В тренажерном зале, одна женщина начала высмеивать вес другой. То, что произошло дальше просто бесценно!

Однажды вечером, я как обычно занималась спортом в Planet Fitness. Это был вечер пиццы. Молодая, худая блондинка, неся тарелку с пиццей, подошла ко мне и стала рядом. Было ясно, что она хочет поиздеваться надо мной из-за моего веса. «Оооо, пицца сегодня такая вкусная!» — воскликнула она. Она запрокинула голову и начала есть пиццу почвакивая.

Моего терпения хватило на пятнадцать мину, затем я ей сказала: «Извините меня. Я рада, что Вы наслаждаетесь вашим итальянским сыром и томатным хлебом, но ваше чавканье сильно отвлекает всех.» «Ох, я понимаю. Видеть меня— должно быть унизительного для Вас.» — хихикнула она. «Я ем все, что захочу, когда захочу, и ничего не делаю целый день, а все равно выгляжу как куколка. Ты вкалываешь, почти ничего не ешь, а выглядишь как какой-то хлам. Просто ужас!» Она была так зла и все время хихикала Но я не поддавалась на ее провокацию, а только спокойно ответила: «Моя дорогая, что заставило тебя думать, что я занимаюсь, потому что хочу выглядеть как ты? Я занимаюсь, потому что мне это нравится. Я ем мало, потому что я не голодна. Я вешу больше, чем ты из-за моих генов. И это нормально. Я в порядке и ты в порядке. Я это я, а вы это вы. Такова жизнь».

«Вот что я скажу обо всем этом!», — раздался мужской голос. Тощая блондинка очень испугалась. «Вы жирные, всегда держитесь вместе!», — закричала она.

«Кто жирный?!», — усмехнулся он, выходя из-за автомата и показывая нам свое подтянутое резное телосложение. Мы обе задрожали при виде его. Я от того как это круто, а блондинка от сильного волнения. «Сэр, я прошу прощения!», — воскликнула она. «Я был бы счастлив сделать это для вас!», — рассмеялся он. «Мисс, не в обиду, но я любезно предлагаю вам собрать свои манатки и идти со своими имплантами куда подальше.»

Он прошел мимо нее и поклонился мне: «Мэм, вы будете сопровождать меня на вечеринку с пиццей?» — спросил он.

«Как только я закончу свои упражнения, я полностью в вашем распоряжении», ответила я.