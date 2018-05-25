Последний звонок — 2018: как Михалкова, Навка, Заворотнюк и другие звезды поздравили своих детей

Звездные дети (и их родители) прощаются со школой.

«Ааааа! Наконец! Хоть один это марафон добежал))) ВЫПУСКНОЙ! Это мой, блин, праздник!», — счастлива Анна Михалкова

«Сегодня у Макара выпускной начальной школы, которую он окончил на хорошо и отлично💐с этого года к английскому добавился французский язык и пока предпочтение он отдаёт второму💞а на сегодняшнем концерте играл одну из главных ролей-Маленького Принца🤴🏻желаю сыну из Маленького Принца вырасти в Большого и доброго парня!🕺уважать своих товарищей и учителей, любить родителей💖а самое главное-много читать хороших книжек😇УРА», — поделилась Алика Смехова

«Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник… С праздником тебя, мой выпускник! Такая разная и безумно интересная жизнь у тебя впереди! Мой дорогой сыночек, мне хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что поможет тебе на твоем дальнейшем пути. Я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Ни в чем не сомневайся, верь в себя и смело покоряй этот мир! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье — видеть счастливыми вас», — написала Анастасия Заворотнюк

«Не хочется верить в то, что сегодня — последний день.. Слишком сильно люблю свой класс и свою школу», — написала в блоге Саша Жулина.

Фото: instagram