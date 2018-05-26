«Подъём» с Сергеем Доренко от 21 мая 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 40 минут. Понедельник, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко.

С. ДОРЕНКО: Смотрела про Швецию, как Швеция стала победителем всего на свете?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, не смотрела.

С. ДОРЕНКО: Ребят, кто смотрел Швецию, позвоните, пожалуйста, 73-73-948. Давайте проанализируем. И там еще наши то ли напились, то ли не напились, то ли с икрой, то ли без икры, то ли шампанским, то ли все-таки чем-то другим, на 350 тысяч евро, то ли нет. Сейчас несколько опровержений.

Э. ХАСАНШИНА: Отель говорит, что не было.

С. ДОРЕНКО: Не верь отелю, отель бережет клиентов. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Я смотрел вчера игру до самого конца. Полночи не спал.

С. ДОРЕНКО: Что за Швейцария? Швейцария — это что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Швейцария, вообще молодцы,

С. ДОРЕНКО: Странно и все? Откуда взялась Швейцария?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы же ее сами учили играть. Юрзинов полжизни провел в Швейцарии, учил швейцарцев хоккею. Научил на свою голову. Канада с ними поделилась игроками. Ведь там натурализованных довольно много, канадцев. Они молодцы. Это фантастика. Они такой бой дали шведам. Я болел за Швейцарию, жалко, что они проиграли. Они иной раз так давили.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. Это две микроскопические страны. Швейцария сколько население? Сейчас Элеонора посмотрит. Швеция, я помню, 8 млн человек. Из них половина каких-то беженцев и т.д. Очень странно. Но это же крошечные страны.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Шведы, у них же целый перс играет, боевой перс, Ахмадинежад там какой-то бегает бородатый.

С. ДОРЕНКО: Швейцария — 8 млн человек. И Швеция тоже 8. Две маленькие крошечные страны какие-то собираются…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И какая радость нам, какой хоккей они выдают, какое качество. Видимо, по количеству катков вовлечены.

С. ДОРЕНКО: Швеция стала 10 млн Представляете?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот! Да персов приехало побольше к ним.

С. ДОРЕНКО: Да, да. Спасибо. «Извините, там в хоккей столько же играют, сколько и у нас», — говорит Граф Кошкин. Граф Кошкин, мы изображаем по крайней мере большого игрока, цивилизационно. Давайте так, по поводу хоккея и по поводу всего остального, Россия цивилизационно изображает большого игрока, она играет в космос, она играет в промышленность, в банковское дело, в некую валюту, международный финансовый центр, во вставание международное с колен, тудым-сюдым и так далее. То есть Россия играет как большая страна или изображает большую страну, которая играет всеми десятью пальцами. Поэтому говорить мне, что в Швеции больше хоккеистов, чем в России… А что Россия? Это что, Йемен какой-нибудь? Россия северная чертова страна, здесь 5 месяцев зимы. Почему мы не играем в хоккей?

Э. ХАСАНШИНА: Поэтому мы вроде как должны быть хороши в этом виде спорта, правда?

С. ДОРЕНКО: Швейцария — 8 млн человек, Швеция — 10 млн человек, мы это только что уточнили. Россия сколько?

Э. ХАСАНШИНА: Александр Фельдман вам замечает: «Сравните их расходы на человеческий капитал».

С. ДОРЕНКО: Товарищи, Россия играет в большую страну. Россия делает вид, как если бы мы были большой страной, большой страной во всем, big country, big player. Так вот Россия, которая не играет при этом в хоккей или играет как мерзкие уродцы, с моей точки зрения, это непонятно. Мне непонятно, может быть я дурак какой-то.

Э. ХАСАНШИНА: Просто не повезло. Зачем вы так?

С. ДОРЕНКО: Что значит «не повезло»?

Э. ХАСАНШИНА: Нам не повезло.

С. ДОРЕНКО: В спорте и во всем другом существует несколько аспектов: есть аспект везения — везет; а есть аспект закономерный — закономерно не везет. Я не знаю, чего больше.

Давайте проголосуем. В этом чертовом хоккее нам сейчас просто не повезло или закономерно не повезло?

Э. ХАСАНШИНА: Олимпиаду все-таки мы выиграли, правда?

С. ДОРЕНКО: Я знаю. Вообще у нас шикарная сборная, с хоккеем у нас все в порядке, просто в этот раз не повезло и все, претензий никаких нет — 134-21-35. Нет, проблемы глубже, чем просто не повезло — 134-21-36.

Не знаю. Сейчас у меня «просто не повезло» 55%, 60%. То есть основная масса считает, что просто не повезло. Правда, после первой сотни звонков мы будем больше понимать.

Нам просто не повезло — 134-21-35. Проблемы глубже, чем просто не повезло — 134-21-36.

Я приму несколько звонков. 31 на 69. 31% считает, что просто не повезло. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Александр. Конечно, никакое везение здесь вообще ни при чем.

С. ДОРЕНКО: Закономерно! Выходит ломовая сраная лошадь, и ей все время просто не везет! Она все время просто не едет! У нее горб на спине, а там, где надо горбу быть — провал. У нее сломан позвоночник, перебиты все ноги. Мы говорим: ей просто не повезло. Ответ: нет! Эта чертова ломовая лошадь, ей закономерно не повезло! Этим хоккеистам, которые чертова ломовая лошадь и вышли играть с чекавешками, с чистокровными верховыми, просто не повезло! Да они не могли играть, как они, просто не умеют, это просто другая порода!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, я с вами не согласен! Как же не умеют? Конечно, у нас все умеют!

С. ДОРЕНКО: Уроды!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет! Прекрасные ребята, у нас отличные хоккеисты. Нужен системный подход.

С. ДОРЕНКО: Какой системный подход? А кто его обеспечит? Нам надо что, пригласить немцев, кого? Варягов? Кого? Кстати говоря, может быть шведов.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нам нужно просто у себя порядок навести.

С. ДОРЕНКО: Мне 90-й пишет: «Единственное главное отличие между нами, Швецией и Швейцарией, там нет министерства спорта». Вообще нет министерства спорта, вот и все, поэтому они выигрывают.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У них нет Третьяка во главе всех этих историй. Вот у нас, допустим, Александр Саныч возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. Начиная с 2006 года, мы не выигрывали, никаких медалей у нас не было. В этом году случилось золото, но нужно понимать, с каким это отливом золото. Мы приветствуем это золото, но нужно понимать, с каким оно отливом.

С. ДОРЕНКО: А с каким? Мне становится…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Все сильнейшие не участвовали хоккеисты.

С. ДОРЕНКО: Национальные сборные не участвовали, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Из национальной хоккейной лиги Северной Америки, никто не приезжал, было запрещено им это делать.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да. И поэтому у нас золото.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, поэтому у нас золото.

С. ДОРЕНКО: Но оно такое, коричневатое немножко, да?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Чуть-чуть, да, с деревянным отливом.

С. ДОРЕНКО: Коричневатое. Спасибо. «Разумеется, так будут говорить», — говорит Ларри Берг. «За деньги они борются, а не за родину». И чего? А за деньги тоже можно бороться хорошо.

Э. ХАСАНШИНА: Мне кажется, это очень хороший стимул.

С. ДОРЕНКО: Что значит «за деньги борются»? За деньги хорошо. Что такое деньги? Можно, я расскажу вам, что такое деньги? Деньги, которые вам платят, это деньги вашей семье. Мне говорят, например: «Сережа, ты будешь наймитом. Мы тебе даем, не знаю, миллион долларов, и ты с гранатой пойдешь под танк». Пойду. Но тогда моей вдове отдают миллион, правильно?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Лучше 10, конечно. Вот 10 бы отдали, я вообще… А? 10 млн Э. ХАСАНШИНА: Хорошо.

С. ДОРЕНКО: А мы не жадные, много не надо.

Э. ХАСАНШИНА: Наша фантазия. Чего бы нам быть жадными?

С. ДОРЕНКО: В этой связи… Чего плохого-то в деньгах, я не понимаю. Если я работаю на семью, почему, с вашей точки зрения… Этатисты вы чертовы, государственники, почему с вашей точки зрения работать за деньги плохо? Я вас не до конца понимаю.

Э. ХАСАНШИНА: Потому что истинный патриот должен работать вдохновенно и бесплатно.

С. ДОРЕНКО: На хрен! Истинный патриот работает на свою чертову семью, вот вам и весь патриотизм. Я как истинный патриот обязан заботиться о русских людях, правильно? То есть о своей жене и о своих детях. Вот это и есть мои русские люди. Правильно? А Патрушев о своих заботится. Вот это истинный патриот называется, вот это я понимаю, работает на семью неплохо. Вот если вам платят большие деньги, это платят вашей семье, и вы патриот собственной семьи, и очень хорошо, и это правильно, и это замечательно. Другое дело, что когда вы берете эти деньги, вы должны отпахивать и кровью отхаркивать, не ходить, не лениться, вот это другой вопрос. Наши хоккеисты чертовы, футболисты тем более, берут большие деньги, а результат где? Покажи! Я тебя за деньги не виню, жри ртом и жопой, пожалуйста, но ты покажи мне результат! Ты возьми, много возьми, дорого возьми, но ты сделай так, чтобы я ах! Ну, где?

Э. ХАСАНШИНА: Я не разбираюсь в этом, просто как мне видится, мне кажется, что с кадрами проблем вроде как не особо в хоккее.

С. ДОРЕНКО: Да, мы движемся от одного позора к другому.

Э. ХАСАНШИНА: Да ладно.

С. ДОРЕНКО: Да, мы движемся от одного позора к другому, в этом смысл нашего движения. Мы сейчас движемся к позору с футболом. Динамика развития позоров у нас такова: мы движемся от одного позора к другому, и сейчас мы движемся от позора с хоккеем к позору с футболом. А футбольный чемпионат уже, я сегодня видел уже какие-то иностранные камеры, видно, приехали уже на футбольный чемпионат. На улице чего-то такое настригают, нарезают планчики, утрешние, в шесть утра уже видел, работают ребята. Позор с футболом на пороге, товарищи. Мы приветствуем тебя, наш национальный позор с футболом!

Э. ХАСАНШИНА: Ну, ладно. Мы привыкли к этому. Я думаю, мы не сильно расстроимся.

С. ДОРЕНКО: Привыкли. Понурые, как скоты. Понурые такие, как лошадки ломовые. Ужасно, ужасно! Про футбол все давно ясно. Кому ясно?

Э. ХАСАНШИНА: Да всем.

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха!

Э. ХАСАНШИНА: Вот эти сувениры, которые сейчас активно обсуждают в сети.

С. ДОРЕНКО: «На Комдива Орлова сбили девушку-мотоциклиста. Вроде бы жива», — говорит Андрей. На Комдива Орлова прямо сейчас сбили девушку-мотоциклиста. «От футболистов нет взорванного танка». «У меня вопрос: а почему такие большие зарплаты? Дело в суммах. Очевидно, завидно всем становится», — говорит 59-й.

Я могу сказать, почему такие большие суммы. Эля, все очень просто. Ты работаешь на радио. У нас информационное радио не очень характерно. Не характерно, с точки зрения экономики. Предположим, что ты работаешь на музыкальной радиостанции. Музыкальные радиостанции, в которых много персонала, не бывают сильно прибыльными. Ты получаешь 40-60, и чего-то делаешь. Потом ты приходишь в другой бизнес, например, на телевидение. На телевидении час забивается рекламой, например, на 200 тысяч долларов. Я говорю например сейчас, это такой канал, какой-то канал забивает рекламой в час на 200 тысяч долларов. Что это такое, 200 тысяч долларов? Это примерно они имеют 12-15 млн рублей в час, на рекламе. И половину отдают на спутники, предположим. Значит, у них остается все равно 6-7-7,5 млн рублей в час, в прайм. Они фигачат такого прайма может быть часов 6. Остальное пусть не окупает, не дает такой большой бешеной прибыли. Возьмем 10, я серьезно говорю, потому что на самом деле прибыль чаще и больше идет. 10 часов. Если они имеют 7 млн рублей в час прибыли, телеканал, то он имеет в сутки от 70 до 100 млн рублей.

Э. ХАСАНШИНА: Неплохо.

С. ДОРЕНКО: Это уже после того, как они заплатили за спутники. Давай так, предположим, что это 100 млн в день. Ты делаешь одну из рейтинговых программ на телевидении.

Э. ХАСАНШИНА: Так.

С. ДОРЕНКО: Тебе будут платить 40-60 тысяч, как на радио?

Э. ХАСАНШИНА: Я думаю, что нет, если они благородные люди.

С. ДОРЕНКО: Я тебе объясню. Дело не в благородстве. Ты кладешь перед своим начальником на телевидении лист бумаги и говоришь: старичок, ты имеешь в час 7 млн, я тебе этот час делаю. За раз, за час! Ты уже заплатил за спутники, все. Старичок, давай так, из 7 млн сколько ты мне даешь за выпуск? Много не надо, но хотя бы 500 тысяч дай. Из 7 млн, ку-ку! Это что, не очевидно? Теперь я перехожу к зарплатам футболистов. Вы понимаете, да?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Если человек делает на мне 7 млн в час рублей, то он мне 500 за час заплатит?

