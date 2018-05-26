Она оплакивала потерю дочери, но никогда не ожидала этого у входной двери…

Иногда самые маленькие жесты меняют мир. Эта история из пасхальной программы Объединенной Церкви Стирлинга является прекрасным примером.

«Привет, мамочка, что ты делаешь?» — спросила Сьюзи.

«Я делаю запеканку для миссис Смит по соседству», — сказала ее мать.

«Почему?» — спросила Сьюзи, которой было всего шесть лет.

«Потому что миссис Смит грустит, она потеряла дочь и у нее разбито сердце. Мы должны заботиться о ней немного.»

«Почему, мамочка?»

«Видишь ли, Сьюзи, когда кто-то очень, очень грустит, у него проблемы с приготовлением ужина или другими делами. Поскольку мы часть общества, а миссис Смит — наша соседка, нам нужно сделать кое-что, чтобы помочь ей.

Миссис Смит никогда не сможет поговорить со своей дочерью, обнять ее или сделать все те замечательные вещи, которые мамы и дочери делают вместе. Ты очень умная девочка, Сьюзи, может быть, ты придумаешь какой-нибудь способ помочь миссис Смит.»

Сьюзи всерьез задумалась об этом испытании и о том, как она может внести свой вклад в заботу о миссис Смит. Через несколько минут Сьюзи постучала в дверь соседки. Миссис Смит ответила на стук: «Привет, Сьюзи.»

Сьюзи заметила, что у миссис Смит был грустный голос, и она выглядела так, как будто плакала, — ее глаза были красными и опухшими.

«Что я могу для тебя сделать, Сьюзи?» — спросила миссис Смит.

«Моя мама говорит, что вы потеряли свою дочь, и вам очень, очень грустно с разбитым сердцем» — Сьюзи застенчиво протянула руку. В ней был лейкопластырь.

«Это для твоего разбитого сердца!»

Миссис Смит ахнула, задыхаясь от слез. Она опустилась на колени и обняла Сьюзи. Сквозь слезы она сказала: «Спасибо, дорогая девочка, это очень поможет»

Миссис Смит приняла акт доброты Сьюзи и сделала еще один шаг вперед. Она купила небольшой брелок с рамкой из оргстекла — те, которые предназначены для ношения ключей, в которые можно вставить семейный портрет.

Миссис Смит поместила пластырь Сьюзи в эту рамку, чтобы напомнить себе, что ее сердце немного исцеляется каждый раз, когда она видит его.

Она мудро знает, что исцеление требует времени и поддержки. Пластырь стал символом ее исцеления, не забывая при этом о радости и любви, которые она испытывала с дочерью.

«Радуйтесь с теми, кто радуется; скорбите с теми, кто скорбит.» — Римлянам 12:15