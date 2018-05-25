Большой успех — высокая цена

Сегодня мы рассмотрим успех с другой точки зрения — глазами одного из самых видных деятелей античности Луция Аннея Сенеки. Древнеримский философ и государственный деятель, говоря на сегодняшнем языке, добился огромного успеха, обладая немыслимым богатством и будучи приближенным императора Нерона. А во время молодости последнего Сенека фактически принимал все главные решения по управлению государством. Как известно, философ в итоге покончил с собой по приказу Нерона. Но к тому моменту он успел стать автором множества работ, затрагивающих фундаментальные постулаты стоических воззрений. В своем просветительском тексте «О кратковременности жизни» он призывает с опасением относиться к высоким амбициям и большому стремлению к успеху:

«Когда ты видишь человека, занимающего высокое положение и имеющего известное имя, не завидуй: эти атрибуты достались ему ценой жизни. Блага, которыми он будет пользоваться на протяжении года, стоили ему всех прожитых лет. Некоторые из таких людей, оказавшись на вершине, сталкиваются с грустной мыслью о том, что все их труды станут не больше чем эпитафией на могильном камне».

Что это значит

Времена стали другими: деньги поменяли вид, высокое положение — формулировку. Но ценности не изменились, так же как и человек остался неизменным. Когда ты видишь успешных с современной точки зрения людей, о которых пишут СМИ или говорят вокруг, то, возможно, завидуешь им. Сенека утверждает, что делать этого не нужно, поскольку подобный успех не является признаком счастья. Чтобы оказаться там, где они есть, эти люди пожертвовали многими важными вещами в своей жизни: любовью, семьей, здоровьем, добродетелью. Чтобы на короткий миг быть в центре внимания и упиваться славой, они отказались от умеренного комфорта простой жизни. Если мы рассматриваем успех как источник счастья, то, по мнению Сенеки, в случае этих людей счастье стало скорее его ценой.

Кроме того, философ указывает, что те, кто беспрестанно взбирается наверх, в конечном итоге терпят крах, сталкиваясь с непреодолимой силой. Но даже если такого не происходит, в конце жизни, осознав истину с высоты прожитых лет, эти люди понимают, что все их старания превратятся лишь в короткую надпись на надгробии. Ведь, потратив всю жизнь на достижение цели, они не оставили время на то, чтобы ею насладиться. Подобная мысль звучит искренне из уст человека, который когда-то олицетворял успех, при этом был глубоко несчастным и принял трагическую смерть. Чем не стыдно заниматься в жизни, если ты не хочешь добиваться «успеха»

Оценивай успех индивидуально

Как ты видишь свою жизнь: ожиданием счастья или пребыванием в нем постоянно? Это важный вопрос, который заставляет рассмотреть успех не с высоты своих амбиций, а в тесной череде повседневных дел. Твое время здесь и сейчас — это самый ценный и невосполнимый ресурс, поэтому растрачивать его впустую не только ошибочно, но и трагично. Если твоя цель не приносит тебе счастья на пути ее достижения, то от нее нужно отказаться. В противном случае тебя ждет участь, описанная Сенекой. Успех — штука относительная. Он и его ценность часто определяются не самим индивидуумом, а окружением. Подумай об этом, прежде чем превращать свою жизнь в расходный материал для достижения того, что, возможно, тебе не нужно. Речь идет не о том, что ты должен избегать своих амбиций и не стремиться к успеху. Но по отношению к ним нужно быть очень внимательным. Некоторые желания не могут быть удовлетворены, и тогда человек всю свою жизнь гонится за недостижимым, а на ее исходе сожалеет о потерянном времени. Стремиться к лучшему не плохо, а, наоборот, естественно. Но необходимо видеть разницу между настоящим успехом и его материальной версией. Первый гарантирует комфорт и удовлетворение, тогда как второй будет растрачивать твою жизнь, пока ты не поймешь, что идешь не в том направлении.

Бесконечная мудрость Марка Аврелия на каждый день