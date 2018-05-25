Важные вопросы, которые нужно задать пластическому хирургу перед операцией

Часто после разговоров с врачами нас терзает смутное сомнение, что мы забыли что-то спросить. Обычно человек на приеме у специалиста теряется, нервничает, и все, что он хотел уточнить, просто-напросто вылетает у него из головы. Не бойся быть навязчивой и надоедливой на первой консультации: твое здоровье важнее, чем придуманные страхи и неловкость. Поэтому бери себя в руки — и вперед, туда, где фраза «я стесняюсь» меняется на «я хочу узнать».

Разрешите представиться

Твоя первая задача на предварительной консультации — узнать как можно больше о будущем враче. Если ты выбрала его по совету знакомых, то вопросов будет меньше; если по постам в Instagram — больше. Не стесняйся просить портфолио предыдущих работ, диплом об образовании. Чтобы иметь представление о конечном результате, нелишним будет посмотреть на фото пациентов до и после аналогичной операции. Если что-то тебе не понравилось — можешь быстренько заканчивать разговор и уходить. Как поется в популярной песне, «не надо стесняться».

Если все устроило — можно продолжать консультацию. Изначально со своим хирургом ты должна чувствовать себя абсолютно уверенно. Манера общения, внутренний и внешний комфорт — все эти факторы оказывают не последнее влияние на твое конечное решение.

Сколько лет вы работаете хирургом?

Есть ли у вас документы, подтверждающие дополнительную квалификацию?

Часто ли вы проводите похожие операции?

Альтернативу в студию

Если операция носит эстетический характер, то всегда нужно уточнять, есть ли альтернатива хирургическому вмешательству. Например, молодой девушке, которая хочет большую грудь, нужно помнить о том, что впереди еще период беременности и лактации. Поэтому иногда стоит на время отказаться от операции. Всегда уточняй, поможет ли хирургическое вмешательство, по мнению специалиста, решить проблему.

Существует ли достойная альтернатива предстоящей операции?

Может ли понадобиться повторное хирургическое вмешательство и через какой срок?

Серьезная подготовка

Следующий шаг, пожалуй, самый важный. Если хирург привел убедительные аргументы и ты чувствуешь себя свободно и решительно, то пора как можно подробнее узнать все о предстоящей операции. Здесь не нужно опираться на отзывы предыдущих пациентов, а необходимо выяснить весь объем работ, который будет проводиться именно в твоем случае.

Как долго по времени будет проводиться операция?

Какие анализы нужно будет сдавать?

Что нужно делать накануне операции?

Какой вид анестезии будет использоваться?

С помощью какого оборудования будет проводиться операция?

Что по чеку?

Уточнить, в какую сумму обойдется тебе операция, лучше заранее. Чтобы ценник на выходе из клиники не стал неприятным сюрпризом, сразу узнай, входят ли предоперационный осмотр, наркоз и содержание в стационаре в конечную сумму.

Восстановительный «лежим»

Сейчас тебя мало заботит то, что будет после операции. Но правильным решением было бы подумать об этом заранее. Возможные осложнения могут возникнуть как по ходу операции, так и после нее. Не стесняйся уточнять алгоритм действий после хирургического вмешательства. Проконсультировать тебя о том, чего стоит ждать после операции, специалист должен заранее.

За чей счет будут устраняться возможные осложнения?

Будут ли ограничения после операции?

Сколько времени должно пройти до полного восстановления?

«По рукам!»

Не забудь про договор — не думай, что это простая формальность и он тебе не нужен. Если вдруг что-то пойдет вразрез с планами, то договор — это единственный официальный документ, который гарантирует твои права.

Любая операция может пройти без сучка и задоринки только в том случае, если ты сможешь полностью доверять специалисту. Поэтому откинь стеснение и волнение и заранее подготовь список интересующих тебя тем. Грамотные вопросы помогут тебе принять правильное решение и получить важную и необходимую информацию от специалиста.

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Фото: Shutterstock