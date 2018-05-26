Анна Седокова намекнула на то, что встреча с отцом ее сына Гектора была ошибкой

Певица рассказала о событиях, произошедших несколько лет назад.

Вечером 26 мая состоится грандиозная церемония вручения музыкальной премии телеканала RU.TV, одной из ведущих которой станет популярная певица Анна Седокова . 35-летняя артистка поделилась в Instagram архивным фото с этой премии, прошедшей в 2016 году. «Перебирая фото прошлых премий @ru_tv, я поняла, что сейчас мой цвет волос абсолютно такой, каким был 2 года назад! Ровно два года назад. Именно перед этой премией, которая тогда, два года назад изменила кардинально мою жизнь! Рассказываю секрет, именно на Премии РуТв, я встретила папу моего Гектора. 👶🏻 Теперь, вы мне верите, что кардинально 😂? А не кажется ли вам, что я сейчас такого же цвета и там же, для того, чтобы вернуться в определённую точку, с которой сбилась тогда два года назад. Чтобы пережить и отработать какие-то события, но поступить возможно по другому? Перейти на новый уровень? Я верю, что это возможно. Смотрю, удивляюсь и живу ❤️», — подписала кадр Анна.

Некоторые подписчики предположили, что Анна считает эту встречу ошибкой, однако многие уверены, что ничего в нашей жизни не происходит случайно: «Все будет прекрасно)😍😍😘💃Визуализация и наши мысли притягивают события в нашу жизнь)🌟💗💝Уверенна, что у тебя все получится)👍🏻Ты этого заслуживаешь) 😘», «Может вы всё таки встретите настоящего мужчину, который станет любящим отцом детишек и у вас будет счастливая полная семья!», «Ты обязательно будешь самой счастливой, потому что ты делаешь добро, ты добра к нам. Жизнь -Бумеранг», «Молодец, Аня! Мудро говоришь и пишешь! Все у тебя будет хорошо!😊Ты умная, добрая, красивая, прекрасная мама! Удачи тебе», «Аня, значит нужно было, чтобы Гектор родился именно от такой замечательной мамочки!», «все так циклично, все повторяется, как будто, жизнь говорит ещё раз пройди урок, только в этот раз хорошенечко слушай сердце, а не вечно что-то придумывающий ум)».

Напомним, сын Анны Седоковой родился в 2017 году. СМИ сообщали, что отец ребенка — бизнесмен Артем Комаров . Практически сразу после рождения ребенка певица рассталась с возлюбленным. От предыдущих браков у Анны две дочери — 13-летняя Алина и 6-летняя Моника.

Фото: instagram