Тиньков: необходима декриминализация экономических статей УК 

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков считает, что необходима декриминализация экономических статей Уголовного кодекса РФ. Об этом он рассказал на ПМЭФ-2018, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Владимира Познера.
«Я считаю, что должна быть декриминализация экономических статей. Страна полна Остапов Бендеров. Мы видели, что случилось с «Открытием», Промсвязьбанком. Это чистое мошенничество. Наказывайте вы их рублем… Если мы говорим про экономические преступления — то и наказывать их нужно экономически. А у нас сразу в тюрьму. Зачем за решетку? Получите с него деньги, пусть он заплатит один миллион долларов, 10 миллионов долларов. Нужно декриминализировать эти дурацкие экономические статьи», — рассказал он в ходе дискуссии.