Э. ХАСАНШИНА: Заплатит.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, что заплатит. А если я крутой, может, и миллион за час заплатит. А почему нет? У него-то 7. Почему он один не может заплатить, я не понимаю.

Теперь идем к футболу. Футбол — это бизнес. Это такой бизнес, он похож на телевидение. Это чертов бизнес, там все оклеено какими-то наклейками, все как есть — форма у тебя забита спонсорами, на мечах у тебя спонсоры, на часах у тебя спонсоры, у тебя спонсоры на унитазах, у тебя спонсоры всюду. Скажите мне, пожалуйста, если люди делают, какие-то, хозяева клуба, на матче миллионы, то почему они не должны делиться? Они что, себе должны забрать? Вы понимаете своими головами, почему футболисты и хоккеисты получают много? То, что они работают в сфере бизнеса, в которой чертовых денег очень много, и эти чертовы деньги все бы просто шли в карман какому-то хозяину. Тогда игроки спрашивают хозяина: старичок, а сколько ты взял на этом матче? Ну, сколько-то взял на этом матче, не знаю, 10 млн долларов. У тебя не возникло идеи чуть-чуть раскидать? Хозяин команды говорит: не знаю. Они говорят: а мы знаем.

Э. ХАСАНШИНА: А мы очень хотим.

С. ДОРЕНКО: Вот эти смутные ощущения, которые ты испытываешь — это потребность поделиться, дорогой дружочек.

Э. ХАСАНШИНА: А он говорит: подождите, мне надо открыть школы, чтобы найти лучших спортсменов.

С. ДОРЕНКО: Я знаю так, я работаю на радио — я получаю радийную зарплату. Как только я иду на телевидение, я кладу перед собой лист бумаги, как я делал в старые времена, и говорю: «Старичок, ты имеешь в час на рекламе столько. Давай, половина твоя, а остается моя половина. Из моей половины отдаю тебе тоже половину. Я добрый, я не хочу вот этих всех мелочных дрязг. Я половину отдал тебе сразу, а еще половину из своей половины. Забери. Это мой подарок. Купи себе новый Mercedes. Но дай мне 25%». А почему нет? Кому от этого плохо сделается?

Э. ХАСАНШИНА: Вот вы попросили свои деньги, но передачу сделали из рук вон плохо. И все на вас жалуются.

С. ДОРЕНКО: Она закроется и дело с концом. Я считаю.

Э. ХАСАНШИНА: Футбол не закроешь в России, правда?

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте. Вот Сергей знает все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей. Вы полностью… Сейчас объясню, почему.

С. ДОРЕНКО: Я полный дурак вот почему. Ха-ха-ха-ха!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, что вы? Доброе утро. Долгие лета. О чем речь? Я говорю сейчас про Россию. Все клубы у нас футбольные, хоккейные за редким исключением, они государственные, они глубоко убыточны, и как бизнес они не стоят ничего. Если убрать поддержку государства, они все разорятся в течение месяца.

С. ДОРЕНКО: Нет, в России, правильно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Чему было масса примеров.

С. ДОРЕНКО: Но, как говорил Владимир Владимирович Путин на одной из открытых линий о зарплате Винокуровой Кати, Катя Винокурова задала вопрос о зарплате Сечина. Он сказал, Владимир Владимирович, что если не платить ему как на Западе, то его моментально перекупят.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здесь есть нюанс. Наши хоккеисты, тоже за большим исключением, а футболисты практически все не нужны никому на Западе на те зарплаты, которые им платят здесь.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они не нужны за эти деньги вообще. За эти деньги совершенно другого уровня люди.

С. ДОРЕНКО: Тогда я вам объясню по-другому. Нам нужно купить какого-нибудь нигерийского чувака, подающего надежды футболиста 21-летнего. Когда мы нигерийского чувака будем покупать, мы купим его по международным таксам. И тогда почему нигериец будет получать баблос, а наш бегать за 40 тысяч? Ни хрена не получается так. Значит, мы должны наших котировать хотя бы как нигерийцев, а это огромные деньги. Ребят, есть законы этого жанра. Если мы покупаем нигерийца за икс, то, соответственно, мы должны нашему примерно равному платить примерно равное. Правильно? А не рассказывать ему, что он член КПСС, правильно?

Э. ХАСАНШИНА: А то они все заклюют бедного нигерийского мальчика.

С. ДОРЕНКО: Нормально. Я так считаю.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут. Понедельник, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко.

С. ДОРЕНКО: Я не успел сказать, я хотел сказать, что скандал со сборной России, который последний, Gazeta.ru написала, передает «Советский спорт». Я просто прочитаю, что написано, договорились? Ничего не буду от себя добавлять. Нет, я добавлю от себя что-нибудь! Моральную оценку!

«Сборная России по хоккею потратила около 350 тысяч евро на икру и алкоголь на чемпионате мира по хоккею в Дании во время проживания в одном из отелей (это примерно 25 млн рублей) Копенгагена. По информации финского издания Iltalehti, российские хоккеисты заказывали, в основном, икру и водку». Чего? Водку?

Э. ХАСАНШИНА: Как-то очень стереотипно, вам не кажется?

С. ДОРЕНКО: Если бы меня добровольно спрашивали, я бы водку предпочел не пить. Еще в студенчестве я разработал новый напиток. Мне принадлежит изобретение на самом деле. Я не любил водки, а мои сверстники любили водку, ну, так получилось. И я подумал, что хорошо бы замораживать водку (но она замораживается, понятно, сейчас я перейду к этому) и вставлять ее в задний проход, сразу чтобы быть пьяным, и чтобы не пить, потому что вкус мне ее не нравился.

Э. ХАСАНШИНА: Я боюсь спросить, как вы это придумали.

С. ДОРЕНКО: Мне тогда показалось правильным замораживать водяную капсулу, ее заполнять водкой. Такие водяные карандашики, как свечи. Тогда я сказал: хорошо, а почему тогда не чистый спирт? Потому что если ты делаешь ледяную капсулу, которую ты вставляешь себе в задницу, и внутри тогда водка, то она разбавится и будет совершенно какое-то саке. Не годится, сказал я. И тогда надо чистый спирт туда лить, «Роял» какой-нибудь. Потом один парень говорит: а если желатиновые капсулы делать?

Э. ХАСАНШИНА: Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Мне кажется, что желатиновые… Все-таки лучше водяные. Ты приходишь в ресторан с девушкой.

Э. ХАСАНШИНА: И уже довольный.

С. ДОРЕНКО: Например, ты хоккеист русский. Например, ты хочешь водки. Водки, в том числе для того, чтобы продемонстрировать национальную идентичность. Ты же за границей, если ты попросишь виски, все скажут: ну, что это такое? Где же русская удаль? Богатыри! Иван Говнов, что ж ты пьешь виски, елки-палки? Давай водки. Он такой берет и вот эти капсулы начинает, пошел, пошел, пошел, раз и назюзкался. Это в студенчестве все. У меня один парень говорит: хорошо, а запах будет? Я говорю: ну, конечно. Ведь через кровь в легкие, из легких уже выхлоп пойдет.

Э. ХАСАНШИНА: Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: И он говорит: Доренко, ты получишь Нобелевскую премию, если придумаешь, как водку не пить, и вдобавок, чтобы и запаха не было. Я говорю: не знаю, вот тут я испытываю затруднения. Серьезно. Мне трудновато, правда. Я какие-то делал находки.

Сборная России по хоккею потратила…, передает «Советский спорт». По информации финского издания Iltalehti, на икру и водку 350 тысяч евро. Это примерно, навскидочку 25 млн рублей. А что на них купишь, на 25 млн рублей, господи! Всего два новых «гелика». Сейчас новые «гелики» делают с разгоном до 100 за 4,5 секунды, новые Geländewagen. А вот на 25 млн всего два новых «гелика» купишь.

Э. ХАСАНШИНА: Даже не каждому в команде.

С. ДОРЕНКО: Пропили два «гелика». Вам два «гелика» жалко? Господи, душа меру знает, русская народная мудрость.

«У них было много икры. Во время турнира также заказывалось значительное количество алкоголя, в основном, водки. Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады. После поражения русских водка текла рекой, и было много икры», — говорит сотрудник отеля.

Теперь внимание! Есть информация самого отеля: «В отеле сборной России опровергли информацию о водке и икре на миллионы рублей». «В датском отеле Tivoli опровергли информацию, распространенную финским изданием Iltalehti о том, что сборная России во время чемпионата мира потратила около 26 млн рублей, — здесь они точно посчитали, — на водку и икру. Отель Tivoli готов выступить с опровержением». Готов, но не выступает, обрати внимание. Я думаю, что еще за 25 млн рублей они выступят с опровержением.

Э. ХАСАНШИНА: Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: Это намек «я готова». А?

Э. ХАСАНШИНА: Я, честно говоря, не понимаю, почему все так возмутились, даже если бы это имело место.

С. ДОРЕНКО: Пили на свои! Или не на свои.

Э. ХАСАНШИНА: Даже если не на свои.

С. ДОРЕНКО: Они же платили.

Э. ХАСАНШИНА: Они уже отыграли, да?

С. ДОРЕНКО: Нет, до этого они тоже пили. Когда вылетели, все лилось рекой. А до этого ручеек водки и икры все равно был.

Э. ХАСАНШИНА: Подтекал.

С. ДОРЕНКО: «Отель не предоставлял какие-либо спиртные напитки членам российской делегации. Мы резко осуждаем недостоверную информацию, которая была опубликована. Отель готов выступить с опровержением». За совсем небольшие деньги.

Э. ХАСАНШИНА: Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: Как это мило. Спортсмены создают впечатление людей здоровых, поэтому чего бы им не пить?

Э. ХАСАНШИНА: Конечно. Что, вам жалко, действительно?

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно.

Э. ХАСАНШИНА: Они, понимаешь ли, о бортики бились ради вас, ради ваших развлечений.

С. ДОРЕНКО: Однажды молодая женщина, которой было в этот момент 24 года, она спросила меня: найти такого мужика, который бы не пил и по бабам не шлялся. Ей 24 было, она была наивна. Я сразу дал ответ, я говорю: сразу ищи на wheelchair, сразу в инвалидном кресле. Кресло с моторчиком, wheelchair. И моторчик сломай, засунь какой-нибудь карандаш. И тогда ты будешь его толкать, собственного мужа, и тогда будешь точно понимать, что он пьет, с кем он флиртует, все будет понятно. Надо сразу искать мужика на wheelchair, это лучший жених, не шучу, правда. Также и тут. Спортсмены — здоровые люди. Будучи здоровыми людьми, они могут испытывать большие нагрузки, чем мы. Это верно?

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Следовательно, они и водки выжрать могут больше. Больше меня, например, я неподготовленный. А они могут. И икры. Это же тоже проблемная пища, она, во-первых, аллерген сильнейший, они тоже выжрать могут больше. Так чему же мы удивляемся, товарищи, что спортсмены жрут как скоты. Объясняю: они здоровее нас. Они жрут как скоты, потому что они здоровее нас, они могут.

Э. ХАСАНШИНА: Могут себе позволить.

С. ДОРЕНКО: Если бы вы могли жрать как скот, вы бы это ровно и делали. Вы это не делаете, потому что вы — это болит, то болит. Поэтому не осуждайте спортсменов, пусть жрут водку, они же здоровые. Правду я говорю. Очевидные вещи. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей. Если брать наших ветеранов уже сейчас в хоккее, они ведь тоже, были очень многие истории, приезжали прямо из автобуса пьяные, выходили на игру и обыгрывали. Тогда это было. А сейчас, конечно…

С. ДОРЕНКО: Может быть уровень спорта был другой? Нет? Может быть такое?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В свое время в раздевалке сидели, я сам играл раньше, проигрываем игру. Тренер говорит: «Я с тренером противника общался, вот он из баров вытаскивал своих вчера вечером. Но они понятно, пили. Вы не пили и так играете, как?»

С. ДОРЕНКО: Совершенно верно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А теперь о проблеме.

С. ДОРЕНКО: Извините. Но ведь и уровень спорта изменился.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Уровень спорта изменился кардинально. Многие почему-то ожидают от нашей сборной, что она должна всех обыгрывать.

С. ДОРЕНКО: Хотелось бы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И до сих пор не понимают, почему. Хотелось бы, не знаю, Марс освоить, полететь.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но мы пока не можем этого сделать. Другой вопрос, что сейчас все действительно стали сильнее, все стали методично готовиться. Детский хоккей, у нас огромная проблема не со взрослым, в детском, у нас неправильная система подготовки детей. У нас в 10 лет…

С. ДОРЕНКО: А кто это сделал? Американцы нам это сделали или кто?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, мы сами. В 10 лет детей уже отсеивают.

