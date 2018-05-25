Стас Михайлов адресовал отцу нежное послание

Владимир Борисович Михайлов сегодня отмечает свой восьмидесятилетний юбилей. Свою жизнь он посвятил любимому делу — пилотированию самолетов — и семье. Вместе с супругой они вырастили двоих сыновей — Стаса и Валеру. Братья крепко дружили, но двадцать девять лет назад старший сын погиб в авиакатастрофе. Владимир Борисович тогда сам доставал его тело из-под обломков самолета. Стас был очень близок с братом и тяжело переживал утрату. «В тот момент, наверно, я из мальчика 20-летнего стал уже мужчиной сразу. В душе, в моменты радости, в моменты, когда тяжело, хочется видеть его лицо. Это как-то происходит без тебя, само собой, как будто он рядом все время», — рассказывал он о гибели брата в одном из интервью.

Сегодня, в день рождения отца, Стас Михайлов обратился к нему на своей странице в микроблоге. Он отметил, что рад, что имеет возможность собраться со своими родителями, большой семьей, за одним столом и отмечает, что не хватает только брата Валеры. ""Любимый мой папулечка, поздравляю тебя с юбилеем! 80 лет — это не возраст, это только начало пути. Я очень рад, что сегодня, в уже осознанном возрасте, мы можем собраться все вместе (жаль, что с нами нет Валеры — моего братика, твоего сына), и не узким кругом, а широким кругом близких людей — людей, которые тебя любят и уважают, дорогих гостей, и отметить этот праздник вместе! Я считаю огромным достижением — прожить 80 лет! И, повторюсь, это у тебя еще самое начало! И судя по тебе, по твоему желанию жить, по неугасаемому оптимизму и по тому, как отлично ты выглядишь — Боженька тебе даст ещё многая-многая и благая лета!", — написал он.

Певец пожелал Владимиру Борисовичу долгих лет жизни и заметил, что этот юбилей отчасти и мамин, так как его родители всю жизнь бок-о-бок друг с другом. «Я хочу, чтобы ты всегда оставался таким светлым для меня человеком, на которого я во многих вещах ориентируюсь, равняюсь, пусть у меня это не всегда получается… Мудрость, которой ты обладаешь, на протяжении всей жизни бережет нашу семью, — продолжал он. — Я уже давно не разделяю вас с мамой на двоих. Вы вместе — одно большое целое, моя любимая семья, мои мамочка и папочка! И этот юбилей, который мы сегодня празднуем, он поистине ВАШ ЮБИЛЕЙ — на двоих! Будьте двумя светлыми огонёчками в нашей жизни на долгие-долгие годы, светите и освещайте наш путь. И теперь уже от нашей семьи: моей любимой жены и твоих внуков, прими самые тёплые поздравления! Мы тебя очень любим и ценим».

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