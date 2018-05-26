Муж, любовник, проверенный врач и еще 5 людей, которые должны появиться в твоей жизни к 30 годам

Согласись, 30 лет — это знаковый рубеж: некоторые этапы уже пройдены, картина мира устаканилась и сформировался определенный круг людей. Кстати, а все ли необходимые люди тебя окружают? Вместе с психологом, экспертом Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Мариной Снегиревой редакция WMJ.ru провела ревизию «необходимых людей» в жизни тридцатилетней женщины.

Да, 30 лет — это уже взрослый и осмысленный возраст, когда относишься к жизни не с позиции «горячей головы», а рационально и вдумчиво. И точно так же начинаешь относиться к своему окружению. Почему именно в 30? Потому что это тот возраст, когда на собственном опыте формируется представление о том, как все должно быть, к чему нужно стремиться. А для этого нужны люди, которые будут сопутствовать в этом.

Итак, вот список тех, кого женщине стоит пустить в свое окружение к 30 годам:

Каждая женщина знает, как непросто найти своего доктора, особенно в мегаполисе. В период с 20 до 30 лет каждая штудировала отзывы на форумах, пытала подруг, и все для того, чтобы заходить в кабинет своего гинеколога с улыбкой и без доли стеснения рассказывать, как недавно переспала с незнакомцем. Ведь перед человеком, который, скорее всего, неодобрительно покачает головой, ты и в 30 будешь строить из себя девственницу.

Но ведь не у всех получается к третьему десятку остановить свой выбор на одном мужчине. У многих меняются партнеры, мужья, любовники, рождаются дети. Поэтому крайне важно, чтобы у тебя был проверенный специалист, с которым ты чувствовала бы себя комфортно и мнению которого могла бы полностью доверять.

Присмотрись, есть ли в твоей жизни человек с богатым опытом (карьерным или жизненным). Скорее всего, он старше тебя лет на 10–15 или даже больше. Он может посоветовать что-то, опираясь на личный опыт и багаж знаний. А еще у него в запасе много историй из серии «жизненно». Он не будет навязывать свое мнение, а просто даст тебе пищу для ума или совет. Такой человек — это некая энциклопедия жизненных ситуаций, которую всегда можно открыть, столкнувшись с трудностями.

Быть свободной тридцатилетней женщиной — настоящая роскошь. Потому что это как раз тот возраст, когда ты еще молода и прекрасна, но «лапша» на ушах уже не держится. Ты знаешь, чего хочешь, ценишь себя, свое время и можешь позволить себе почти все в жизни. Но тем не менее упиваться свободой долго лучше не стоит. Если тебе 30 и ты не замужем, пора хотя бы смотреть в этом направлении. Считается, что этот возраст идеальный, чтобы сделать правильный выбор.

Все больше современных мужчин и женщин теперь стремятся жить как в последний раз, не ставя перед собой никаких запретов. Даже если их желания противоречат семейным ценностям. Любовь и секс — это те две вещи, которые приносят человеку самые яркие эмоции в жизни, наверное, поэтому, по статистике, каждый третий имеет связь на стороне. Но здесь уже каждый для себя решает сам, ориентируясь на личную шкалу любовных впечатлений.

В окружении активной и современной женщины обязательно должен быть сексолог. Казалось бы, что к 30 годам уже есть сексуальный опыт и многие ошибки учтены. И все-таки жизнь постоянно сталкивает нас с ситуациями и вопросами, ответа на которых у нас нет. И гуру здесь не помощник. В отношениях с мужчинами или в вопросах секса нужен совет специалиста.

С ним ты можешь обсудить интимные вопросы и получить экспертную информацию. Печальный факт: 70% женщин испытывают трудности с оргазмом. А ведь иногда достаточно больше узнать об этом и разобраться, в чем же проблема. Поэтому возьми в свою «команду» сексолога. Необязательно искать строгого специалиста с «кабинетом», особенно если это твое первое посещение и ты стесняешься. Очень важно, чтобы тебе было комфортно с этим человеком.

Это такой друг, который занимает очень активную жизненную позицию. Он (или она) безустанно генерирует новые идеи и находится в курсе всех событий. Этот человек может привносить в твою жизнь что-то новое и интересное, сподвигать на непривычные тебе дела и увлечения. Новое — это выход из зоны комфорта, а значит, верный путь к саморазвитию. Обязательно присмотрись, есть ли у тебя такой друг-моторчик.

Иногда мы не видим каких-то важных вещей или не можем понять, как все обстоит на самом деле. На такой случай у тебя должен быть честный друг. Это человек, который всегда скажет только правду, без прикрас и купюр. Да, правда бывает неприятной или субъективной. Ты можешь не соглашаться с этим, ведь сложно принимать то, что не нравится. Поэтому, конечно, это должен быть человек, который уже зарекомендовал себя как тот, кому можно доверять. И к чьей правде так или иначе, но ты прислушаешься.

Это друг, с которым можно встретиться в любой период жизни, с каким бы набором эмоций и переживаний ты ни была. С этим человеком всегда хорошо и уютно, с ним здорово даже просто помолчать. Это человек, который умеет слушать, он не напрягает и не требует от тебя ничего. Это отдушина в любой жизненной трудности, твой островок спокойствия.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK