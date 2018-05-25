Чего Тургенев боялся больше всего

Иван Сергеевич Тургенев прожил жизнь в борьбе с обстоятельствами и самим собой. Предлагаем взглянуть, насколько удачной оказалась «битва за душу», и какую цену русскому классику пришлось заплатить за свои слабости?

Деспотичная Варвара Петровна являла собой худший образец не только русской помещицы, но и матери. От ее тиранства страдали все: от крепостных до любимого сына Ивана. Не заломившие шапки крестьяне отправлялись в Сибирь, а непослушный сын, не пожелавший сначала служить, а затем долго не возвращавшийся из заграничной поездки, лишен средств к существованию.

Маленького Ивана мать «драла» собственноручно чуть ли не ежедневно. Впрочем, долгое время Тургеневу удавалось противостоять желанию взбунтоваться против родительницы. Она повелевает и он едет в Германию, чтобы продолжить обучение. Затем, вновь пытаясь угодить матери, не слишком рьяно добивается места в Министерстве внутренних дел в отделе этнографа Даля.

Вскоре, правда, он подает в отставку и получает наказание за свое желание заниматься «бумагомаранием» — мать настолько сокращает ежемесячное содержание, что он с трудом может оплачивать собственный обед. Перед смертью Варвара Петровна «подарит» двум своим сыновьям — ушедшему в отставку и «жившему как попало» Николаю и «волочившемуся за певичкой» и жившему за границей Ивану — по имению, правда, не подписав дарственные и продав за бесценок запасы для будущей посевной.

Тургенев не сможет смириться — в пылу ссоры он бросит матери: «Да кого ты не мучаешь? Всех!», на что услышит от побелевшей от злобы Варвары Петровны: «Нет у меня детей!» Сын предпримет несколько попыток помириться с матерью — в надежде на разговор он будет ежедневно из маленького отцовского имения Тургенево проходить 18 верст. Но мать вскоре умрет, не оставив никаких распоряжений, так и не простив непослушного сына.

Полина Виардо

За удачу на литературном поприще Тургеневу придется заплатить высокую цену. Почти 40 лет продлится его «увлечение» ролью «русского друга». Одержимость к Полине Виардо будет диктовать свои правила. Его представят оперной диве 1 ноября 1843 года — и с этого момента жизнь уже не будет прежней.

Он станет ее самым преданным поклонником, проводя долгие часы на третьей лапе белого медведя, шкура которого была расстелена на полу петербургской уборной его «ангела». Стараясь затмить более удачливых воздыхателей Виардо, он будет щедр на подарки и цветы. В погоне за личным счастьем, с едва мерцающей надеждой на взаимность, он последует за «неподражаемой» в Европу.

Со временем он станет хорошим другом семьи Виардо. Испытывая материальные трудности, будет жить за их счет, а получив наследство, сможет отблагодарить друзей. Жизнь в замке Куртавнель в 60 километрах от французской столицы станет лучшим временем для Тургенева: любимая женщина рядом, он дышит с ней одним воздухом, он каждый вечер слышит ее божественное пение.

Он счастлив, хоть и получает долгое время всего лишь королевскую снисходительность. Тургенев не сможет победить это искушение, питая надежду рано или поздно полностью обладать этой женщиной. Он получит желаемое, правда, на очень короткое время.

Страх

В критической ситуации не сможет Тургенев победить и свой инстинктивный страх. На учебу в Германию он отправится на корабле. Начавшийся на судне пожар и охватившая всех паника заставят молодого Тургенева проявить трусость. Он будет отчаянно расталкивать пассажиров, стремясь первым занять место в спасительной шлюпке, не замечая среди терпящих бедствие детей и женщин. Ужас пожара продиктует лишь одно желание — спастись.

Позже в автобиографическом рассказе «Пожар на море» он напишет: «Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня». К счастью, никто не пострадает, но к радости спасения примешается горькое чувство стыда, которое еще долгие годы будет отравлять жизнь Тургенева.

Медные трубы

Мечтал ли Тургенев однажды достичь славы самых великих? Конечно, но можно ли его в этом упрекнуть? Первую свою поэму «Стено», написанную в подражание байроновскому «Манфреду», он покажет профессору русской литературы Плетневу. Доброжелательный и обладавший прекрасным чутьем Плетнев найдет произведение посредственным, однако, порекомендует автору продолжать поиски и даже пригласит его на один из литературных вечеров.