С. ДОРЕНКО: Вон оно что.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: То, о чем вы говорили в прошлой программе, что мы сами сделали себе вот эту…

С. ДОРЕНКО: Мы сами — ключевая история.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Ребята, это все сделали мы сами. Я тебе скажу, а со спортом все очень просто. Когда у тебя гора немытых сковородок и посуды в раковине, в холодильнике заветревшаяся ветчина и прогорклое масло — хреново у тебя в жизни. Одежа у тебя вся какая-то, пахнет телом, а тело пахнет я не скажу, чем — все это вместе вот так… И матрас давно провалился, ты в такой ямке этого матраса лежишь, и российский спорт выигрывает, то это лучше, чем если вся квартира засрана, хавка омерзительна, и ты сам омерзительный, и еще и российский спорт проигрывает. Короче, жизнь наша прогорклая, она лучше, если плюс спорт выигрывает. А если и жизнь прогорклая, а она все время прогорклая, и еще вдобавок и спорт проигрывает…

Э. ХАСАНШИНА: То как-то совсем, да?

С. ДОРЕНКО: Это как-то не до конца тебя воодушевляет, как-то горестно становится. Я так считаю, не знаю.

Э. ХАСАНШИНА: А может быть, чтобы и жизнь хорошая, и спорт выигрывал?

С. ДОРЕНКО: Нет, чтобы жизнь хорошая, не бывает.

Э. ХАСАНШИНА: Ха-ха-ха-ха! Такой вилочки нет, да, в раскладе?

С. ДОРЕНКО: Нет, такого не бывает, нет, это чересчур, это не в ту степь.

Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Можно я прочитаю? Актриса Сенд Ван Рой подала в полицию Парижа жалобу на изнасилование режиссером и продюсером Люком Бессоном.

Я смотрел на его фотографию, харя у него так себе. Э. ХАСАНШИНА: Зато она очень даже.

С. ДОРЕНКО: Она хорошая? Ты видала?

Э. ХАСАНШИНА: Да, такая прямо.

С. ДОРЕНКО: Я не видал.

Э. ХАСАНШИНА: Хорошенькая.

С. ДОРЕНКО: А какая она больше?

Э. ХАСАНШИНА: Хотите, покажу.

С. ДОРЕНКО: Выложи, пожалуйста, Сэнд Ван Рой, мне интересно. Думаешь, Люк Бессон, до чего же он опустился, подонок.

Э. ХАСАНШИНА: У них там странная на самом деле история.

С. ДОРЕНКО: Она интересная. Она вся такая.

Э. ХАСАНШИНА: Темные волосы, голубые глаза, нежные губки.

С. ДОРЕНКО: Она не безынтересная.

«27-летняя актриса обвинила 59-летнего режиссера в изнасиловании, которое, произошло (по ее просьбе… нет, подожди) согласно ее жалобе, произошло в четверг (а вот, сейчас он ее изнасиловал, только что! Еще не успел засохнуть. Ну, ладно) в одном из отелей в центре Парижа. По ее словам, она потеряла сознание после чашки чая».

Вот здесь понятно или нет? Она потеряла сознание после чашки чая, а когда очнулась, поняла, что была изнасилована. Она обвиняет в этом Бессона. То есть Бессон заманивает актрис, дает им химию какую-то, они теряют сознание.

Э. ХАСАНШИНА: Интересно то, что она сказала, что у них были вообще-то отношения.

С. ДОРЕНКО: А до этого были.

Э. ХАСАНШИНА: При этом вообще-то женат, Бессон.

С. ДОРЕНКО: Ну и что? Не об этом речь.

Э. ХАСАНШИНА: Это как бы параллельно. Видимо, потом они расстались.

С. ДОРЕНКО: Ты сейчас пытаешься морализаторствовать.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: А она его бывшая, правильно?

Э. ХАСАНШИНА: Она утверждает, что да.

С. ДОРЕНКО: Она бывшая.

Э. ХАСАНШИНА: Что у них были отношения, они расстались, видимо, по какой-то причине. Она пришла к нему на чашку чая.

С. ДОРЕНКО: Она пришла к нему в гостиницу в его номер на чашку чая. Можно предположить, что чашку чая можно выпить в тысяче других мест, рядом с гостиницей притом?

Э. ХАСАНШИНА: Видимо, так предположил Бессон.

С. ДОРЕНКО: Нет.

Э. ХАСАНШИНА: Непонятно, правда, зачем ему тогда некие вещества в этом чае.

С. ДОРЕНКО: Зачем она пришла к нему в номер? Ты женщина, представь себе, как ты будешь рассказывать историю, что ты пришла к дяде Бессону на чашку чая в гостиницу. Давай, ты мне рассказывай: я пришла к нему на 15 этаж, на лифте приехала, он был один.

Э. ХАСАНШИНА: Он мой давний знакомый. Я не ожидала, он просто позвал меня на чай.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

Э. ХАСАНШИНА: Мы же уже друзья, мы уже расстались. Почему бы и нет?

С. ДОРЕНКО: Отлично. Можно в фойе.

Э. ХАСАНШИНА: Он говорит: я не могу выйти в фойе.

С. ДОРЕНКО: Почему?

Э. ХАСАНШИНА: Мне неудобно. А зачем в фойе, на людях? У него жена. Зачем лишние разговоры?

С. ДОРЕНКО: У него жена, значит он собирается делать что-то такое, что жене не велено знать или лучше не знать, правильно?

Э. ХАСАНШИНА: Может быть он просто публичный человек, не хочет лишних глаз. Мне кажется, все публичные люди пытаются как-то уединиться.

С. ДОРЕНКО: Это правда. И тогда можно подать чай прямо на этаже. На этаже есть масса уютных тоже местечек.

Э. ХАСАНШИНА: Я предполагаю, что его номер это и есть весь этаж.

С. ДОРЕНКО: Я так не предполагаю. Ты не знаешь скаредности французов. Ты сейчас попала в ловушку. Французы удавятся за сантим, которого теперь нет, неважно. Сантим есть, евро, сантим от евро. Французы удавятся за сантим, чтоб ты знала. У него номер наверняка 10 квадратных метров, в который едва помещается кровать. Так вот, она пошла к нему в номер. И после этого она рассказывает, что она попила чай и упала без сознания. Ой, господи!

Э. ХАСАНШИНА: Есть некоторые вопросы к этой истории, я согласна. Тогда есть вопросы и к его истории, согласитесь.

С. ДОРЕНКО: А у него какая история? У него никакой истории.

Э. ХАСАНШИНА: Он такой думает: так, ко мне идет бывшая попить чай, ага.

С. ДОРЕНКО: У него никакой истории.

Э. ХАСАНШИНА: Я все понял. Зачем ему подсыпать ей, когда можно просто, да?

С. ДОРЕНКО: Подумай на секунду, что ты… Перевоплотись, метаморфоза.

Э. ХАСАНШИНА: В мужчину?

С. ДОРЕНКО: Нет. Что ты Люк Бессон.

Э. ХАСАНШИНА: Так.

С. ДОРЕНКО: Мать, как тебе сказать? То есть Люк Бессон, онанирующий у рукомойника, трудно представляется мне. Я думаю, что у него есть женщина.

Э. ХАСАНШИНА: Да, безусловно.

С. ДОРЕНКО: Условно говоря, если вдруг ему впендюрится, придет в дико игривое настроение, гон начнется, Люк Бессон как-нибудь да не окажется один, уж какая-то грелка рядом будет греть бочок.

Э. ХАСАНШИНА: Понимаю.

С. ДОРЕНКО: Поэтому охотиться на бывшую с таблетками наперевес, подсыпая ей порошки в чай, товарищи дорогие!

Э. ХАСАНШИНА: Вот с этим я согласна, это странно. Тем более когда она идет к тебе на чай, ты думаешь, зачем мне таблетки, она же идет ко мне на чай.

С. ДОРЕНКО: Она уже идет ко мне на чай.

Э. ХАСАНШИНА: Все понятно.

С. ДОРЕНКО: Другое дело, что может быть ей нужна история, которую она рассказывает своему чуваку.

Э. ХАСАНШИНА: Может быть.

С. ДОРЕНКО: Может быть она попалилась, палево было, и теперь она должна сказать, что ее изнасиловали, это легко может быть. Она же не может рассказать своему чуваку, что ее похитили инопланетяне. Она выпила чашку чая, ее похитили инопланетяне, потом она оказалась на кровати Люка Бессона. А сам Люк Бессон был страшно удивлен, он говорил: мать, откуда ты здесь взялась? Она говорит: вот меня подбросили инопланетяне. В такое не поверит парень ее, ейный хахель не поверит. Поэтому лучше, чтобы изнасилование, правильно? Ейный хахель пожалеет, пойдет Бессону морду бить, правильно?

Э. ХАСАНШИНА: Я думаю, дело не в хахеле.

С. ДОРЕНКО: А в чем? Расскажи.

Э. ХАСАНШИНА: Зачем женщине клеветать на благородного мужа как бы не ради денег?

С. ДОРЕНКО: Ах! Это не муж. В смысле, как бы вообще муж?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: То есть она думает, что он откупится теперь?

Э. ХАСАНШИНА: А почему нет?

С. ДОРЕНКО: Я не знаю. Как-то все это ужасно.

Э. ХАСАНШИНА: Может быть он ее просто достал, она решила ему отомстить.

С. ДОРЕНКО: Достал, но мысленно, то есть он вообще не знал об этом, сам ничего не делал, а она мысленно все время с ним вела диалоги и все время говорила: Бессон, ты меня достал.

Э. ХАСАНШИНА: Может быть они так поругались, она говорит: знаешь что, я возьму и на тебя заявлю.

С. ДОРЕНКО: А, вот как?! Вообще не было изнасилования? Черт, вот это жалко. Вот здесь я начинаю жалеть, потому что ничего и не было, вообще ничего не было!

Э. ХАСАНШИНА: Подождите, мы же это чисто теоретически, мы сейчас выдумываем, предполагаем.

С. ДОРЕНКО: О, но тогда как она ушла, зачем это? Надо вернуться. А? Подожди. Она вела с ним мысленный диалог. Она ему говорила в голове: Бессон… Он такой…

Э. ХАСАНШИНА: Она ему: Бессон, ты пожалеешь.

С. ДОРЕНКО: Гурген, ваше знание французского здесь абсолютно необходимо, потому что я знаю только некоторые отрывки из песен, больше ничего. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но тоже это превосходно.

С. ДОРЕНКО: Да?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как сказал бы Жириновский…

С. ДОРЕНКО: Что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я хочу сказать, то, что сейчас происходит, это шельмование стариков, начиная с Доминика Стросс-Кана да еще с антисемитской ноткой, обратите внимание, Харви Вайнштейн, когда он… Да они уже забыли, каким местом женятся, вы меня извините.

С. ДОРЕНКО: Кто, старики?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они забыли вообще, что за секс в их возрасте. Я считаю, что гений из них всех — это третья персона — это, конечно, Сильвио Берлускони. Потому что так, как он, тошнотворно наигранно, постоянно пошля и напевая песни на марсианском языке в ухо французу… Как его звали? Саркози?

С. ДОРЕНКО: Саркози, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Саркози имел некий ответ на вопрос относительно Берлускони и вообще его персоны. Собственно, Саркози сказал, что все прекрасно в Берлускони, кроме французских песен, которые он считает французскими.

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха! Прекрасно. Скажите, пожалуйста, ну, хорошо, Люк Бессон, 59 лет, ей 27. Мне говорят, что он хотел с ней расстаться, хотел объясниться, а она поняла, что все кончено, все планы разбиты и решила ухватиться за последний шанс.

Э. ХАСАНШИНА: Это наша интерпретация.

С. ДОРЕНКО: Последний шанс как один из вариантов. Он сказал ей…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нужно прощаться уметь.

С. ДОРЕНКО: Как вы прощаетесь с женщиной?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как это сделал Чарли… Он приглашал к себе проститутку не только чтобы поговорить, но чтобы конкретно поиметь ее услуги, после этого он оплачивал ей дважды билет в Нью-Йорк и обратно.

С. ДОРЕНКО: Это зачем?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это чтобы она отстала.

С. ДОРЕНКО: Ну, надо же? Хорошо, спасибо вам большое. Это был Гурген прекрасный.

Товарищи, я хотел сказать еще про Абрамовича. Он у меня поместится в полторы минуты? Мне кажется, да. Роман Аркадьевич. The Bell сказал, что Абрамовичу не дали британскую визу инвестора, не продлили. Ты понимаешь, в чем дело, британская виза инвестора — это два миллиона фунтов стерлингов, сейчас это меньше 3 млн долларов, какие-то жалкие абсолютно. Но когда-то это было примерно 3 млн долларов, там зависит, фунт был 1,69, 1,54 и т.д., подолгу. Сейчас это меньше трех. И когда ты получаешь эту визу, ты тоже доказываешь, что у тебя средства хорошие. То есть они проверяют, что у тебя средства белые, что все чисто. А потом ее продлеваешь, сколько-то дней должен быть в Великобритании. Есть формальности, ты сколько-то дней должен пробыть в Великобритании, если ты инвестор, сколько-то дней на выезде, все эти штампы, все это надо хранить, не знаю, посадочные или что и доказывать. И Абрамович залетел сейчас. Человек, который вроде бы расстался с режимом, который не близок, который по-настоящему чаще всего живет на Западе, он как будто бы залетел.

