Фольга: скрытые способы использования

Алюминиевая фольга ценится во всем мире за то, что не изменяет вкус еды, сохраняет ее сочность и увеличивает время жизни продуктов. С другой стороны, это устойчивый к коррозии, прочный, стойкий к загрязнениям материал, способный отражать свет и принимать самые различные формы — а значит, пригодиться фольга может не только на кухне. Мы разыскали 10 причин в пользу того, чтобы этот, очень нужный элемент любой кухни ты положил в свой рюкзак. Толщина алюминиевой фольги может составлять от нескольких тысячных до нескольких десятых миллиметра. Так вот тебе нужно запасаться той, что потолще. Во-первых, она не рвется от одного неосторожного касания, как тонкая. Во-вторых, лучше держит форму, что значительно увеличивает область ее применения.

Готовка

В суровых условиях выживальщик не пренебрегает тем, что дает ему природа. Все эти «дикие» блюда вполне съедобные, но не особо вкусные. Но приготовь ты их в фольге, да еще и приправив солью и перцем, завалявшимися у тебя в рюкзаке, тогда даже охапка дикой травы сойдет за салат, правда, на очень большого любителя.

Посуда

Вспомнив из детства навыки складывания самолетиков из бумаги, тебе не составит труда смастерить себе из фольги подобие кастрюли. Может она будет и не такой большой, но чтобы вскипятить воду или даже приготовить небольшую порцию похлебки — ее размеров вполне достаточно. Останется заполнить ее водой и разместить на устойчивой поверхности над костром.

Сигнальные ленты

Фольга имеет отражательную способностью до 97%. Это свойство может быть весьма полезным, если ты хочешь, чтобы тебя нашли. Лист потребуется порвать на средние полоски и обмотать их вокруг веток или кустарников. Главное, размещать их повыше, чтобы их было видно с воздуха. Кроме того, ленты из фольги ты можешь приспособить под метки, которые ты можешь размещать по пути своего следования, чтобы не заблудиться.

Зеркало

Отражательную способность фольги ты также можешь использовать, если вдруг понадобится подать сигнал с помощью сигнального зеркала, а такового под рукой не окажется. Его-то и заменит кусок фольги, из которого тебе надо будет сложить импровизированное зеркало.

Ремонт

Благодаря изоляционным свойствам фольга может стать надежным барьером. Из нее, конечно, не сделаешь полноценной заплатки, но на короткое время заделать только что начавшую появляться брешь в виде трещины на бутылке можно.

Клетка Фарадея

На случай EMP атаки из фольги ты можешь сделать клетку Фарадея, ну или на крайний случай — замотать ей свою голову. Для создания клетки тебе понадобится обернуть все самые важные для тебя гаджеты изоляционным материалом и поместить их в коробку, обернутую фольгой. Конечно, нет никакой гарантии, что эта конструкция будет столь же эффективной, как ее оригинальная версия для экранирования аппаратуры. Но все же, это лучше, чем ничего.

Приманка

Все те же навыки оригами попробуй применить для изготовления реплики наживки. Впрочем, не особо важно, что ты там слепишь, ведь твоя приманка будет поблескивать и, слегка ее двигая время от времени, у тебя есть все шансы поймать на нее настоящую рыбу. Ее, кстати, ты можешь запечь в оставшейся фольге.

Упаковка

Одно из достоинств фольги — ее непроницаемость. Обмотав ее нужные для тебя небольшие предметы или провианты, ты защитишь их от воздействия влаги, света, газов, бактерий и посторонних запахов.

Трубка для угля

Если так случилось, что тебе нужно переместить свой костер, то сделать это ты можешь с помощью все той же фольги. На нее нужно положить расщепленную кору, к примеру, кедра или можжевельника, а между ними поместить уголь. Фольгу тебе надо будет свернуть в трубу, оставив один конец открытый. Защитив руки перчатками или другими доступными средствами, можно приступать к транспортировке горящих углей.

Солнечная печь

При условии, что случайно, у тебя под рукой оказался набор из фольги, коробки, пакета для запекания и котелка — строго черного цвета, ты сможешь создать солнечную печь. Для этого понадобится выложить стенки коробки фольгой, котелок с водой поставить в пакет и завязать его. Размести котелок в центре коробки и открой одну из ее стенок, развернув контейнер в сторону солнца. Температура в такой печи может достигать 80-83 °C, что позволит тебе подогреть воду или приготовить пищу.