Именно в прихожей Плетнева Тургенев впервые увидит Пушкина — своего кумира. Чуть раньше он посетит лекцию Гоголя по всеобщей истории и будет крайне разочарован, увидев перед собой шептавшего что-то несвязное, ужасно смущавшегося человека, который, ко всему прочему, слабо разбирался в предмете, о котором говорил.

Позже он познакомится с Достоевским, который покажется ему вычурным, неловким и нелепым. Достоевский станет для Тургенева олицетворением того, что он не принимал в людях: многословие, отсутствие такта, экстравагантность. Тогда он еще не будет знать, что именно Достоевский станет его главным соперником в литературной карьере.

Тургенев творил в одно время с Толстым и Некрасовым, Фетом и Добролюбовым, Эмилем Золя и Проспером Мериме, Флобером, Ги де Мопассаном, Джеймсом, Теккереем, Диккенсом. И он станет классиком русской литературы, написав «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Он будет много переводить, открывая для европейцев русскую литературу и даруя соотечественникам лучшие произведения западных классиков.

Друзья

Из всей плеяды знаменитостей, которые окружали Тургенева, отношения со многими переросли из чисто деловых в дружеские. Впрочем, ранимый и субъективный Иван Сергеевич мог решительно прекратить любые сношения с друзьями, не поняв мотивацию поступка или не приняв мнения.

Так, после публикации в «Современнике» статьи Добролюбова, в которой прозвучала критика «Накануне», Тургенев поставит Некрасова перед выбором, а когда тот выберет Добролюбова, Иван Сергеевич уйдет из «Современника» и прекратит общение с лучшим другом.

Аж на 10 лет поссорился Тургенев и с Достоевским по причине несогласия с темами и героями романа «Дым». На долгие 17 лет Тургенев перестанет общаться с Львом Толстым — ссора начнется из-за разности взглядов на методы воспитания. В частности, Толстой посчитает неискренней ситуацию, когда «разряженная девушка» (внебрачная дочь Тургенева) будет чинить одежду бедняков.

Замечание крайне заденет Тургенева: он утратит самообладание, резко ответит, хотя это было не свойственно его натуре, и, якобы, даже бросится на Толстого с кулаками. Дело могло завершиться дуэлью, но, к счастью, убийство не состоялось. Интересно, однако, что обычно первые шаги к примирению делал не Тургенев.

Революция

Французская революция 1848 года застала Тургенева в Брюсселе, и через полчаса он уже мчался в Париж, чтобы стать свидетелем коренных перемен. Но увидев кровь, массовые расправы, напрасные жертвы, одержимость своего друга Бакунина, который ликовал в буйстве угнетенных масс, Тургенев понял, что не способен на активную борьбу, решительное действие, и главное — он не готов пойти на крайности.

Миролюбивый по своей натуре и склонный к размышлениям он, несомненно, мечтал о лучшем мире и иной жизни для людей, однако, не был сторонником революционного кровопролития. Созерцание к французским событиям позволило ему четко осознать, что его призвание — размышления, любовь и работа.

Интересно, что став после смерти матери полноправным хозяином имения Спасское, он даст возможность откупиться лишь нескольким крестьянам. Да, он осуждал крепостное право, однако, как и многие люди того времени, считал, что предоставленные сами себе мужики пропадут. Крайние меры и решительные действия были явно не для Тургенева. Он предпочитал смирение и созерцание.

И все же иногда он бунтовал, нарушал запреты (например, опубликовал запрещенный некролог на смерть Гоголя), шел наперекор обстоятельствам, поддавался искушениям, но поднимался и продолжал путь. Яркой иллюстрацией исправления ошибки может служить отношение Тургенева к внебрачной дочери, которую он «вырвал» из цепких «объятий» бабушки, относившейся к девочке как к прислуге. Тургенев сначала переправил Пелагею в Петербург, а затем попросил Полину Виардо взять дочь на воспитание.

Так русская девочка с новым именем Полинетта (или Полина) оказалась во Франции. Правда, после смерти отца барышня попала в крайне затруднительное финансовое положение, ведь свое состояние Тургенев завещал Полине Виардо. И эту страсть он победить не смог. Впрочем, если бы Тургенев устоял перед всеми искушениями, то он был бы не человеком, а святым.