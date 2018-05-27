Стас Михайлов устроил шикарный праздник в честь 80-летия отца

Папа артиста грандиозно отпраздновал юбилей.

На днях папа известного певца Стаса Михайлова отметил день рождения: мужчине исполнилось 80 лет. По этому случаю в личном блоге артиста появилось редкое фото с родителями и следующие строки:

«Любимый мой папулечка, поздравляю тебя с юбилеем! 80 лет — это не возраст, это только начало пути. Я очень рад, что сегодня, в уже осознанном возрасте, мы можем собраться все вместе (жаль, что с нами нет Валеры — моего братика, твоего сына), и не узким кругом, а широким кругом близких людей — людей, которые тебя любят и уважают, дорогих гостей, и отметить этот праздник вместе!»

Я считаю огромным достижением — прожить 80 лет! И, повторюсь, это у тебя еще самое начало! И судя по тебе, по твоему желанию жить, по неугасаемому оптимизму и по тому, как отлично ты выглядишь — Боженька тебе даст ещё многая-многая и благая лета! Я хочу, чтобы ты всегда оставался таким светлым для меня человеком, на которого я во многих вещах ориентируюсь, равняюсь, пусть у меня это не всегда получается… Мудрость, которой ты обладаешь, на протяжении всей жизни бережет нашу семью…

«Я уже давно не разделяю вас с мамой на двоих. Вы вместе — одно большое целое, моя любимая семья, мои мамочка и папочка! И этот юбилей, который мы сегодня празднуем, он поистине ВАШ ЮБИЛЕЙ — на двоих! Будьте двумя светлыми огонечками в нашей жизни на долгие-долгие годы, светите и освещайте наш путь. И теперь уже от нашей семьи: моей любимой жены и твоих внуков, прими самые теплые поздравления! Мы тебя очень любим и ценим!» — с любовью и нежностью написал Стас Михайлов.

Фото: Instagram

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