Как сломать в себе потребителя

Потребительство из проблемы современного общества переросло в его религию. Мы постоянно покупаем кучу вещей не потому, что они нам необходимы, а по той причине, что это диктует мода. Некоторые люди бездумно скупают все, что видят, накапливая тонну ненужного хлама в своем доме, от которого потом не могут избавиться, так как «выкидывать жалко». Сегодня мы расскажем тебе о том, как сломать в себе потребителя и зажить жизнью, в которой вещи работают на тебя, а не ты — на вещи.

В предпраздничные дни покупай товары с умом

В году есть такие дни, когда различные покупки поощряются больше, чем обычно: например, Новый год, 8 Марта и т.д. В эти дни магазины не просто предлагают нам свой товар, а призывают и практически настаивают его приобрести, потому что «так надо», ведь праздники в большинстве своем стали коммерциализированными. Старайся не накупать гору бесполезных подарков, так как дешевизна порождает массовость закупок, которые, в свою очередь, бьют по карману. Составь список подарков, которые ты планируешь купить, тогда твои траты будут фиксированными, а не стихийными. И в итоге ты купишь такие подарки, которые понравятся родным и не разорят тебя.

Не нужно недооценивать рекламу

Возможно, ты думаешь, что реклама действует на всех, кроме тебя, а ты не подвержен влиянию медиаиндустрии. Но на деле ты сталкиваешься с рекламой на ТВ, с флаерами, которые раздают промоутеры, баннерами, установленными по всему городу, рекламой в интернете — вся эта коммерческая машина работает для того, чтобы вытащить твои деньги. Не ведись на уловки маркетологов, адекватно оценивая предстоящие покупки, и думай о том, реально ли тебе пригодятся вещи, которые ты планируешь приобрести.

Обменивай вещи, вместо того чтобы покупать

Из-за стихийных покупок в итоге накапливается куча вещей, которые, как правило, лежат мертвым грузом и не приносят никакой пользы ни тебе, ни окружающим. Но задумайся вот о чем: старая гитара может оказаться в руках ребенка, который давно мечтал научиться играть, но у семьи не было возможности обеспечить его всем необходимым. Точно так же и ты можешь осуществить свою мечту и получить предмет, о котором мечтал долгие годы. Но где и как можно это сделать? Согласись: было бы чудесно обменивать старые, ненужные вещи на новые, которые принесут не только пользу, но и удовольствие, а сам процесс передачи старой вещи и получения новой был бы прост и удобен! К счастью, сегодня существует специальный сервис SwopShop. Это уникальный ресурс, на котором ты можешь разместить вещи, которые тебе не нужны, но выкидывать их совершенно неразумно. Здесь ты не продаешь вещи, а обмениваешь на другие, которые покажутся тебе полезными, или же можешь отдать бесплатно, оторвав от сердца.

Обменивать вещи на этом сайте очень просто, и ты не столкнешься с проблемными контрагентами, которые в последний момент выдвинут новые условия мены. Во-первых, SwopShop имеет свою валюту — СВОПЫ. Именно благодаря ей становится возможным процесс обмена или «покупки» вещи. Это нововведение избавит тебя от взаимодействия с недобросовестными людьми, желающими навязать тебе кабальную сделку. Чтобы заработать СВОПЫ для начала ты должен что-то отдать, а уж затем сможешь что-то получить — все просто и по-своему гениально, да и система натурального обмена еще никогда не была так хорошо урегулирована. На сегодняшний день на сайте более 4000 пользователей, выставлено около 30000 лотов в различных категориях, так что ты с легкостью найдешь именно то, о чем давно мечтал, и сможешь избавиться от ненужных вещей, подарив их другому человеку, а не отправив на свалку. Обменять старые вещи на новые в SwopShop →

Не подражай другим

Если твои друзья привыкли бездумно тратить деньги, постоянно покупать новые гаджеты, обновлять гардероб каждые 3 месяца, то ты не должен делать то же самое. Возможно, кто-то из твоего окружения на данный момент имеет лучшее материальное положение, нежели ты, но всё же жить нужно по возможностям, а не в кредит или в долг. Не пытайся равняться на других, не ведись на ложный гламур, создаваемый напускным материальным благополучием, ведь жить в съемной квартире на окраине города и при этом брать айфон в кредит как минимум глупо. Попытки произвести впечатление на окружающих, демонстрируя свое материальное положение, выглядят нелепо и обесценивают тебя как человека и личность.

Пойми, что мир не состоит лишь из материальных ценностей

В итоге в погоне за материальными благами ты можешь потерять себя и стать одним из этих накопителей, которые забывают об иных ценностях, если их нельзя перевести в денежный эквивалент. Цени окружающих, общение, свои увлечения; подумай о том, что на самом деле тебе нужно для жизни и действительно ли очередная покупка так необходима и может сделать тебя счастливее? Цени моменты, чувства, людей, но не бездушные вещи, которые со временем превращаются лишь в мусор.