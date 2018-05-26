Беременной Кудрявцевой в лоб сообщили печальные новости

12 лет прошло со дня смерти популярного актера Андрея Краско. Он прославился, когда ему было уже под 40 лет. Он много работал, бывало, мог одновременно сниматься в семи фильмах. На площадке одной из картин его и сразил сердечный приступ. Андрею было 48 лет.

Впрочем, ни для кого не было тайной, что Краско выпивал. По признанию его отца, 87-летнего Ивана Краско, он не раз проводил с ним беседы, внушал, просил, угрожал, но все его слова никак не действовали на Андрея. «Даже мама, святая женщина, Гера Васильевна, вынуждена была сказать Андрюше однажды: „Сынок. ты в таком виде домой лучше не появляйся“ Он сам утверждал: „Господи, нет, я не алкоголик!“ Я говорю: „Андрюша, у тебя есть кумир Владимир Семенович Высоцкий. Они гении не от того, что пьют водку, это их беда, неужели ты этого понять не можешь?“ — рассказал Краско.

Актер сообщил Лере Кудрявцевой печальные данные — оказывается, Андрея Краско не раз реанимировали. Он сам об этом узнал только постфактум. Артист рассказал, как однажды встретил сына идущим из магазина с большим количеством бутылок. Краско не выдержал, схватил одну и разбил об асфальт. Сын ему ответил: „Ну, бей все. Тебе денег не жалко?“

У Андрея Краско осталось трое детей:сыновья Ян и Кирилл и дочь Алиса. Из имущества у некогда популярного актера остались дача и автомобиль. Причем машина была взяла в кредит, Иван Краско его выплатил и подарил внуку Кириллу. Что касается дачи, то ее продали, а деньги разделили между наследниками.

Интересно, что земельный участок Андрей Краско в свое время приобрел рядом с кладбищем. Знакомые, узнав об этом обстоятельстве, спросили у него, зачем он выбрал место рядом с погостом. „Зато самые мирные соседи!“ — ответил им Андрей Краско.