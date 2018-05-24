Кто и как стал самым дорогим заложником в истории

В конце 1990-х годов по России прокатилась волна многочисленных похищений. В основном жертвами преступников становились сыновья и дочери высокопоставленных и обеспеченных родителей. За взрослых и несовершеннолетних похищенных бандиты требовали выкуп. Но сумма, в которую они оценили жизнь Камиля Мирзабекова, оказалась просто астрономической.

Почему Камиль?

Понятно, что бандиты не хватали первого попавшегося им на улице ребенка или взрослого. Своих жертв они выбирали довольно тщательно, причем, среди тех, кто занимался прибыльным бизнесом или же какое-то время находился на руководящих постах в органах власти.

Отец Камиля Мирзабекова — Абдуразак Марданович Мирзабеков — с 1994 по 1997 годы являлся председателем правительства республики Дагестан. На момент похищения сына Абдуразак Марданович был полномочным представителем Российской Федерации в Литве.

Целиком или по частям

13 апреля 1999 года 30-летний Камиль Мирзабеков, проживавший в Москве, возвращался с работы домой. Возле подъезда к нему подошли мужчины и представились сотрудниками правоохранительных органов . Они усадили Камиля в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре отцу похищенного Мирзабекову-старшему позвонили преступники и потребовали за Камиля баснословный выкуп — 25 миллионов долларов. Абдуразак Марданович заявил, что его сын — не товар, чтобы его покупать или продавать. Тогда на другом конце провода пригрозили, мол, если отец не купит Камиля целиком, то скоро будет скупать его по частям.

Выяснилось, что Камиля Мирзабекова бандиты увезли в Чечню. Группу по данному делу возглавил заместитель начальника оперативно-розыскного бюро ГУБОП МВД Руслан Гитинов. С огромным трудом оперативным сотрудникам удалось даже выйти на посредника боевиков, но и эта ниточка внезапно оборвалась.

13 месяцев Камилю Мирзабекову пришлось провести в плену. Добрую половину этого срока он просидел в вырытой в земле глубокой яме. Его кормили только хлебом и водой, регулярно избивали и развлекались, стреляя над самой головой мужчины. Все это время Камиль наверняка много раз мысленно прощался с жизнью. Он жил только надеждой на то, что его все-таки спасут. И однажды это случилось.

Благодаря полученным оперативным данным, сотрудники МВД узнали, что Мирзабекова находится в районе Аргунского ущелья. Там его и нашли и освободили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью в мае 2000 года.