Не продлили британскую визу инвестора, сообщает The Bell со ссылкой на его знакомую, два источника в его окружении. Из-за этого накануне бизнесмен не смог побывать на финале Кубка Англии, где принадлежащий ему клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед», отмечает издание. Виза старая истекла более трех недель назад, а новую отказались выдать.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Есть целый ряд заявлений различных деятелей, в том числе парламентских и правительственных деятелей Великобритании, которые говорят о том, что русские деньги как бы, в сущности, пачкают Великобританию и т.д. На самом деле я обращаю ваше внимание на то, что это происходит впервые, потому что Великобритания много веков, поправьте меня, если вы лучше знаете, собирала всякие правительства в изгнании у себя. Всевозможные правительства в изгнании сидели, которые затаскивали туда в том числе и разные деньги, Великобритания на всякий случай их держала. На всякий случай, пусть будут.

Вот у нас, допустим, есть правительство Латвии в изгнании, вот еще какое-то правительство в изгнании, принц в изгнании — все в Великобритании. Всегда с ними можно договориться, поговорить, аккуратненько прощупать, разузнать и т.д.

То, что делает сейчас Великобритания, которая пытается вычистить русских и русские деньги, в том числе не провластные или не 100% ассоциированные с нынешней властью, это новое явление, с моей точки зрения, необычное явление.

Э. ХАСАНШИНА: Это явление, оно какое? Это говорит о том, что русские прорастают в британскую, или это вот именно такой демонстративный сигнал некого, не знаю, негативный, агрессивный?

С. ДОРЕНКО: Я попробую тебе описать их представление о русских. Они думают, что русские плохо ассимилируются. Но и китайцы плохо ассимилируются. Условно говоря, русские плохо ассимилируются, но и китайцы плохо ассимилируются, но и арабы плохо ассимилируются. Они считают, что русские готовы спонтанно нарушать закон, как бы всегда готовы. Вот ты русская, ты ходишь просто по улице, а потом возьмешь и ножик в кого-нибудь воткнешь, ну, потому что ты готова к спонтанному нарушению закона, в принципе, по жизни. Это часть твоей культуры.

Э. ХАСАНШИНА: Это говорят британцы, у которых в норме испражняться где-нибудь после обильной выпивки на улице, на общественных остановках.

С. ДОРЕНКО: Это шалости. Я тебе расскажу, что они думают о русских. Например, возьмем три группы — допустим арабов, богатых причем арабов, возьмем богатых китайцев и возьмем богатых русских. Что они думают о русских отдельно от тех? Плохо ассимилируются. Так же, как и другие. Готовы к спонтанному нарушению закона. Чего не скажешь о китайцах. Готовы к спонтанному ежеминутному нарушению закона и антизаконной деятельности. Готовы к мгновенному сплачиванию ради антизаконной деятельности. Нас здесь трое со звукорежиссером, мы можем в любую секунду договориться, что ты молчи, а ты давай, вот это сейчас дерни.

Э. ХАСАНШИНА: Ты беги, а я дверь покараулю.

С. ДОРЕНКО: Эля, давай, вот здесь это, поделимся, нормально все. Даша, ты молчи, тебя здесь не было, ясно? То есть мы готовы создать шайку в одно мгновение и противоправную деятельность начать, они так думают о русских.

И еще очень важная вещь, которая отличает коренным образом от арабов и китайцев — приписываемый нам цинизм и готовность к противоправным действиям еще ассоциируется с готовностью получить команду от государства. Вот китаец готов получить команду от государства, но не настолько готов к моментальной преступной деятельности. А русский готов к моментальной солидарной, с точки зрения англичанина, преступной деятельности циничной и плюс он готов это делать по команде государства.

Э. ХАСАНШИНА: А как же тогда арабы?

С. ДОРЕНКО: Арабы готовы действовать антизаконно, и готовы к мгновенной солидарной деятельности, но за ними не стоит такое мощный монстр, как государство, которое обладает ядерным оружием. За ними стоят либо кланы какие-то, либо «Талибаны» какие-то, либо еще что-то, но не такой монстр с ядерным оружием, как стоит за русскими. Они нас начинают вычищать, вообще вычищать, вообще обижать всех сплошняком. Вычищать и обижать. Беспричинно. Никто не объясняет причину. А для себя они объяснили, они сказали: от этих надо избавиться. Просто избавиться, точка.

Э. ХАСАНШИНА: Раньше они не избавлялись, потому что, видимо, считали, что таким образом имеют некий рычаг, возможность влияния.

С. ДОРЕНКО: А теперь проблема заключается в том, и это наша проблема, я ее очень коротко обрисую, проблема заключается в том, что им больше не нужен рычаг влияния на Россию.

Э. ХАСАНШИНА: Почему?

С. ДОРЕНКО: Потому что, я говорил, они считают, что здесь океан. Они считают, что здесь океан, по возможности. Просто как бы они хотят абстрагироваться от России, просто аннулировать саму мысль о России. Ее нет, все. Что Россия? Никакой России.

Сколько там за неделю и т.д. ? Я тебе скажу. Вот тебе про Россию. За неделю отток денег из России 112 млн долларов. За неделю! Которая закончилась 16 мая. 112 млн долларов. А неделей ранее, та неделя, которая закончилась 9 мая, отток денег из России 152 млн долларов. Иностранцы отсюда уходят. Уходят вообще. Таким образом, чтобы как бы вообще нас нет. То есть они хотят полагать, что нас нет. Ну, нет и нет.

Э. ХАСАНШИНА: Встречный вопрос: можно ли абстрагироваться от государства с ядерным оружием?

С. ДОРЕНКО: По максимому абстрагироваться. В чем нельзя абстрагироваться, они будут не абстрагироваться. А в чем можно, они по максимуму будут представлять, что нас не существует.

Э. ХАСАНШИНА: То есть, с экономической точки зрения, никаких связей.

С. ДОРЕНКО: Они будут стараться думать, что нас не существует. Вот там, где мы напомним, что мы существуем, скажем: вот здесь мы существуем. Они скажут: к сожалению, да, ничего не поделаешь. А вот мы в позитиве существуем. Они скажут: нет, вы не существуете, вас не существует. Это на самом деле, я всем государственникам напомню Евгения Максимовича Примакова, которого вы все любите, правильно? Я не люблю, а вы любите, правильно же? Мы разделим должности, я не люблю его, а вы — да, вы любите. Я считаю, что он там, ну, я много могу его ругать и долго. А вы его любите. И он в январе пятнадцатого года, за пять месяцев до смерти, написал, что без технологий Запада нам не совершить технологического прорыва. То есть мы не можем совершить экономического развития, технологического развития ввиду нашего колоссального отставания без технологии Запада. Это приговор Евгения Максимовича Примакова, январь пятнадцатого года. Перечитайте, пожалуйста, его статью, я вас очень прошу. Это легко сделать, в Google можете найти. Ладно? Потому что вы его любите. Я нет, а вы — да. Прочитайте его, пожалуйста, ладно? Вам легче станет.

Народ много пишет про сына Патрушева, который возглавил сельское хозяйство. Я считаю, что это правильно. Сын Патрушева мог бы не работать ни одной минуты в своей жизни!

Э. ХАСАНШИНА: Согласна, да.

С. ДОРЕНКО: И дети его могли не работать. И внуки его могли не работать. Но нет, он идет и работает. Посмотрите на это, сколько здесь гражданственности! Сколько здесь мужества! Сколько здесь, я бы сказал, желания пройти через испытания, желания пройти через тяготы военной службы.

Э. ХАСАНШИНА: Сельскохозяйственного.

С. ДОРЕНКО: Это что, сладкая работа? Он мог бы не работать. Он мог бы на гольфовых полях катать шары, но он работает. Это уже вызывает невероятное уважение.

Э. ХАСАНШИНА: Периодически критики говорят, что вот такая семейственная преемственность не свойственна Западу, что это там невозможно. Но я вспоминаю дочь Трампа.

С. ДОРЕНКО: Она близка к нему, да. Семейственность не свойственна Западу? Но была свойственна. Какие-то жалкие четыре века назад, даже жалкие три века назад, да два века назад и то семейственность была на Западе. Какие-то жалкие 200 лет назад. Когда мы идем за Западом в своем развитии, а мы повторяем развитие Запада, и действительно отстаем на 200 лет, так что тут плохого?

Скажите, пожалуйста, а что было бы лучше, чтобы сын Патрушева жил праздно, катался на яхтах или лучше, чтобы он совещания по аммиаку и селитре проводил? С моей точки зрения, лучше, чтобы он работал. Я считаю, что это правильно. Потом, неравенство по рождению. Аристократия — это неравенство по рождению. Сущность аристократии в чем? Неравенство по рождению, то есть ты рождена уже неравной. Ты рождена кем? Хасаншиной.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: А была бы рождена Патрушевой, я не знаю, мать, сидела ли бы ты тут.

Э. ХАСАНШИНА: Да. Лежала бы, наверное, сейчас в шезлонге.

С. ДОРЕНКО: Нет! Работала бы замминистра сельского хозяйства. Ты бы работала!

Э. ХАСАНШИНА: Нет, я бы не работала.

С. ДОРЕНКО: Я за, мне нравится, что дети выдающихся и богатейших людей страны работают, а не праздно валяются в шезлонгах, это правильно. Они могли бы валяться на яхтах, они могли бы с Настей Рыбкой трахаться, нет, они этого не делают, они работают, как честные люди, это прекрасно! Вот отсюда, от сына Патрушева, и произрастет, вот это и есть тот кристалл, от которого произрастет будущее России. Это и есть тот кристалл, вокруг которого должны консолидироваться все честные люди страны!

Дайте мне графа! Если начинается аристократия… Пожалуйста, товарищи, все, что я сказал, ну, так, вы это слышали, я немного прошу — дайте графа. Если водится аристократия, то есть неравенство по рождению, то должны быть какие-то звания. Если будут звания, дайте графа. Граф Доренко. Мне кажется, я бы был графом, я бы вас еще сильнее бы успокаивал и агитировал… Чуть-чуть, не надо. Виконта дайте! Понимаешь, что такое виконт? Виконт — это вице-конт, вице-граф, то есть как бы заместитель графа. Виконта дайте, если графа жалко. Виконт Доренко. Я согласен.

Э. ХАСАНШИНА: Виконт Доренко, а как вы ответите на вопрос о компетенции?

С. ДОРЕНКО: Какая компетенция? Главное — желание трудиться, верность, преданность и патриотизм.

Э. ХАСАНШИНА: Нам слушатели пишут, что он читать не умеет.

С. ДОРЕНКО: Неважно. Что значит читать не умеет? За него прочитают.

Э. ХАСАНШИНА: И напишут, и прочитают.

С. ДОРЕНКО: Почему не умеет? Зачем этот поклеп?

Э. ХАСАНШИНА: Я не знаю.

С. ДОРЕНКО: Главная моя мысль заключается в следующем, если дети богатеев и начальников праздно живут, мы их ругаем, если они работают — опять ругаем. Ребята, чего вам надо? Вы когда-нибудь угомонитесь? Если они праздно живут — плохо. Работают — опять вам плохо. Как вам угодить?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, во-первых, я думаю, что не граф, князь Доренко Керченский.

С. ДОРЕНКО: Князь Керченский. Нет, принц тогда. Нет, пусть буду граф.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Князь.

С. ДОРЕНКО: Я все-таки мышлением западник, поэтому мне нужно западный, пусть будет граф.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Граф Доренко Керченский, да?

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А чего вы против Патрушева?

С. ДОРЕНКО: Я против Патрушева? Я говорю о том, что этим идиотам я говорю о своих согражданах, ничего не нравится! Когда дети богатых праздно живут и таскаются по девкам — плохо. Когда дети богатых работают — опять плохо. Так как угодить этим идиотам?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Первый скандал был, когда его в 30 лет назначили председателем правления «Россельхозбанка». Он показал нормальные результаты работы. Показания банка нормальные, прибыльность — все возросло. Снизил, навел порядок. Въехал в сельское хозяйство примерно как менеджер, как профессионал.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Въехал. И вместо ничтожества и, извините, подонка Ткачева, на котором пробы ставить негде, которого сняли…

С. ДОРЕНКО: Конечно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И поставили нормального вменяемого человека, который во всяком случае все будет делать, общий порядок будет соблюден.

С. ДОРЕНКО: Конечно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А чего плохого? Над ним стоит человек очень понимающий — Гордеев, который реально…

С. ДОРЕНКО: Поможет, во всяком случае научит и прочитает, что надо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поставили им руководить и поставили хорошего менеджера-исполнителя, который на хозяйстве, который, скажем…

С. ДОРЕНКО: А знаете, мне кажется, какая обида должна быть у детей с фамилиями. Дикая обида должна быть, потому что над ними все время виснет вот этот шлейф.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А кто-нибудь из них понимает, что такое председатель правления банка, который входит в десятку? Какой у него рабочий день.

С. ДОРЕНКО: Нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И сколько он проводит совещаний, сколько у него свободного времени?

С. ДОРЕНКО: Никто не понимает. Все думают, что это синекура.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это точно.

С. ДОРЕНКО: Хасаншина хочет.

Э. ХАСАНШИНА: Я так и думала. Я думала, председатель правления банка вообще ничего не делает.

С. ДОРЕНКО: Фиг там, он все время делает.

Э. ХАСАНШИНА: Они приезжают раз в месяц, смотрят отчеты.

С. ДОРЕНКО: О чем ты говоришь?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он определяет развитие банка.

С. ДОРЕНКО: У меня был один знакомый председатель правления банка, который занимался обналичкой около Таганки. Прекрасный парень, ему было 40. И он делал это под крышей известных служб.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, простите, в … году это было.

С. ДОРЕНКО: Не в этом.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В … Что, позже?

С. ДОРЕНКО: Нет. То, что я сейчас рассказываю? Нет, этот чувак еще в начале нулевых работал.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он продолжал просто по инерции.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А так начинал в девяностых. И, собственно, это была структура его бизнеса, он больше ни чем не занимался.

С. ДОРЕНКО: Я очень хорошо помню, он все время приезжал ко мне с новой моделью и говорил, что он поставил себе на карман, ну, как бы, знаете, в рамках ограничения, никогда не тратить более 200 тысяч долларов в месяц. Он говорит: я во всем себе отказываю, последние 2-3 дня мы с Наташкой (он показывал очередную модель) просто сидим в завязке и даже поесть не на что.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он имел два процента с оборота. Каждый рубль, который проходил через его руки или бумаги, он зарабатывал 2 процента. Это хороший бизнес.

С. ДОРЕНКО: Он тратил 12 млн рублей в месяц на ливинг, на то, чтобы поесть, попить. И он говорит, что мы последние 2-3 дня прямо в завязке, вообще не на что жить. Я говорю: а чего ты не возьмешь? Он говорит: я вот как бы строго поставил себе правило, 200 тысяч, все, не моги прикасаться к другим деньгам. Как бы просто самоограничение. Мужественный человек. Крепкий характер я тебе хочу сказать, не каждый бы справился.

Э. ХАСАНШИНА: Достойно уважения.

С. ДОРЕНКО: Кто-то в долг бы взял, кто-то полез в сейф может быть. Этот — нет. Железный человек был абсолютно. Я поэтому с ним и сотрудничал. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Сергей Алексеевич. Сергей, там нет сведений, служил ли этот сын в армии? А если служил, то где?

С. ДОРЕНКО: Мог совершенно легально не служить, с военной кафедрой. Почему?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Есть же, согласитесь, большая разница, в свое время вы помните эти случаи.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот сын одного, даже не буду округ называть, начальника штаба округа, генерал-лейтенант, своему сыну говорит: пойдешь служить в Афганистан. Он пошел в Афганистан и вернулся к нему в цинковом гробу. Дети Сталина, Микояна, Фрунзе, они куда шли? В авиацию. Все служили родине. А вот тут, не знаю. Конечно, должны работать, я за.

С. ДОРЕНКО: Должны работать. А он окончил академию ФСБ, у него есть воинское звание. Я думаю, что выпустившись оттуда, он стал лейтенантом или старшим, не знаю. У него все есть. Но не в этом дело. Он окончил академию ФСБ в 2006 году. Но, правда, уже при этом работал в банке ВТБ. Он уже работал в банке и одновременно был в академии, где есть военная кафедра. Он также прошел обучение в дипломатической академии МИД России. Он также работал в министерстве транспорта. Он закончил Государственный университет управления по специальности менеджмент. ВТБ. Государственный университет экономики и финансов, защитил диссертацию. Он доктор наук.

Э. ХАСАНШИНА: Экономических.

С. ДОРЕНКО: Я умоляю, доктор наук. Что вы придираетесь? Я с вами не согласен априори. Если бы вы были знаменитым человеком…

Э. ХАСАНШИНА: У него звание младший лейтенант.

С. ДОРЕНКО: Скажите, если вы были знаменитым человеком, богатым, вы были бы Rich and Famous, вы бы хотели, чтобы ваши дети работали или жили праздно? Очень простая фигня. Давайте голосование.

Если бы вы были Rich and Famous, вы бы хотели, чтобы ваши дети работали или жили праздно? Чтобы работали — 134-21-35, пусть работают. Нет, пусть праздно живут. А за фиг им работать? Как-то это странно. 134-21-36.

Вы лично, если бы вы были богатым и знаменитым, вы бы хотели, чтобы ваши дети работали? У них такая фамилия. А фиг ли делать? 134-21-35 — да. 134-21-36 — нет.

Понимаете, все равно хочется, чтобы они работали.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Я останавливаю это голосование, тут результат уже понятен, мгновенно понятный результат. 91 на 9. Сейчас может быть изменится. Пока я оставляю в покое это дело. Здравствуйте. Слушаю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Можно сказать коротко? Из обезьяны сделал труд человека, да? И одновременно прогресс. А так, получается, жить эгоистическим образом, получается, если не работать.

С. ДОРЕНКО: Да, это правда. Я так и рассчитывал на вас. Остановить. 88 на 12. Я остановил голосование, 89 на 11, прости. Вы хотели бы, чтобы ваши дети работали. А если у него такая фамилия, это же мешает? Все говорят: так вы сын. А он не может сказать: я просто Петя, Коля, неважно.

Э. ХАСАНШИНА: Это в значительной степени ему и помогает.

С. ДОРЕНКО: Это помогает и мешает. А чего больше?

Э. ХАСАНШИНА: Ему помогает, во-первых, получить хорошее образование, сами средства, в принципе.

С. ДОРЕНКО: Да, это правда.

Э. ХАСАНШИНА: Хорошие педагоги, хорошая школа, хороший университет.

С. ДОРЕНКО: Это правда, здесь абсолютно не ограничен.

Э. ХАСАНШИНА: Практики, курсы — все, что он захочет.

С. ДОРЕНКО: Да, да.

Э. ХАСАНШИНА: Если он этого захочет, то у него просто огромные ресурсы для того, чтобы стать крутым специалистом.

С. ДОРЕНКО: Да. Но также это и мешает, потому что эта фамилия идет впереди тебя.

Э. ХАСАНШИНА: Идет впереди.

С. ДОРЕНКО: Она мешает, тоже мешает.

Э. ХАСАНШИНА: Кто-то захочет подмазаться.

С. ДОРЕНКО: Мне присылают людей на работу. Серьезно говорю. Это чья-то, что-то. — Кто она? — Чья-то, что-то, один товарищ просил переговорить. Девчонка приезжает. Я понимаю, что она чья-то девчонка. А я не спрашиваю родственную связь. Может любовница, а может сестра, дочь, я не знаю, чья, честно говорю сейчас, не спрашиваю.

Э. ХАСАНШИНА: Хорошо. У вас возникает предубеждение.

С. ДОРЕНКО: Но я понимаю, что она чья-то.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: За фиг она мне здесь нужна?

Э. ХАСАНШИНА: У вас какое предубеждение, позитивное или негативное?

С. ДОРЕНКО: А зачем она мне?

Э. ХАСАНШИНА: А если этот человек вам нужен?

С. ДОРЕНКО: Человек мне не нужен, мне никто не нужен.

Э. ХАСАНШИНА: Как? Контакты.

С. ДОРЕНКО: Мне никто не нужен, еще раз объясняю. Что, я буду на работу здесь ходить, кланяться перед своими сотрудниками, который мне человек нужен? Я тогда уволюсь лучше.

Э. ХАСАНШИНА: Может быть вы хотите, чтобы она стал спонсором.

С. ДОРЕНКО: Я тебе объясняю, присылают мне девчонку, вот это было недавно. Вот она чья-то. Переговори. Я переговорил. Спасибо огромное. Обменялся телефонами. Ура, товарищи! Разошелся. Никогда в жизни больше не позвонил, никогда больше не позвоню. Потому что она чья-то. Фамилия идет впереди ее. Она мне на хрен не нужна здесь, понимаешь, в чем дело? А тут сидит птичка какая-то, невеличка, что-то насупленная, что-то всклокоченная, в одежде из дешевого магазина. Кто такая? Из Оренбургской области, хрен пойми чего. Ага.

Э. ХАСАНШИНА: Без понятия, о чем вы вообще.

С. ДОРЕНКО: Я говорю: а ну-ка, попробовать птичке дать эфир. Почему? Потому что эту птичку я тащу. Эта птичка не чья-то. Была бы чья-то, шла бы на фиг отсюда, понятно? Вот о чем разговор. Фамилия мешает! Она не только помогает, она мешает. Что, нет? Да! Да, фамилия мешает.

Э. ХАСАНШИНА: Она мешает вам, с вашими принципами.

С. ДОРЕНКО: У меня простые принципы.

Э. ХАСАНШИНА: А другие наоборот — с руками оторвут.

С. ДОРЕНКО: Сказать, какие у меня принципы? У меня принципы простые: я хочу спокойной жизни, точка. У меня единственный принцип: не нужен гемор и мне не нужны чьи-то птички, все, до свидания. Это чья? Ничья. Сидит, пожалуйста, из деревни приехала хрен пойми откуда. О'кей, дадим ей шанс. Пришла чья-то — иди к тому, кто тебя прислал, до свидания, товарищи! Все, весь сказ! Понятно? Очень просто. Непросто быть сыном знаменитого человека, я тебе серьезно говорю.

Э. ХАСАНШИНА: Вы думаете, что его никуда не брали, он такой: пожалуйста, возьмите моего сына в министерство.

С. ДОРЕНКО: Внимание, непросто быть сыном. Я помню, у меня был зав отделом Витя, Виктор. И он такой приходит: ребят, надо в командировку в Благовещенск, надо в командировку в Чернобыль, надо в командировку туда, туда, туда, еще куда-то. Я говорю: хорошо, Вить, я поеду. Я говорю: Вить, а чего я все время? Я не успеваю чемодан перегружать. Он говорит: понимаешь, половина отдела блатных, все чьи-то дочери, все чьи-то дети. Все чьи-то дети! Никого нельзя послать! Работать некем. Сережа, ты давай. Я: разрешите, я. Понятно? Поэтому тогда невозможно работать. Витя Карпов у меня был начальник отдела, он не мог никого послать, потому что это чья-то дочка, а это чья-то жена. И на хрена это нужно? Как так можно работать?

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. Понедельник, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко.

С. ДОРЕНКО: Я посмотрю kursorub, потом ты мне расскажешь про Гребенщикова. Я думаю, что Гребенщиков потихонечку выживает из ума. Эта цитата ровно про это.

Я смотрю kursorub, курс валют онлайн, который не хочет никуда загружаться. Нет, загружается. Ребята, нормально все. 62,64, опаньки, как рубль падает. Ведь я когда начинал программу, я посмотрел, было 62,20. В 8:30 было 62,20. Сейчас 62,65. Рубль летит вниз. А час назад был 62,40. 73,44. Значит, когда 73.44, получается, что если верна информация о том, что наши хоккеисты выжрали на 350 тысяч евро в отеле датском, то получается побольше.

Э. ХАСАНШИНА: Вы думаете, это они подкосили?

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Я просто говорю, что в евро получается побольше. Все время сумма растет в рублях, которую они истратили, правда же?

78,90 нефтица, умница, красавица, заступница. На колени, мрази! 78,90. Нефть какая умница. Что ты говоришь, а? Углеводородица, кормилица. А доллар что творит. Что хотит, то творит. Мы на прошлой неделе его все время видели на 1,18, причем начинали на 1,1890. И укатались потом на 1,1820. А сейчас 1,1724, на фигуру вырос доллар. Доллар растет, что ты будешь делать, Все правильно. Молодец. Правильно, неправильно, не знаю. На какой отметке в главной паре тебе удовлетворил бы доллар? Я начинаю мучительно думать. Если можно, я скажу. От 1,05 до 1,18 мне все нравится. От 1,08 до 1,18 мне нравится, я прямо говорю. Если он будет в этом диапазоне, да пофиг абсолютно. На 0,94 не хочу.

Э. ХАСАНШИНА: Почему?

С. ДОРЕНКО: Я не хочу. Не хочу слишком сильного доллара. Я ничего не покупаю в Европе. Если бы я покупал в Европе, я бы хотел сильного доллара. Если бы я покупал квартирку в Барселоне, я бы хотел 0,87. Если бы я покупал яхту, я бы хотел 0,83, 0,84.

Я тебе могу сказать, в 2001 году, находясь под следствием, я покупал кое-что в Европе. Не буду говорить, что, не скажу никому. И тогда это было для меня дико выгодно, я прямо купил яхту, она мне прямо встала, с таким изумлением думал, что я так дешево купил яхту, просто удивительно. Но тогда было 0,87. Когда расплачивался, был июнь 2001 года. Надеюсь, налоговые органы не заинтересуются этим, потому что за давностью лет. Но это был июнь 2001 года. Биткоин 8536. Товарищи, двигаемся дальше. Куда мы двигаемся? Ты должна рассказать, как Гребенщиков сошел с ума. Прошу.

