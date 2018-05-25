Андрей Чернышев: «С женой можем поспорить, но мы говорим об одном и том же, на одном языке»

В новом комедийном сериале о жизни пяти подружек актер Чернышов вновь разбивает девичьи сердца. И в то же время признается, что в обычной жизни он далек от этого.

Андрей , в сериал «Девочки не сдаются» вашему герою, прямо скажем, приходится несладко…

— Я лично своему герою сочувствую, потому что он сбился с пути. Имея жену, детей, он в какой-то момент, наверное, забыл о клятвах и обещаниях, которые нужно держать. Поэтому стал немножко смотреть по сторонам. И если вначале все проходило безнаказанно для него, то в какой-то момент жизнь дала ему по голове. В поисках очередной легкой встречи он по-настоящему влюбился и оказался перед очень серьезным выбором: есть семья, ответственность, от которой он не может отказаться, но есть и чувства, которые для него тоже важны. Это подается в комедийном ключе, поэтому мне бы хотелось, чтобы зритель, с одной стороны, над этим посмеялся, а с другой — задумался.

— А вам самому насколько такое поведение близко?

— Честно говоря, мне подобная история не близка, я надеюсь, что не окажусь в такой ситуации, это не мой путь в жизни. Меня не так воспитали.

— По сюжету ваш герой — летчик. И нужно признать, что форма вам очень идет. В ходе съемок вам приходилось обучаться каким-то летным навыкам?

— В сценарии нет сцен, где я веду авиалайнер, в основном все действие происходит в пассажирском салоне. Так что приобретать какие-то специальные технические знания для этого фильма не пришлось. Да и в детстве, в общем-то, я не мечтал стать космонавтом или летчиком. Конечно, это были уважаемые профессии, но с четвертого класса я уже хотел стать артистом. Мои родители — педагоги, мама вела детский театр в школе. И, конечно, это было моим главным увлечением. Правда, я тогда никому не рассказывал о своем желании стать актером, стеснялся. Только в десятом классе, когда нужно было озвучить, куда я хочу поступать, сказал, что собираюсь в театральный.

— Ваш отец был директором школы, в которой вы учились. Вам, скорее всего, было непросто?

— Многие, когда узнавали, что папа — директор школы, а мама — руководитель, сразу предполагали, что «пятерки» обеспечены. Но родители, напротив, считали, что я должен поддерживать честь семьи. Если они не могут своего ребенка научить, то что же говорить об остальных! И с меня спрашивали строже всех, а если в школе происходили какие-то там шалости, то доставалось в первую очередь мне. Впоследствии я осознал, как это было правильно, так как благодаря этому у меня выработались трудоспособность и самодисциплина.

— У вас, наверное, масса положительных качеств?

— У меня есть те положительные качества, которые мне привили родители. То есть это понимание каких-то основных жизненных принципов и, наверное, желание им следовать. Пусть не всегда получается, но я пытаюсь двигаться в этом направлении. Я верный друг, и, думаю, на меня можно положиться.

— Во многих фильмах вы играете бесстрашных людей. А есть ли у вас в жизни страхи?

— Так же как и у всех. Но все это можно преодолеть, если взять себя в руки. Фобий, к счастью, у меня нет.

— Значит, с тиграми на съемках « Маргариты Назаровой » вы нашли контакт. А дома у вас есть животные?

— К сожалению, из-за плотного графика и постоянных разъездов не могу завести себе домашнее животное, хотя очень люблю собак. А сейчас нет такой возможности. Какую бы породу я завел — не знаю. Может, и дворняжку. Мы, наверное, вместе выбрали бы друг друга.

— В вашем Инстаграме я прочитала, что вы любите устраивать сюрпризы. Например, удивили всех на свадьбе актрисы Марии Куликовой

— Честно говоря, я вообще не был на их свадьбе, и самое главное — у меня нет Инстаграма и меня нет ни в каких социальных сетях! Я не знаю, как бороться с фейковыми страницами. Оказывается, это невозможно. И получается, людей вводят в заблуждение. Часто после спектакля ко мне кто-то подходит, приносит какие-то книги, говорит: «Вот, вы просили…» При этом добавляют: «Мы же с вами дружим!» И очень часто ко мне подходят уже как к знакомому, я как будто там с кем-то знакомства завожу. Приходится оправдываться и извиняться. Я не знаю, кто там и зачем это делает, но думаю, это не очень умные люди.

