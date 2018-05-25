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Второй сезон проекта «Ты супер!» близится к завершению
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Второй сезон проекта «Ты супер!» близится к завершению 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В субботу, 26 мая на НТВ состоится финал вокального проекта «Ты супер!».
До финала дошли одиннадцать лучших участников, которые подготовили зрителям полноценные концертные номера. Конкурсанты выступят в парах со звездами отечественного шоу-бизнеса. Известно, что на сцену выйдут певица Валерия, Гарик Мартиросян и многие другие.
Всего в международном соревновании талантов приняли участие 82 конкурсанта и более тридцати музыкантов, актеров и шоуменов. Многие из детей за время проекта встретились со своей семьей. Так, например, Владимир Скрипаль встретился с отцом, а маму Даулетхана Аканова восстановили в родительских правах.
Международный вокальный конкурс «Ты супер» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и исполнить заветные мечты.
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