Э. ХАСАНШИНА: Он не сошел с ума.

С. ДОРЕНКО: Конечно, сошел. Это деменция.

Э. ХАСАНШИНА: Он считает необходимым восстанавливать культуру и образование в России.

С. ДОРЕНКО: Я читаю РИА Новости, Москва, 21 мая: «Лидер группы „Аквариум“ Борис Гребенщиков считает, что Россия обладает большим потенциалом, в частности человеческим, но в стране необходимо восстанавливать образование, культуру, производство и медицину». Это деменция.

Э. ХАСАНШИНА: Почему?

С. ДОРЕНКО: Потому что такие фразы мы можем простить Милонову, мы такие фразы можем простить каким-нибудь патентованным идиотам и т.д. Но Борис Гребенщиков чтобы вот так пернуть в лужу, в хорошем смысле, Борис? Я думаю, он над нами издевается.

Э. ХАСАНШИНА: Почему? Он в этой фразе утверждает, что у него есть претензии к этим областям.

С. ДОРЕНКО: Гребенщиков над нами издевается, вот почему он говорит как старый пердун, он говорит как если бы у него была деменция. Но у него нет деменции, он просто издевается над нами. Он нас держит за идиотов. Спасибо большое, Борис. Что, нет?

Э. ХАСАНШИНА: Вы хотите сказать, что все, кто критически оценивает образование, культуру, производство, медицину это старые пердуны.

С. ДОРЕНКО: Нет, такими фразами, вот такими параграфами говорят…

Э. ХАСАНШИНА: А как бы вы хотели?

С. ДОРЕНКО: Такими параграфами говорят посредственности или люди со старческой деменцией. Борис Гребенщиков, заявляющий, что Россия обладает большим потенциалом, но в стране необходимо восстанавливать образование, культуру, производство и медицину — это и есть приговор. Вот после этой фразы ему нужно ехать в колхоз имени 22 партсъезда и там преподавать ритмику какую-нибудь, может быть физкультуру.

Э. ХАСАНШИНА: А вы хотите, чтобы он везде говорил строчками из своих песен, да? «Мы слишком часто мечем стаканы на стол, мечем стаканы на стол», да?

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, что человек должен говорить как нормальный человек. Если он начинает говорить параграфами, то это странно. У нас был замполит, причем дивизионный, замполит, зам командира дивизии, можешь себе представить? Он был откуда-то, сейчас не помню, с Северного Кавказа. И он кричал: «Записывайте! Записывайте!» Надо было записывать, что он говорит. Он говорит: «Я вижу, что вы не все записываете». Приходилось опускать голову, типа ты записываешь. И он говорил: «В Великую Отечественную войну советские люди мерли как мухи! Записывайте!». Один поднимает голову и говорит: «А мы думали, как герои». Он так осекся и опять: «Записывайте!» Идиоты всегда есть, но Борис Гребенщиков! Можно я прочитаю еще? Это цитата из Бориса Гребенщикова. Ему лучше, конечно, молчать, лучше жевать, чем говорить.

«Потенциал у нас действительно огромный и необходимо его разрабатывать. В XIX веке, когда Россия была частью Европы, — вот здесь его намек, то есть он западник, — в русской литературе, живописи, музыке создавались шедевры за шедевром, которые до сих пор считаются великим вкладом России в мировую культуру. Мы и сейчас можем не меньше…» Господи, помилуй, так твори, товарищ. «…Но образование, культура, производство и медицина в нашей стране разрушены почти полностью», — говорит Римский-Корсаков, то есть Борис Гребенщиков, простите. «Пора для начала восстанавливать то, что у нас есть. И потенциал у нас не только географический; главное — наш человеческий потенциал», — сказал Гребенщиков. Ой, можно я пойду повешусь?

Барон! Меня понизили? Мне кажется, барон — это ниже виконта еще. Но очень интересно. Барон — это перспективно на самом деле. Меня понизили, мне сказали, что «барон Доренко» звучит лучше, чем «виконт Доренко».

Э. ХАСАНШИНА: А граф?

С. ДОРЕНКО: Граф Доренко лучше всех, мне кажется.

Э. ХАСАНШИНА: Мне тоже так кажется. Барон, он какой-то немножко, мещанином каким-то попахивает.

С. ДОРЕНКО: Почему?

Э. ХАСАНШИНА: Не знаю, само слово, его звучание, оно такое округлое.

С. ДОРЕНКО: Маркизом Карабасом, маркиз Доренко.

Э. ХАСАНШИНА: А граф, он такой, четкий.

С. ДОРЕНКО: А маркиз?

Э. ХАСАНШИНА: Маркиз, он какой-то жеманный.

С. ДОРЕНКО: Игривый чуть-чуть. А может, я буду коварным таким маркизом, маркизом Карабасом. Ну, правда. Почему мне не быть маркизом? Маркиз, барон. Барон Доренко.

Э. ХАСАНШИНА: Что-то есть нечеткое в этих определениях.

С. ДОРЕНКО: Дамы и господа, должен быть человек, который будет идти впереди меня и возглашать. Например, входит в редакцию человек и говорит: дамы и господа, барон Доренко! Второй: дамы и господа, граф Доренко! Не знаю, как-то коротко получилось. Нет?

Э. ХАСАНШИНА: Коротко, зато четко.

С. ДОРЕНКО: А виконт? А виконт, я сказал, да? Нет, маркиз сказал. Неважно. Я примерюсь, ребята. Раз мы переходим к аристократической форме власти, то мне непременно нужно звание.

Э. ХАСАНШИНА: Вам предлагают цыганского барона.

С. ДОРЕНКО: Может быть.

Э. ХАСАНШИНА: Кстати, да, вот это уже интереснее.

С. ДОРЕНКО: Какой-то тайный барон, может быть преступный какой-то. «Анжелика, маркиза ангелов», помнишь, какая-то была хрень такая. А я такой, маркиз, в этом смысле.

Э. ХАСАНШИНА: Вам еще: «Ай не барон».

С. ДОРЕНКО: Товарищи, не знаю. Пойдем думать. «Батюшка барон». Батюшка царь! «Графин Доренко с графиней». Да, это прекрасная аллюзия, указание человека на человека, который знает классику, как это прекрасно. Это же из Андрея Белого? Подожди, это Федор Соллогуб, да? «Графин Доренко».

Э. ХАСАНШИНА: Честно говоря, не знаю.

С. ДОРЕНКО: Это «Петербург» Соллогуба. Это сенатор Облеухов в «Петербурге» говорит со своим дворецким, это диалог сенатора Облеухова, где он говорит дворецкому: «Знаешь ли, как будет зваться муж графини?» Тот говорит: «Не имею чести знать, ваше сиятельство». А тот говорит: «Графин». Перечитай «Петербург». Хочешь, мы перечитаем прямо сейчас? Я некоторые вещи… Я так любил, у меня была настольной книгой некоторое время, когда-то давно, может быть 50 лет назад, не знаю. «Петербург», Федора Соллогуба. Все должны перечитать.

Э. ХАСАНШИНА: Андрей Белый, пишут нам. Аполлинария Сергеевна. Слушатели предлагают называть вас бароном словесности.

С. ДОРЕНКО: Федор Соллогуб, «Петербург».

Э. ХАСАНШИНА: Даже из редакции нам пишут, что «Петербург» — это Белый.

С. ДОРЕНКО: О чем вы говорите? Да?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Черт побери.

Э. ХАСАНШИНА: «Петербург» — это Белый. А фраза точно из «Петербурга»?

С. ДОРЕНКО: Ребят, я воспользуюсь рекламой в 10:30 для того чтобы преподнести вам… Ладно? «Петербург» Андрея Белого. Конечно, Андрея Белого! А кто сказал Соллогуба? Идиоты. Кто сказал Соллогуба? Под стражу немедленно! Что же ты будешь делать? Конечно, Андрей Белый. Господи! С кем я имею дело, с невежественными идиотами.

Э. ХАСАНШИНА: Вам тут еще предлагают звание графа Таврического.

С. ДОРЕНКО: Нет, Таврический уже есть, поэтому мне не придется. «Петербург», текст. Спасибо. Наконец, правда восторжествовала, я сумел вас убедить в том, что это Андрей Белый. Всю свою жизнь я пытаюсь вас убедить. В чем? Невозможно.

«Мысль сама мыслит», — это статья просто, предваряющая этот прекрасный текст. От сенатора Облеухова-старшего: «Борона — жена барона, а графин — муж графини». Скажи, что это прекрасно.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Первые строки, когда мы их найдем, наконец, я прочту, потому что это прекрасно. «Пролог. Что есть Русская Империя?» Где-то есть вещи, которые мне совершенно правильно нравятся. «Изумлялись решительно все взрыву мысленных сил», сейчас я найду это. Я найду абзац, который начинается с «изумлялись». Мне нравится вот это: изумлялись решительно все.

Э. ХАСАНШИНА: Вас хотят еще больше понизить, предлагают вам атамана.

С. ДОРЕНКО: Атамана нет, не годится.

«Изумлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России». Я не нашел этого. Я по памяти цитирую, извините, пожалуйста. Я конечно, не столь совершенен, чтобы вспомнить. Давайте так, я найду и обязательно вам прочитаю эту прекрасную фразу. По памяти, она звучала так: изумлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России.

Это жанр «пирожков». Мне так жалко его, и он хороший. Скончался Владислав Кунгуров, который создал поэтический жанр «пирожки». На 47-м году. То есть ему 46, он, можно сказать, в полной силе, такой прекрасный и все на свете. Знаешь, да? Ты читала «пирожки» вот эти все?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Он «ВКонтакте» очень много писал. Поскольку я там никогда не появлялся… Появлялся, но может быть минут на 10 за всю жизнь, поэтому мне трудно. Я хотел бы почитать из него. Открой мне какие-нибудь «пирожки» Кунгурова.

Э. ХАСАНШИНА: Народный жанр.

С. ДОРЕНКО: У тебя есть вход «ВКонтакт» по какой-нибудь причине?

Э. ХАСАНШИНА: Сейчас мы загуглим.

С. ДОРЕНКО: Сейчас мы найдем.

Э. ХАСАНШИНА: «Избранные пирожки». Кунгуров.

С. ДОРЕНКО: Он помер. Поэзия современности.

я ухожу прощайте люди

я вас хотел развеселить

но я забыл как это делать

и вы забудете меня

Но ведь это не он, это ему уже посвящено, его смерти посвящено, верно?

Э. ХАСАНШИНА: Нет. «Поэзия. Избранные пирожки».

С. ДОРЕНКО: Да?

лежу на льду и наблюдаю

как подо льдом летает морж

в бездонном мраке океана

он ждёт серебрянных сельдей

по трупам скошенных растений

поэт в рубашке и штанах

идет стихи свои читая

то вслух то про себя то вслух

Э. ХАСАНШИНА: Вы где читаете?

С. ДОРЕНКО: Я «ВКонтакте» вошел. Они не требуют логина. Это очень мило. С тех пор, как туда пришел сын Добродеева, вот вам, пожалуйста, еще один сын знаменитого родителя, сын Добродеева. Все стало хорошо.

когда бабулю хоронили

я булочку с повидлом ел с тех самых пор при виде трупа

рот наполняется слюной

ты не умрешь не посмотревши

сто раз иронию судьбы

и он пошел купил кассету

включил поставил на рипит

рояль имеет две педали

автомобиль имеет три а это значит что в рояле

стоит коробка автомат

Скажи, что это прекрасно.

на простыне из ткани ситец

сергей из мяса и костей

татьяну из трусов и майки

неторопливо вынимал

хотели садомазохисты

в лесу развлечься но шурша

пришли ежи на запах крови

на крики вылезли грибы

Ха-ха-ха-ха! Он прекрасен. А еще.

Э. ХАСАНШИНА: Тут не только его на самом деле.

С. ДОРЕНКО: Дай мне еще.

к земле летели три кометы

надежда вера и любовь

и очарованные люди

стояли головы задрав

мой дом открыт для тех то светел

парализован и безног

входите все вот вам тарелки

вот вам стаканы и ножи

я видел сон что я гагарин

лечу я в космос а потом

сломалось что то в звездолёте

какой то тумблер иль реле

когда в домах и в мире траур

когда укрыты зеркала

поэт сидит улыбку пряча

хороший день для пирожков

когда я выйду из больницы

ты плащ мой серый постирай

хочу чтоб ты меня встречала

в плаще один рукав зашей

Ха-ха-ха-ха! Ужас!

лопатки рудименты крыльев

и мне их сводит каждый раз когда в просветы меж домами

и тучами вдруг синева

я обществу себя оставил

а сам ушел в далекий лес оно теперь меня возносит

а я в лесу там где грибы

любовь в яйце яйцо в собаке

собака в тигре тигр в слоне

слон в динозавре в том который

бушует в сердце у меня

Скажи, что он прекрасен. А ты здесь же, да?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Как это классно.

Э. ХАСАНШИНА: Это такие частушки современности. Это уже стало не творением одного человека.