— А почему бы вам не завести Инстаграм?

— Наверное, я пока не чувствую необходимости, у меня и так хватает дел. Ну, может, меня это когда-то заинтересует.

— Сейчас социальные сети отнимают у людей немало времени. А в вашем случае оно как раз появляется для какого-нибудь хобби…

— Ничего такого у меня нет. Люблю в кино ходить. Причем что именно смотреть — неважно. Просто пойти в кино, купить попкорн, колу, посидеть. Важно само ощущение, что ты можешь провести свободное время где-то, а если еще и фильм интересный, то вообще здорово. Люблю с друзьями встретиться — это тоже редко получается, потому что все заняты. И если выдается свободный вечер и мы встречаемся — часов пять пролетает как секунда.

— Попкорн и кола с вашей прекрасной формой как-то не сочетаются…

— Конечно, нужно следить за собой, дружить со спортом. На проекте «Король ринга» я познакомился с Ашотом Ивановичем Гаракяном, который там был моим тренером. У нас завязалась крепкая дружба с ним и вообще со всей боксерской командой Горного института, где он тренирует. Сейчас, если есть возможность, хожу туда на тренировки.

— За питанием сами следите? Можете что-то приготовить?

— Да, я неплохо готовлю. Вдруг во мне проснулся этот талант, я бы даже сказал. Я долго жил один, и возникла, наверное, какая-то холостяцкая необходимость это делать. Сначала пробовал готовить простые блюда, потом начал что-то добавлять — получалось вкусно. Я продолжил экспериментировать, стало интересно.

— Сейчас чем балуете домочадцев?

— Наверное, я пасту хорошо готовлю. С морепродуктами. Супруге нравится, она меня часто просит приготовить, надеюсь, не из вежливости.

— А как супруга к вашей занятости относится?

— Маша занимается той же профессией, что и я. Она понимает, что разлука бывает вынужденной, так что у нас все нормально в этом плане.

— Говорят, перед тем как жениться, вам пришлось исправлять подмоченную репутацию ловеласа перед будущей супругой. Откуда она вдруг у вас взялась?

— Очень много выходило всякой желтой прессы, мне присваивали всевозможные романы. Мои родители живут в Киеве. И, помню, мама однажды позвонила и спросила: «Сынок, а ты что, женишься?» Я переспросил: «Как? На ком?» Она назвала фамилию. Я, конечно, ответил: «Мам, ну я бы уж как-то сообщил вам! Не из газет и журналов об этом узнавать!» Наверное, это все создавало такой имидж. Вообще в этих изданиях меня все время обзывали завидным женихом, а мне приходилось возражать, я себя так никогда не позиционировал. Что значит жених? Что за статус такой? Жених — это если есть невеста.

— Но ваша будущая жена, наверное, понимала, что все это просто разговоры?

— Надеюсь, да.

— Тот факт, что вы с женой еще и коллеги, помогает или мешает в жизни? Как насчет жарких актерских споров в домашней обстановке?

— Споры у нас есть, безусловно, но мы говорим об одном и том же, на одном языке, и, я думаю, это все очень упрощает. Потому что человеку другой профессии не все нюансы могут быть понятны.

— А покритиковать можете друг друга?

— Ну а как же! Конечно! Маша — меня, я — Машу. Но это же не вердикт вынести, а для того, чтобы что-то исправить, попытаться помочь. Не всегда мы согласны друг с другом, но критика конструктивна.

— А к тому, что вы периодически играете героя-любовника с обилием романтических сцен, как она относится?

— Такой вопрос, наверное, интересует прежде всего людей, которые вне профессии. Поцелуи на экране или на сцене — совсем другое, чем поцелуи в жизни, понимаете? Когда куча народу стоит рядом с тобой, над тобой оператор и режиссер. А если приходится играть убийство? Если я, например, кого-то убиваю в кино, это же не по-настоящему! Это все — часть роли.