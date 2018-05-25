Салах: «Сила Клоппа — это когда ты ощущаешь свободу и начинаешь играть лучше»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером Юргеном Клоппом . По словам нападающего, наставник представляет футболистам свободу, которая помогает лучше играть.

"Он предоставляет тебе свободу — делай, что хочешь. Хотя, конечно, делать нужно и то, что хочет он. Но зато ты свободно можешь играть в свой футбол. Он всегда заряжает футболистов уверенностью, и они на поле чувствуют себя свободно. Такой подход поможет любому игроку в мире. Если у тебя есть ощущение свободы, ты можешь делать то, что считаешь нужным. Это помогает играть лучше. В этом и заключается сила Клоппа. Каждый из нас уверен в себе, поэтому мы так много забиваем. Он друг не только мне, но и всем остальным членам команды.

В «Ливерпуле» мы все друзья. Большая часть игроков проводит время вместе — ходим ужинать или еще что-то. Это помогает во время матчей. Мы сильно сблизились. Наша манеры игра изменилась, теперь мы не только контратакуем. Стараемся показывать командный футбол, особенно последние несколько месяцев", — отметил египтянин.