С. ДОРЕНКО: Подожди, вот это хорошее. Но он создал жанр.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО:

мою конечность доедает

большой лохматый алабай

не бойтесь это он играет

кричит хозяйка вдалеке

Ха-ха-ха-ха!

Добавьте соус или кетчуп

А лучше сразу то и то…

Извините, бывает неприлично.

Э. ХАСАНШИНА: А вот это?

в мечтах идти в поход гораздо

приятней чем тащить рюкзак

искать дрова палатку ставить

я буду в отпуске мечтать

Это про меня.

С. ДОРЕНКО:

а где у вас тут спальня мамы

спросил смущённо мойдодыр

а где у вас тут спальня папы

смущаясь, мойдодыр спросил

и в ту секунду он лопатой

по башке получил

приходит ленин на субботник

кричит гебята где бгевно

совсем его не замечая

в своем же собственном глазу

Я хочу закончить, но не получается, потому что вновь и вновь прекрасные «пирожки».

Э. ХАСАНШИНА: А вот этот?

по возникающим проблемам

ударим крепким долгим сном

но чтоб похмелье не возникло

потом

С. ДОРЕНКО: Может быть вы авторы «пирожков», позвоните 73-73-948. Умер Кунгуров, который создал эти «пирожки», который публиковался «ВКонтакте».

Э. ХАСАНШИНА: Вам вот это понравится.

Я не хотела вас обидеть

Случайно просто повезло

С. ДОРЕНКО: Это дама пишет одна. Это автор-дама. Я забыл ее фамилию. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Почитайте Пригова тоже, вам понравится.

С. ДОРЕНКО: Нет, но вы знаете…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: «Ну, что ты едешь на Toyota, ну, что ты хочешь от меня?»

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха! Вы гениальный абсолютно. Еще что-нибудь подарите, только не матерное, я вас умоляю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: «Люблю я очень центр города, где Долгорукова рука, все ищет, ищет Маркса бороду, но не найдет ее пока».

С. ДОРЕНКО: Скажите, пожалуйста, на самом деле вы не замечаете, что люди стремятся укорачиваться, и многие расстроились, когда Twitter вместо 140 знаков сделал больше. Потому что мы привыкаем все более к концентрированной экспрессии, к таким как бы, в сущности, атомам смыслов, да?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Клиповое мышление, так скажем.

С. ДОРЕНКО: Да. Оно становится суперклиповое. И вот, например, когда была минута в Instagram, меня это дико удручало, я говорил: «Как же минута? Дайте хотя бы полторы». А теперь меня подбешивает, что минута, потому что мне 40 секунд, в общем, хватает. Я так понимаю, что мы идем к тому, что и 20 секунд будет хватать. А что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Возможно, да.

С. ДОРЕНКО: И вот эти «пирожки» — это же потрясающая игра смыслов в четырех строчках, а некоторые вообще из двух.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно. Почитайте Пригова, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Обязательно. Спасибо вам огромное.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Всего доброго.

С. ДОРЕНКО: Новости.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Мне Граф Кошкин говорит: «А что у вас за краткость, а у вас отбивки длинные?» Знаете, Граф Кошкин, ведь мне надо за эти отбивки успеть сбегать сварить кофе. Отбивка 15 секунд. Я за это время бегу, нажимаю на кофейный аппарат. Он сначала отхаркивает вчерашнюю какую-то блевотину довольно долго. Потом я бегу в туалет, ну, по малой нужде. После чего я возвращаюсь назад и понимаю, что можно и по большой сбегать. Потому что кофейный автомат, он говорит: теперь меня не удовлетворяет вода, воды долейте, теперь проведите очистку, а теперь досыпьте кофе «бинс», кофейные бобы. Все еще идет отбивка. Потом ты все это делаешь, наконец, лихорадочно, очень быстро. Потом, наконец, делается кофе эспрессо, самый маленький. Надо говорить по-итальянски. В Америке говорят «экспрессо», пофиг всем на итальянский язык. В Испании говорят «экспрессо».

Э. ХАСАНШИНА: Да?

С. ДОРЕНКО: Да. Пофиг на итальянский язык торжественно. Единственное место, где чтят итальянский язык — это Россия, здесь надо говорить «эспрессо», как будто ты итальянец. Плевать, пожалуйста, я готов.

Э. ХАСАНШИНА: Признак интеллигенции.

С. ДОРЕНКО: Это правда. На самом деле надо запомнить просто, что здесь… Когда переезжаю из страны в страну, мне трудно, потому что я в Мадриде говорю, например, «эспрессо», они меня спрашивают: «Экспрессо?»

Э. ХАСАНШИНА: На моем первом курсе у меня были две подружки, они такие гламурные были девушки и интеллигентные очень. У нас открылась первая какая-то кофейня. Они пошли в нее и увидели там в меню «экспрессо». Они подошли и говорят: «Нам, пожалуйста, два эспрессо». Им отвечают: «Экспрессо»

С. ДОРЕНКО: Это где было, в Мадриде?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, зачем? Это в Оренбурге.

С. ДОРЕНКО: Пожалуйста, Оренбург филиал Мадрида, теперь выяснилось. Да, поэтому такие длинные отбивки. Вы понимаете, про что мы? Чтобы раздышаться, кофе сварить, в туалет сходить и т.д. А как вы хотите, чтобы мы работали?

Э. ХАСАНШИНА: Ножками подергать.

С. ДОРЕНКО: Что вы, наручниками к батарее приковали что ли? Встать я не имею права? «Потом новости и реклама». Конечно. «А что, разве нет челяди?» Товарищи, мы работаем на радио. Здесь бедность. Мы работаем в крайней бедности, абсолютно. Донашиваем… Можно я скажу, эти джинсы, сколько им лет? А черт его знает. Я скажу, я их купил в двенадцатом году. В двенадцатом году я зашел в «Пятую авеню» на Бирюзова и купил эти джинсы. Тогда там были джинсы. Ну, где-то там. Или на «Щуке»? В двенадцатом году. Им шесть лет.

Э. ХАСАНШИНА: Но они у вас неубиваемые.

С. ДОРЕНКО: Потому что я дома хожу голый, чтобы не тратить одежду.

Э. ХАСАНШИНА: Это очень правильно.

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, но не настолько, нет, нет, все-таки в трусах. Я к чему клоню? Что джинсы я не ношу, чтобы не тратить одежду, а то они порвутся где-то или что. Смысл? Мы работаем в крайней нищете. В старые времена, когда я работал на телевидении, вот там да.

Э. ХАСАНШИНА: Шиковали, да?

С. ДОРЕНКО: У меня была отдельная рыжая девушка, которая отвечала за бутерброды с красной икрой, специальная. И отдельная брюнетка отвечала за бутерброды с черной икрой.

Э. ХАСАНШИНА: Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: Они, соревнуясь, метались из стороны в сторону.

Э. ХАСАНШИНА: А блондинка с шампанским.

С. ДОРЕНКО: Сейчас не помню, какие у них были платья, но помню, что туфли у одной были красные, которая за красную икру, а другой черные, такие немножко матовые, которая была за черную икру.

Э. ХАСАНШИНА: Сейчас вы должны сказать: и так я их различал по обуви.

С. ДОРЕНКО: Я различал их по обуви, абсолютно верно. Почему? Я много работал, мне некогда было поднять голову. Я, не поднимая головы, работал. Вот это телевидение.

Э. ХАСАНШИНА: Только из скромности и трудолюбия.

С. ДОРЕНКО: Телевидение. Специальная девушка выходит щелкает, синхронизация по микрофонам. Щелчок — синхронизация видео с аудио. Специальная девушка. Она всю свою жизнь делает только это. Вообще ни к чему больше не прикасается. Например, ее не допустят до бутербродов с красной икрой, там специальный человек, отдельный абсолютно. Еще дежурят 5 водителей. Зачем они дежурят, мы не знаем. Они дежурят, потому что им надо есть кексы, специально выставленные.

Ты не знаешь, что такое телевидение? Телевидение выросло из кино. А кино — это способ профукать деньги. Даются, например, 10 млн, их надо как-то профукать. Притом, что режиссеру с директором по миллиону, режиссеру миллион и директору миллион. Который крадет, который ответственный за кражу, ему тоже миллион. О'кей. Разбежались. А 8 как-то надо же просрать. 8 млн! Думаешь, легко?

Э. ХАСАНШИНА: Сложно?

С. ДОРЕНКО: Я тебе объясняю. Все это рисуется на Houdini, на Maya, на 3D MAX, все рисуется. Сидит чел какой-то очкастый где-то на Соколе рядом с рынком, и он рисует на Houdini вот эту хрень. А им-то деньги надо профукать со всеми этими блондинками. Как-то же надо все эти деньги истратить. Это главная проблема русского кино.

Э. ХАСАНШИНА: Можно устроить вечеринку в завершение.

С. ДОРЕНКО: Так же, как, между прочим, русского хоккея и русского футбола. Главная проблема русского кино, русского хоккея и русского футбола — это куда засунуть деньги, потому что невозможно их истратить. Они тратят на чувака с Houdini и Maya, которые все это шарашат около рынка на Соколе. Они тратят на него, я не знаю, полмиллиона. На все! Например, украл режиссер миллион и директор миллион, уже два миллиона, хорошо. А надо истратить 10, внимание. На всю остальную картину полмиллиона. Это на Houdini тратится, да? И на все съемки, которые действительно нужны, потому что… Они в основном не нужны, сразу понятно, что в монтаже отсеется, тратится еще полмиллиона. Хорошо, мы истратили три. А еще семь куда деть? Семь еще надо деть куда-то. Куда?

Э. ХАСАНШИНА: Куда?

С. ДОРЕНКО: Я не знаю.

Э. ХАСАНШИНА: Изгаляться приходится.

С. ДОРЕНКО: И куда-то так, чтобы не осталось материальных свидетельств. Я тебе объясню, почему.

Э. ХАСАНШИНА: Что-то, что можно съесть, да?

С. ДОРЕНКО: Да. Что-то, что можно съесть и испортить. Это главная проблема. Потому что если ты оставишь материальные свидетельства, тебе скажут: вот у вас осталось здание. Вы купили здание или построили здание, его можно продать. Сразу опаньки! У тебя его отнимут. Поэтому это должен быть исходящий реквизит. Допустим, куплен грузовик икры, цистерна икры черной. Вот где она? Черт ее знает, испортилась, выкинули, мы не знаем, куда делась. Вот здесь стояла во дворе. Михалыч, ты видал? — А черт его знает, куда-то уехала она. Испортилась, видать. Испортилась и все, сроки прошли. То есть надо что-то, что можно списать. В этом главная проблема кино. И телевидения. А радио… Мы нищие, как церковные крысы. Скажи об этом.

Э. ХАСАНШИНА: Да, да, так и есть.

С. ДОРЕНКО: Ты нищая? Скажи: я нищая, как церковная крыса.

Э. ХАСАНШИНА: Я нищая, как церковная крыса. Я также как вы, полы дома мою и штанишки поднимаю, чтобы не запачкать их.

С. ДОРЕНКО: Когда много говоришь, думают, что оправдываешься и думают, что врешь. Ты просто говори одну фразу коротко «я нищая» и точка. Когда ты много говоришь, все такие: упс, что-то у нее есть где-то, у этой девочки.

Э. ХАСАНШИНА: Можно я просто тогда буду всхлипывать?

С. ДОРЕНКО: Да, да, да. Какие профессии выбирают серийные убийцы? Теперь, когда Граф Кошкин не велит нам делать длинные отбивки, я прямо на отбивке буду говорить. Криминалист Майкл Арнфилд изучал поведение убийц на протяжении последних 50 лет. Он выяснил, что убийцы и серийные убийцы тяготеют к определенным отраслям и профессиям. Всего названо 12 таких профессий, которые чаще всего имеют серийные убийцы. Внимание. Авиационные механики, раз.

Э. ХАСАНШИНА: Их же немного.

С. ДОРЕНКО: Они тяготеют почему-то. Авиационные механики. Ходят с ключами 10 на 12, чего-то крутят.

Э. ХАСАНШИНА: Я думала, это люди высокого полета.

С. ДОРЕНКО: Они высокого полета. 10 на 12 отличают от 14 на 17 абсолютно легко, да. Сапожники и мастера по ремонту обуви. Серийные убийцы. Обойщики салонов автомобилей. Арбористы, специалисты по деревьям. Говорят: вот здесь посадим пихту.

Э. ХАСАНШИНА: Откуда эта статистика, из каких стран?

С. ДОРЕНКО: The Daily Mail. Великобритания. Водители грузовиков. Водители грузовиков — милое дело.

Э. ХАСАНШИНА: Вот, это как-то уже ближе к нашей действительности.

С. ДОРЕНКО: Менеджеры склада. Что у них должно быть? У них должно быть помещение и время довольно большое, когда они одни, это не вызывает подозрения. Водитель грузовика один — не вызывает подозрения. Обойщик салонов автомобилей не вызывает подозрений, что-то копается и копается. Где у нас Педро? — Вон там копается. — А где у нас Иван Иванович? — Где-то там копается. — У него кровь капает оттуда. — Да нет, это он разлил что-то, мы не знаем.

