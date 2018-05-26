«Ты супер!». Финал!

Вечером 26 мая на НТВ состоится финал проекта «Ты супер!» — вокального конкурса для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей.

На протяжении 5 месяцев вся страна внимательно следила за судьбой 82 участников международного вокального конкурса «Ты супер!». За это время на площадку шоу пришло более 30 звёзд шоу-бизнеса, многие из участников впервые встретились со своими родными и близкими, например, Владимир Скрипаль встретился с папой, мама Даулетхана Аканова была восстановлена в правах, а Рома Дружинин нашёл своих родственников. Ребята учились у лучших педагогов по вокалу, перенимали опыт у звезд эстрады. Сергей Лазарев пригласил участников «Ты супер!» на свой концерт, а Евгений Маргулис не только позвал конкурсантов на «Квартирник» с группой «25/17», но и сделал для них свой закрытый концерт.

И вот уже сегодня состоится долгожданный финал. Телезрители НТВ увидят выступления 11 лучших участников. Каждый из них подготовил сюрприз, а именно полноценный концертный номер. Все конкурсанты выступят дуэтами с звёздами отечественного шоу-бизнеса, среди которых певица Валерия Гарик Мартиросян и другие.

Кто же получит приз зрительских симпатий, какие специальные призы подготовили партнёры проекта, зрители телеканала НТВ узнают в ближайшем эфире. Но несмотря ни на что, главной интригой остаётся имя победителя второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!».

— На протяжении пяти месяцев мы все следили за судьбой участников проекта. Вместе со зрителями мы волновались, переживали и поддерживали ребят. Я могу смело сказать, что наша семья «Ты супер!» стала намного больше — рассказывает ведущий проекта Вадим Такменев . — Теперь, когда мы подошли к финалу, для всех остаётся загадкой: кто же станет победителем. В эту субботу мы, наконец-то, вместе с российскими зрителями и телезрителями из других стран, которые болели за своих любимых конкурсантов, узнаем имя финалиста, который победил во втором сезоне международного вокального конкурса «Ты супер!» И поверьте, поддержка каждого из вас очень важна для ребят. Поэтому призываю всех вас оставлять комментарии для них в социальных сетях, они этого очень ждут!

Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе

Смотрите финал проекта «Ты супер!» в субботу, 26 мая, на НТВ.