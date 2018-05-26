Камиль Ларин: «Я не привык жить без семьи

В этом году «Квартет И» отмечает четверть века. Один из основателей коллектива рассказывает о рождении театра, ролях, кризисе среднего возраста и о новой семье.

— Вы завершили съемки фильма «Счастья! Здоровья!» с вашим участием. О чем он?

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — Это комедия, состоящая из трех свадебных новелл — армянской, русской и татарской. В последней играю солидного дяденьку-нефтяника, который выдает дочку замуж. Она нашла молодого человека и будто полюбила его. Но на самом деле там запутанная история: избранник дочери — музыкант. Ему нужны деньги на скрипку для участия в международном конкурсе, поэтому моя по роли дочь решает помочь парню, и они играют свадьбу, чтобы собрать сумму. По сюжету происходят разнообразные коллизии, но в итоге любовь все-таки побеждает, и картина заканчивается хеппи-эндом. Надеюсь, у нас получилась легкая комедия. К тому же там затронуты национальные темы — интернационализм, что в наше время весьма актуально.

Камиль Ларин

Заработок делим на четверых

— Вашего героя вновь зовут Камиль?

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — Так уж получилось. В прошлом году несколько ролей было с моим именем. Спрашиваю режиссеров: «Что, у вас имена закончились?». Правда, снялся еще в одном проекте, там я уже Фарид. Это новогодняя история, в которой две семьи, татарская и русская, спорят о том, как назвать младенца. Бабушки и дедушки никак не могут прийти к согласию. Одни хотят дать имя Абдурахман, а другие — Иван. Ну и в результате малыш долгое время ходит безымянным. Так фильм и называется. А недавно закончился прокат третьей части «О чем говорят мужчины».

— Хороший, но довольно пессимистичный фильм получился.

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — Это многие отмечали. Прошло ведь восемь лет с последней картины, герои начали задумываться о здоровье… У них появились другие темы разговоров. Подошел кризис среднего возраста. Хотя и эта лента писалась как комедия, но все-таки философская. Мы призываем всех: «Будьте счастливы при любой возможности, каждый день».

Маленький Камиль на руках отца — Шамиля Исхаковича

— В этом году вы отмечаете 25-летие театра «Квартет И».

Камиль Ларин (Kamil` Larin):

Ростислав Хаит, — Да, но если взять студенческие годы, мы дружим уже 30 лет. В конце нашего обучения в ГИТИСе решили не расставаться и организовать после получения диплома свой театр. Клич был дан по всему курсу. Но в итоге осталось четыре человека: Леонид Барац Александр Демидов и я. Так родился «Квартет И» с режиссером Сергеем Петрейковым . Саша Демидов придумал название и соединительный союз. Мы, наверное, не задумывались тогда, что со временем это будет нести смысл: «Квартет» и Нонна Гришаева или Алексей Кортнев . Кстати, были курьезные моменты. Как-то ведущий, объявляя нас, сказал: «Сейчас выйдет на сцену коллектив — их четверо, поэтому они называются театр „И“. Мы хором: „Квартет И“. Нас ведь четверо». Для меня цифра 4 по жизни значима. У меня было четыре друга в садике и пятый какой-то не постоянный — то ли друг, то ли приятель, потом в школе та же история, в техникуме был студенческий театр миниатюр «Стэм» из четырех человек: я, Валера, Андрей и Валера, а пятый, Азамат, тоже вроде и рядом, но не совсем. Так что «Квартет И» — мистическая вещь.

— Камиль, как бы охарактеризовали коротко друзей-коллег?

Камиль Ларин (Kamil` Larin):

— Понятно, что мы все разные и с годами еще меняемся. На данный момент все как-то устаканилось. Леша Барац раньше был обидчивым, но отходчивым. Я — взрывным и вспыльчивым, но тоже быстро отходил. Слава Хаит — самый неженатый из нас, он никогда не был в браке и спокойно к этому относится. Он холостяк и большой любитель футбола (к слову, наш театр побеждал в футбольных турнирах два раза). А Саша Демидов, несмотря на внешний облик простого рязанского мужичка, глубокий, ищущий, переживающий за все, пишет отличные стихи. Я тоже пишу лет с 15, вышли уже две книги. С годами в нашем квартете ушла внешняя шелуха, вычленились жизненные приоритеты — семья, карьера, друзья. Мы ведь не просто театр, а судьба — всякое бывало, расходились не раз… Кто-то вспылит: «Ухожу!» А мы возвращали, говорили, что нам вместе легче: «Давай назад!» Сейчас понимаем, что бороться между собой бессмысленно. А раньше ого-го что было! Четыре самца и режиссер! На вопрос: «Кто у вас главный?» хором отвечали: «Я!» Ну, а как по-другому, мы вместе в эту историю вошли. Собственно, и театр поначалу затевался, чтобы повыпендриваться перед девушками: «Посмотрите, какие мы веселые и крутые, приходите на спектакль». Все серьезное пришло со временем.