Э. ХАСАНШИНА: Это краска.

С. ДОРЕНКО: Полицейские. Если бы я был серийным убийцей, я пошел бы в полицейские, клянусь. Сотрудники службы безопасности. Охранники. Милое дело тоже. У них всегда есть теплушка, и он там сидит, и черт его знает, кто у него там в теплушке привязан, связан, кого он убивает, мы не знаем.

Э. ХАСАНШИНА: У некоторых из них есть оружие.

С. ДОРЕНКО: Ты будешь смеяться, военные!

Э. ХАСАНШИНА: Это весьма логично, потому что у людей физические некие навыки обращения с оружием.

С. ДОРЕНКО: Военные вообще. Про военных я много узнал из «Красоты по-американски», American Beauty, фильм имеется в виду. Про военных я много узнал, у них там в душе такое. Или религиозные деятели. Нет! Религиозные деятели у меня не вызывает никаких сомнений. Если бы я был религиозным деятелем, ой, пиши пропало. Хорошо, что я не пошел. Вот каким бы я был попом? Я тебе скажу. Я мастер упрека. А религия по существу — это упрек. Что есть религия?

Э. ХАСАНШИНА: Ваше любимое — это были бы проповеди.

С. ДОРЕНКО: Упреки.

Э. ХАСАНШИНА: Исповедь. Нет?

С. ДОРЕНКО: Я в религии я бы был уже вселенским патриархом чего хочешь, я сейчас не шучу. И папой римским. Я серьезно говорю. Потому что религия, по существу, — это упрек. Ты понимаешь, да?

Э. ХАСАНШИНА: А как же прощение? Если тебя упрекнут и простят за это.

С. ДОРЕНКО: Простят?

Э. ХАСАНШИНА: Да. Ты приходишь, каешься, чувствуешь этот упрек и прощают тебя.

С. ДОРЕНКО: Но не забудут. Прощаю тебя, дщерь моя.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, когда простили, забыли, все, с чистого листа.

С. ДОРЕНКО: Нет, дщерь, не забыли.

Э. ХАСАНШИНА: Первородный грех же простили.

С. ДОРЕНКО: Ну, как сказать, каждый день напоминают.

Э. ХАСАНШИНА: Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: Нет, мать, я бы лучше всего пошел в священники, я чувствую, потому что я мастер упрека, вот по упрекам мне нет равных. Я мог бы упрекать. Мне кажется, что религия и упрек — это одно и то же. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Михаил.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, Михаил.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Что-то не сходится. Если взять чемпионов, великих серийных убийц, которых все знают, берем наш ландшафт — ни одна из этих профессий…

С. ДОРЕНКО: Давайте свои наблюдения, прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Михневич. Он был преподавателем. Чикатило — преподаватель.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Рисовский, Фишер наш, рублевский, в девяносто втором году, страшное дело, я тот год просто трепетал, когда здесь его взяли. Он работал на конезаводе селекционером лошадей. Причем с образованием, зоотехник.

С. ДОРЕНКО: В Горках-10, у нас?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да, у нас здесь. Прямо ужас, что было. И последние дети несчастные в подвале.

С. ДОРЕНКО: Это когда было? В каком году?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: 1992 год его арестовали.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я помню, здесь трепетала вся округа. Но потом, конечно, задним числом, глядя на него, на Рисовского… Дело в том, что Бухановский был еще жив тогда, и знаменитая история его величия, Бухановского, психиатра относительно Чикатило, почему? Глядя на Рисовского, это сейчас мы говорим, можно было понять, что это какой-то зверь. И потом вспомнили, что ему доставляло какое-то патологическое удовольствие, я извиняюсь за натурализм, … лошадей возиться, там есть какие-то вещи. Это ужас. Среди полицейских, да. Последний, забыл фамилию, он в Хабаровске или в Новосибирске, он был полицейским. Но он женщин там в основном что-то.

С. ДОРЕНКО: Убивал. Я вам скажу, почему. Потому что он полицейский был, который думал, что женщины не до конца хороши, не до конца честны.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы так ловко всегда вкладываете…

С. ДОРЕНКО: Я вам объясню, почему. На самом деле, ведь полицейский борется с непорядком. И однажды он обнаруживает, что женщины подвержены пагубным мыслям, ему хочется это искоренить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, да, он был полицейский, я забыл его фамилию, простая очень, Макеев или так далее. Поэтому здесь мировая психиатрия, которая этот вопрос еще с Джека Потрошителя изучает, она все-таки считает, ее выводы основные — что это люди интроверты, люди, которых психологически можно вычислить. Я всем советую посмотреть знаменитый американский фильм «Человек Икс».

С. ДОРЕНКО: Михаил, хотел обратить ваше внимание на то, что этими убийцами серийными, как правило, бывают мужчины, кроме тестостеронов, кроме гормона агрессии еще и способность мужского мозга разделить свою жизнь на несколько частей. Эля, обрати внимание на это.

Женщина обладает… Притом, что ее синтетический многозадачный мозг на самом деле проделывает большую работу, чем мужской, по объему, по облаку. Но женщина не способна синтезировать миры отдельно. Если бы ты была замужем и завела хахеля, то тебе было бы трудно разделить эти две жизни. Ты бы все равно видела эти две жизни как одну, свою жизнь, а мужик спокойно разделяет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, я хочу добавить. Это ваш высокий взгляд.

С. ДОРЕНКО: И так же с убийцами, они в этой ипостаси такие, а потом идет на службу — вот такой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да, да. Ни серийные убийцы женщины совершают жесточайшие преступления. Даже на нашем с вами…

С. ДОРЕНКО: Но все равно их сознание цельное, в отличие от мужчин.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Талий подсыпать в суп для всей семьи своего любовника! Было трое детей. И все они скончались. Она это сделала спокойной рукой, взяв этот талий у себя в лаборатории.

С. ДОРЕНКО: Это правда Я пытаюсь обратить внимание сейчас, когда Михаил случайно в разговоре, я не планировал этого на разделенность сознания. Вот почему с серийными убийцами мужчинами бывает, что они 20 лет запахивают спокойно, не знаю, почтальоном каким-то… Не знаю, он работает и работает. И там он на работе нормальный абсолютно. В семье нормальный, он хороший, по головке всех треплет. Жена вообще глаза рогом: как? А вот он приходит в состояние какое-то специальное, он как бы еще такой. И вот когда он такой, он ходит убивает, насилует, неважно. Женщина, в принципе, она, конечно, способна на адские жестокости, но женщина, в момент экстатического какого-то взрыва эмоционального, у женщин нет возможности мозга разделить себя…

Одним словом, возвращаясь к тебе. Если ты замужем и у тебя есть хахель на стороне, который к тебе или ты к нему пару раз в неделю, то ты это не сможешь разделить, эта тяжесть у тебя всегда будет, у тебя глазки погрустнеют, и ты будешь тяжеленькая по голове, описывают психологи. А мужик легко это делает, как бы две разные жизни — вот это одна жизнь, вот это другая. Пофиг вообще! То есть у него не взрывается голова при этом, он не казнит, ничего. Абсолютно способность разделить. И вот, мне кажется, что это и в убийствах тоже способность — здесь он убивает, а там он хороший полицейский, товарищи любят его, на доске почета висит. Женщины более цельные, они не могут разделить жесткий диск.

Э. ХАСАНШИНА: Я понимаю.

С. ДОРЕНКО: У тебя диск C, диск D.

Э. ХАСАНШИНА: Не очень верится, что это действительно так.

С. ДОРЕНКО: Я тебе говорю, что говорят психологи. Психологи разъясняют, что мужчина легко делит жесткий диск, на котором существуют как бы разные личности. Женщина разделить жесткий диск, как правило, не может, она все равно тащит один и тот же жесткий диск, на котором все вместе. Я не знаю, это не мои наблюдения.

Э. ХАСАНШИНА: Я просто не уверена, что чувство вины работает именно вот так. Я думаю, если нет чувства вины, то у него и нет чувства вины.

С. ДОРЕНКО: Почему его не могут поймать? Потому что он хороший препод, хороший семьянин. А еще он убивает, потому что там он разделил жесткий диск, как личности разделил. Мужчины так делают. Еще раз, почему не женщины? Женщина, если она талий подсыпала, то она потом приходит в истерику и т.д., всем сообщает об этом.

Э. ХАСАНШИНА: Да не приходит она в истерику.

С. ДОРЕНКО: Приходит в истерику.

Э. ХАСАНШИНА: Если она подсыпала талий не дрогнувшей рукой, она не придет потом в истерику.

С. ДОРЕНКО: Совершенно спокойно придет. «А Екатерина Медичи? А Салтычиха?» Салтычиха, по-моему, плохой пример, в том смысле, что Салтычиха такая сволочь она и была. Она просто была сволочь.

Э. ХАСАНШИНА: Вот. Я не знаю, честно, я никогда не замечала за собой или за кем-то из своих подруг такого. Но, наверное, психологам виднее.

С. ДОРЕНКО: Наверное. Хорошо, доверься и все, что женщине труднее разделить жесткий диск, а мужчина делит жесткий диск. Мне надоело это повторять, потому что на самом деле это, наверное, вранье, но психологи так считают.

Э. ХАСАНШИНА: Мне кажется, что это больше похоже на психопатию.

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Что ты скажешь про случай на Кубани?

Э. ХАСАНШИНА: Расскажите.

С. ДОРЕНКО: На Кубани. Опубликованы ужасающие подробности зверского убийства матери пятерых детей пьяным подростком на Кубани. Ей 40, насколько я понимаю, примерно 40. С 13 на 14 мая, сейчас, а сегодня 21-е. Она пошла встретиться с подругой. Встретиться они должны были у культурного центра, досугового центра, а именно такого сарайчика, где «комплексные обеды» написано. Написано: «Ивушка». Кафе. Они должны были встретиться у кафе «Ивушка» или в кафе «Ивушка», там, в деревне у себя. Это поселок Псебай. Они там в «Ивушке», к ним пристают семь подростков. А теперь внимание! У этой женщины, про которую мы говорим, сыну 19! Ей 40, 41, не знаю. Пристают 7 подростков. Они были пьяные и очень настойчивые, то есть просто послать не получилось. Они ушли, эти две подруги. По дороге один из пьяных подростков догнал эту женщину, схватил камень, ударил по голове. Не знаю, почему. Как бы он побежал за ней, это же целое усилие. Легче просто сказать: да пошла она на фиг. Правильно? Но он побежал. Стал наносить удары и задушил. И это ладно, это все описывается в одной ситуации. Потом начинается новая ситуация, когда он утаскивает в овраг труп, и там, я не буду вам перечислять жестокости, потому что может быть это чрезмерно, но, в частности, через влагалище вытаскивает из нее внутренние органы.

Э. ХАСАНШИНА: Ужас!

С. ДОРЕНКО: Вырывает внутренние органы, вытаскивает через влагалище. То есть прорывает стенку влагалища и вытаскивает из нее внутренние органы, это, в частности. Там много, много, много, не буду перечислять. И говорят, что его отмажут сейчас.

Э. ХАСАНШИНА: Почему?

С. ДОРЕНКО: Начальники какие-то. Это же село, там любой начальник — начальник.

Э. ХАСАНШИНА: Но у села зато есть предельная прозрачность и открытость. Это ситуация, где все всё знают.

С. ДОРЕНКО: Не знаю.

Э. ХАСАНШИНА: Тут сложно отмазать.

С. ДОРЕНКО: Отец у малолетнего преступника… Они малолетние, они несовершеннолетие.

Э. ХАСАНШИНА: И, тем не менее, за убийство они уже несут ответственность.

С. ДОРЕНКО: Главный лесничий района. Он богат, потому что там охотятся с этим главным лесничим весьма состоятельные люди, люди с положением, чиновники высокие. Папа признает сына невменяемым. Сделают так, что его признают невменяемым. Положат в психушку, а потом отмажут из психушки, вот примерно так. Ей 40 лет. Это Кубань. Ребят, я не знаю.

Э. ХАСАНШИНА: Чисто теоретически, не исключено.

С. ДОРЕНКО: Говорят, что там же, в этом же селе Псебай, ровно месяц назад, вот пишет один человек, этот же мальчик этого же отца нанес увечья (не знаю, может быть просто побил) другому мальчику из велоклуба. Сам же преступник рассказывал всем друзьям, которые рассказали мне, пишет чувак… Я не знаю, насколько можно верить этой информации. Но мы поскольку имен не сообщаем, надеюсь, тут диффамации никакой нет. Сам же подросток рассказывал с гордостью, сколько заплатили, чтобы отмазаться. Он кого-то бил, и сколько он заплатил, чтобы отмазаться. Он гордился месяц назад, что отмазался, и рассказывал, за сколько. То есть его папа типично отмазывает его перед органами.

Э. ХАСАНШИНА: Чудовище они породили сами, и сами они чудовища.

С. ДОРЕНКО: Мы пойдем и проживем его, этот понедельник, 21 мая.