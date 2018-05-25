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Тиньков: необходима декриминализация экономических статей УК
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Тиньков: необходима декриминализация экономических статей УК 

Банки.ру 25 мая 2018
Фото: dp.ru
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков считает, что необходима декриминализация экономических статей Уголовного кодекса РФ. Об этом он рассказал на ПМЭФ-2018, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Владимира Познера.
«Я считаю, что должна быть декриминализация экономических статей. Страна полна Остапов Бендеров. Мы видели, что случилось с «Открытием», Промсвязьбанком. Это чистое мошенничество. Наказывайте вы их рублем… Если мы говорим про экономические преступления — то и наказывать их нужно экономически. А у нас сразу в тюрьму. Зачем за решетку? Получите с него деньги, пусть он заплатит один миллион долларов, 10 миллионов долларов. Нужно декриминализировать эти дурацкие экономические статьи», — рассказал он в ходе дискуссии.
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