«Любите то, что вы делаете». Павел Дацюк — о книге «Правило №1 — не будь №2»

Дэн Мильштейн — основатель и исполнительный директор группы компаний «Gold Star», насчитывающей 48 представительств по всему миру. «Gold Star» занимается финансовыми вопросами, спортивным менеджментом, издательской деятельностью и киноиндустрией. «Gold Star» вошла в список 500 самых быстроразвивающихся компаний США.

Также Мильштейн — имя в литературном мире. «The ABC of Sales», «17 Cents and a Dream», «Street Smart Selling», — все эти издания стали бестселлерами. И помимо популярности принесли Дэну ряд наград. Он вдохновляет сотни тысяч людей своими лекциями о бизнесе и жизни на простом и понятном языке.

И вот на российский рынок выходит его новая мотивационная книга «Правило №1 — не будь №2». Рассказывает о ней Дацюк — олимпийский чемпион, дважды обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира обладатель Кубка Гагарина.

«Дорогой читатель! Мой друг Дэн Мильштейн написал очень необычную книгу. И она не только о хоккее, — пишет Павел. — Я бы даже сказал, что эта книга — скорее о жизни. О том, как с детства идти к своей мечте, преодолевая трудности и невзгоды.

Рад сообщить, что в книжных магазинах Москвы и России появилась долгожданная книга «Правило №1 — никогда не быть №2». Автор — Дэн Мильштейн. Хоккей, судьбы известных игроков, мотивация, бизнес, психология — все тут. Ищите в магазинах. И читайте! Герои книги — Никита Кучеров, Артемий Панарин, Никита Зайцев, Никита Сошников, Павел Дацюк. Над книгой работали, кроме автора Дэна Мильштейна — Андрей Осадченко, Юрий Голышак Павел Лысенков . #сборнаяроссии #lysenkovtv #хоккей #павелохоккее #дацюк #панарин #кучеров #нхл #кхл Публикация от Павел Лысенков (@lysenkovtv)

24 Май 2018 в 4:11 PDT В этой книге собрано много историй о том, как люди шли к цели — и добились результата. Здесь полно рассказов о том, как в человека многие уже не верили. Но он шел вперед, шаг за шагом. И реализовал себя. Доказал, как ошибались все окружающие.

У каждого — свой путь, своя дорога. Все возможно в жизни. Посмотри на пример тех, кто стоит рядом с тобой. На то, как они преодолели трудности. Мотивируй себя. Это вдохновит тебя на успех, в который ты начинаешь больше верить. Бывает, что ты упираешься в стены. Но самый тяжелый шаг — последний перед тем, как ты победишь.

В этой книге есть истории российских спортсменов. У каждого — своя интересная судьба.

А еще есть истории о тех, кто всегда находится рядом и готов тебе помочь. Тебе важно его не только слушать, а услышать. Нас всегда окружает целый хор разных мнений. Какие-то правильные, какие-то — нет. Умей анализировать.

Что пронизывает книгу красной нитью — в ней есть ценные советы, которые должны помочь юным, решившим добиться своей цели.

Знаете, бывает, что у самих детей не горят глаза. Я всегда говорю ребятам: «Любите то, что вы делаете. Это чувство терять нельзя».

Так вот, в этой книге много таких историй, когда обычные парни — без родителей, которые стояли над ними и что-то требовали — сами шли к своей мечте. Было трудно, но они продирались через тернии. А в пути с ними была любовь — к своему делу. К тому, чем они живут.

Я всегда помню, для кого играю в хоккей. Ценно то, что, делая любимое дело, ты можешь кому-то помочь. Иногда достаточно услышать слово и почувствовать тепло, чтобы стало легче. А когда у тебя есть возможность отозваться людям, которые любят, смотрят и переживают за тебя, мимо проходить нельзя.

И никакие победы не заменят счастье наших детей. Важнее не может быть ничего.

Я надеюсь, эта книга тоже кого-то сделает счастливее, поможет получить важный опыт, реализоваться в жизни. Быть чемпионом. Стать настоящим человеком».