— Традиция делить заработок на всех осталась?

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — Да, это сближает и в принципе удобно каждому. Когда в 1993 году мы только стали театром, я начал зарабатывать — ввязывался во все: свадьбы, дни рождения, писал сценарии. И 10% заработка отдавал ребятам. Помню, в складчину купили мне смокинг и благословили на корпоратив. А потом Леша Барац предложил: «Давайте все делить поровну — мы пишем сценарий, ты выступаешь, кто-то снимается». С этого все и началось. Я могу ничего не делать, но ребята отработали — принесли некую сумму, или я отснялся и внес в общую копилку. Мне говорят: «Ты вот летишь в Тюмень — три часа на самолете, потом в Тобольск — это тяжело». Я: «Да, тяжело, но у нас договоренность, а ребята пишут сценарий фильма, и у меня там роль будет. Все по-честному».

Рабочий день начинался с полстакана самогонки

Кадр из фильма «Счастья! Здоровья!». Ларин с актрисой Ольгой Хохловой

— Вы ведь по совету родителей окончили энергетический техникум, могли и не стать актером?

Камиль Ларин (Kamil` Larin):

— Электриком 4-го разряда работал два года — от звонка до звонка — с 1986 по 1988 год. Может, если бы это не прошел, у меня не было бы всего, что есть сейчас. А тогда на кошках (специальное приспособление для подъема на опору линии электропередачи. — Прим. «Антенны») лазил на высоковольтные столбы. Хотя понимал, что этим заниматься не буду. Рабочий день начинался с того, что вся бригада с утра выпивала самогонки. Приходишь в 8 часов, и тебе дают полстакана. Это страшно — работают ведь все с электричеством. Я попробовал пожить в таком режиме несколько дней и сказал: «Все! Я так не могу».

— А ведь могло и засосать?

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — Могло легко. Но я все равно связался бы с творчеством. Когда учился в техникуме, пробовался в Саратовское театральное училище. Вернулся и сказал родителям: «Поступил». Но они не обрадовались: «Сынок, доучись пока». И я не захотел их расстраивать, доучился. Спасибо им — благодаря родителям понял, что надо закончить одно дело и начинать другое, не надо бросать. Но, получив диплом, сказал родителям: «Вот это я сделал для вас. А теперь буду поступать в театральный». Они были скептически настроены. Работали инженерами: «Ты электриком зарабатываешь в полтора раза больше, чем мы». А я поехал в Москву и поступил в ГИТИС, как говорю, дождавшись ребят — друзей по «Квартету И».

— Навыки электрика пригодились?

Камиль Ларин (Kamil` Larin):

— В «Дне радио» и «Дне выборов» я электрика играю, делаю замыкание. Был случай и в жизни. В Химках тогда жил — замыкание произошло на этаже, смотрю, в квартирах света нет, а в коридоре есть. Я вышел, размотал провода, подсоединил их напрямую, чего нельзя было делать, после этого погасло все… Быстро смотал провода назад, прежде чем вышли соседи, и сделал вид, что я тут ни при чем. После этого понял: с профессией электрика надо заканчивать.

Наталья Подольская : «Я собой довольна, хоть и не нравится нос»

10 фильмов, в которых мужчина пытается понять женщину

— У героев фильма «О чем говорят мужчины» — кризис среднего возраста. А вас он затронул?

