое имя, я встала и подошла туда.

Он протянул мою толстовку: «К***, ты очень красивая надеюсь увидеть тебя снова» Он обнял меня.

«Спасибо, что был таким милым»

Я обняла его и попрощалась. Когда я уходила, он подбежал и схватил меня за ногу:

«Пока, К***, прощай любовь!»