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Старик даже не вздрогнул, когда дьявол предстал перед ним. Причина почему так произошло просто бесценна!
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Старик даже не вздрогнул, когда дьявол предстал перед ним. Причина почему так произошло просто бесценна! 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
За несколько минут до начала богослужения, прихожане, сидели на лавках и разговаривали. Вдруг, в передней части церкви появился дьявол. Все начали кричать и бежать к выходу, давя друг друга в попытке убежать от воплощенного зла.
Вскоре церковь была пуста, за исключением одного пожилого джентльмена, который спокойно сидел на своей скамье не двигаясь, казалось бы, забыв о том, что здесь был дьявол.
Так дьявол подошел к человеку и спросил: «Ты знаешь, кто я?» Человек ответил: «Да, конечно». «Ты не боишься меня?» «Конечно, нет.», — ответил человек. «Неужели ты не понимаешь, я могу убить тебя одним словом?» — спросил дьявол. «Не сомневаюсь в этом ни на минуту», — отозвался старик, ровным тоном.
«Знаешь ли ты, что я могу причинить тебе глубокие, ужасные мучения на вечно?», — упорствовал дьявол.
«Да», — спокойно ответил старик. «И ты все еще не боишься?» — спросил дьявол. — «Нет», — сказал старик. Возмущенный дьявол спросил: «Почему ты не боишься меня?» Человек спокойно ответил: «Я был женат на твоей сестре 48 лет…»
Карельские вести: последние новости
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