Камиль Ларин (Kamil` Larin):

— Разумеется, и, к счастью, я его уже миновал. Размышлял, как живу, то ли я делаю, кто со мной рядом, по той ли дороге иду. Да, что происходит на экране, о чем размышляют герои, о том же говорим и мы в жизни. Вот у меня был развод, у Леши Бараца тоже. А почему? В чем причина? Наверное, эти этапы надо пройти всем. Детство, юность, зрелость… Все наши жизненные вехи. Я старше Саши на 4 года, Леши и Славы на 5 лет. Говорил им, что те периоды, которые испытываю сейчас, у них тоже будут, и те мысли, которые им передавал в 35, они не понимали, а я им потом: «Помните, я вас предупреждал, а вы не слышали». Вот мне сейчас 70-летние скажут что-то, а я не приму, но потом с возрастом осознаю, что тот человек был прав. Помню, несколько лет назад перед Новым годом с Кортневым сидели, и я сказал: «Лех, что происходит — декабрь, скоро Новый год, мы пашем, все хорошо, а настроения нет». Он: «О, приветствую, кризис у тебя начался. Это химический процесс, ничем не заглушить, само по себе пройдет». Тут гитарист Митя Чувелев из «Несчастного случая»: «О чем это вы?» Мы хором: «Тебе сколько лет?» Он: «33». Мы: «Давай лет через 10 подходи, поговорим».

Камиль в 7-м классе на посту у Вечного огна в Волгограде

— Развод тяжело дался? Вы ведь около 20 лет прожили в первом браке…

Камиль Ларин (Kamil` Larin):

— Очень даже. Я еще в школе строил планы, что у меня будет одна жена на всю жизнь и как минимум трое детей — пример родителей перед глазами. В будущем году они бриллиантовую свадьбу отметят — 60 лет вместе. Золотую хорошо отпраздновали, уговорил родителей. Как пройти мимо такой даты! Потом — 80-летие папы и мамы. У отца были братья и сестры, но теперь он один остался. Живут в Волгограде, в Москву не хотят переезжать, там родственники, друзья, все налажено, а главное — там дача, настоящая плантация. Мне было на кого равняться. Помню, читал в 7-м классе « Евгения Онегина » и рисовал свою взрослую жизнь. У нас, если кто из родственников разводился, то особо об этом не говорили. Так что о расставании не думал, но так получилось, что супруга ушла от меня. Были шок, потрясение. Ведь от тебя, как говорится, ушли, причем непонятно куда. Я фаталист, наверное, так должно было произойти — предначертано судьбой. Сердце разбивается, но это и хорошо. Скорлупа отходит, а под ней — новое сердце, открытое к чувствам. Говорят, что жизнь после 40 только начинается. Я считаю, что жизнь не может начаться — она ведь уже есть. Родился человек, а дальше пишется книга его жизни. Вообще, мужчины и женщины — это разные планеты, абсолютно непохожие существа. Но я не привык жить без семьи, поэтому передышки у меня не было — в 2012-м развелся, а в 2014-м женился на Катерине.

— Как познакомились?

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — Встретились на фестивале «Черешневый лес». Мы организовывали футбольный турнир, я уже развелся, так что измены бывшей жене у меня не было, хотя журналисты пытались поймать меня на этом, скомпрометировать — сфотографировали с Катей в кафе и показали мне снимок. Говорю: «Ребята, не надо это публиковать». Они: «А чего вы боитесь?» Я после паузы: «Ничего не боюсь, делайте что хотите. Я уже в разводе».

Когда ухаживал, порывался на второй этаж залезть

С женой Катериной

— Что привлекло в Катерине?

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — Тут все, как у Есенина: «Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб». Сердцу не прикажешь. Когда ухаживал за Катей, порывался на второй этаж залезть…. И, конечно, мне еще очень хотелось детей. Сейчас у нас их двое. С сыном Данияром (ему три года) стараюсь проводить больше времени, чем раньше со старшим Яном. В своем возрасте я ощущаю отцовство иначе, чем в молодости. Вот дочери Лейсан 8 месяцев, и я знаю, что она может из меня вить веревки. Я хотел после двух сыновей дочь. И у меня обалденная к ней любовь. Данияр в 6 месяцев сел и в этот же день встал, дочку (8 августа ей будет годик) пока придерживаем. Она львица — ползет и рычит, а я за ней. Данияр упертый, он экспериментирует с нами, провоцирует — разольет что-то и смотрит на реакцию родителей. Говорю: «Идем купаться». Он: «Подожди, мне надо убраться». И начинает медленно раскладывать игрушки по местам. Аккуратист такой с детства. Предлагаю: «Давай поедим». Он: «Нет, сейчас не могу, мне печально». Собрались гулять: «Вот выйдем на улицу, там дождь. Мы что откроем?» Он, не задумываясь: «Рот». Поет песенки хорошо. У Катиной мамы был день рождения, спрашиваю: «Ты что бабушке споешь?» Он: «Крутится-вертится шар голубой». Порепетировали, приходим в гости, я Данияра ставлю на табуретку, даю ему настоящий микрофон. И он то ли от этого микрофона обалдел, то ли от многочисленных людей, прорычал две минуты и так и не спел.

