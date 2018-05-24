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Маленький мальчик подбежал к девушке и произнес удивительные слова!
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Маленький мальчик подбежал к девушке и произнес удивительные слова! 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Сегодня в Старбаксе ко мне подбежал маленький мальчик и сказал:
«Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел.»
Я улыбнулась и сказала: «Это так приятно! Спасибо! Ты очень мил»
Он обнял меня и спросил, как меня зовут и сказал, что полюбил меня. Я ответила, и тогда он спросил:
«K***, у тебя есть парень?»
«Да, есть, сколько тебе лет?»
Он поднял обе руки и показал, что шесть.
«Он любит тебя так же сильно, как и я?»
«Ну, я надеюсь, что так»
«Ну, если он не сказал тебе, то я люблю тебя больше.»
Я присела на колени рядом с мальчиком.
«На самом деле, он сказал мне это сегодня утром, он был моим парнем в течение шести месяцев».
Мальчик посмотрел на меня и снова поднял руки: «Столько месяцев?» (Он поднял шесть)
«Да, так много»
«Это очень долгое время, но сколько мне еще ждать?»
Человек, который готовил мой кофе, назвал мое имя, я встала и подошла туда.
Он протянул мою толстовку: «К***, ты очень красивая надеюсь увидеть тебя снова» Он обнял меня.
«Спасибо, что был таким милым»
Я обняла его и попрощалась. Когда я уходила, он подбежал и схватил меня за ногу:
«Пока, К***, прощай любовь!»
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