— А со старшим, Яном, какие отношения?

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — Прекрасные, с годами мы стали ближе друг к другу. Понятно, что он сильно переживал наш развод, хотя как-то бросил: «Замучили друг друга, ну, разводитесь наконец!» Тогда ему было 19 лет. И слава богу, не я ушел из семьи. Ян все видел и понимал. Хотя в подобной ситуации всегда виноваты обе стороны — и женщина, и мужчина. Ян радует меня. Он получил диплом института управления, а потом сам поступил и окончил школу кино — режиссерское отделение. Предлагал помочь, но он отказался: «Хочу сам!» Сын пишет стихи, сценарии… Вот на ленте «Безымянный» был помощником продюсера, снял там картину о фильме на свою камеру. Так что идет по моим стопам, и я счастлив. Правда, актером быть не хочет. Делимся постоянно новыми стихотворениями. Я, кстати, написал ему: «Прости меня, мой старший сын, что слов не находил и от избытка крепких вин тебя недолюбил. Не доиграл с тобой в лото и в сад не доводил, не дочитал тебе Барто, недопотратил сил». Мне было 26 лет, когда Ян появился на свет — на год старше его сейчас. Конечно, тогда был озабочен тем, как заработать деньги. У меня была определенная схема. Вариант, где папа помогает растить ребенка, пеленки, распашонки, был не для меня. Понимал, потом сын подрастает и спросит: «Папа, а чего ты в жизни добился?» Семья и работа у меня всегда были на весах — и то, и другое я любил и люблю. И я старался держать баланс — все праздники, отпуска только с семьей. Первое время актерством мало что можно было заработать, поэтому пытался торговать. Друг привозил коньяк из Еревана, находил точки, крутился как мог… И очень приятно, когда Ян сегодня говорит мне: «Стараюсь равняться на тебя».

— На чем стоит ваша семья?

Камиль Ларин (Kamil` Larin): — На любви, внимании, уважении… Стараемся отмечать любые события. У ребенка зуб появился — значит, будет праздник. Вот три года Данияра весело отметили. Хотя в принципе не люблю праздники, ими ведь по работе занимаюсь. Не терплю обязаловки, я за стихийность. Вот, знаю, что дома цветов нет, возвращаюсь и покупаю розы или тюльпаны. Я вспыльчив. Жена мне: «Почему ты ругаешься?» «Я не ругаюсь на тебя, а на ту ситуацию», — отвечаю я. И сразу успокаиваюсь. Катя внимательна ко мне. Не признаю компьютеры, печатаю стихи на машинке. Жена узнала, что мне нравится одна 50-х годов, отыскала ее и купила, а потом подарила граммофон, который я тоже давно хотел. Трое детей, как я и планировал, у меня есть. Теперь мечтаю подольше пожить в этом мире, хочется увидеть еще своих внуков.

Блицопрос

— Жена — шея, а муж…

— Голова.

— Самое главное в женщине…

— Верность.

— Лучше всех вы умеете…

— Любить.

— Настоящая свобода…

— Это свобода.

— Вы никогда не выйдете на сцену, если…

— Не буду уверен, что это кому-то надо.

— Чтобы завоевать женщину…

— Надо очень постараться.

Досье

Родился: 10 ноября 1966 года в г. Волгограде.

Образование: в 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа.

Карьера: с 1993 года актер театра «Квартет „И“. Сыграл более 30 ролей в кино, среди которых „День выборов“, „День радио“, „О чем говорят мужчины“, „Крепкий брак“.

Семейное положение: с 2014 года женат на сотруднице компании „Боско“ Екатерине Андреевой . Супруги воспитывают сына Данияра и дочь Лейсан (8 месяцев). У Ларина есть старший сын Ян (25 лет) от первого брака с Галиной Лариной.

Какими были Нагиев, Канделаки и другие звезды в первых телеэфирах

15 привычек, которые стоит перенять у богатых

Читайте также: