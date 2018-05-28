24 часа из жизни Майкла Корса

Шоколад по расписанию, любимая работа, сериал по вечерам — из чего состоит день именитого американского дизайнера

6:15

Вместо будильника у меня кошки, Банни и Виола: видели бы вы, как они с утра пораньше ползают по мне и требуют еды! С каждым днем убеждаюсь, что неслучайно назвал их в честь двух моих тетушек, которые были слегка… ну вы понимаете. В общем, волей-неволей приходится вставать и кормить их. Потом, кстати, запросто могу вернуться в кровать — валяюсь, пока не услышу, что под дверь положили свежую прессу. Если честно, мне иногда кажется, что я читаю слишком много газет. Но что поделаешь — я так привык.

8:00

Быстро мою голову ромашковым шампунем Klorane (пользуюсь им всю жизнь и искренне считаю его лучшим другом блондинов) и наношу на лицо увлажняющий крем Kiehl’s. Вот и вся моя, с позволения сказать, beauty-рутина. Потом отправляюсь на пилатес. А если светит солнце, вместо занятия в студии иду на прогулку — до Бэттери-парка и обратно.

9:15

Время завтрака! В этом смысле я невероятно скучный человек: каждый день ем булочки с маслом из Murray’s Bagels. Кофе, как и любые горячие напитки, не пью в принципе — и вам того же желаю.

9:50

На выбор одежды трачу примерно 10 секунд: я давно определился с униформой. Сверху — обязательно что-то черное и вязаное с круглым вырезом под горло, снизу — джинсы, брюки карго или чиносы. А вот обувь меняю в зависимости от настроения: это могут быть как лоферы Tod’s из крокодиловой кожи, так и кроссовки New Balance, сделанные по спецзаказу.

10:00

Собираю сумку. Я давно отказался от гигантских шоперов и перешел на небольшие модели: это единственный способ не взять с собой тонну ненужных вещей (я та еще сорока). Моя особая гордость — потрепанная L. L.Bean 40-х годов, которую я отхватил на одной нью-йоркской барахолке.

10:05

За мной приезжает машина, и я выдвигаюсь в офис. Я не из тех, кто по пути решает какие-то вопросы. Наоборот, мне кажется, эти десять минут — прекрасная возможность выдохнуть и настроиться на продуктивный день. Обожаю наблюдать из окна за людьми, благо в Нью— Йорке предостаточно по-хорошему безумных персонажей.

10:15

Каждый рабочий день непредсказуем — и в этом, наверное, состоит постоянство моей жизни. Вот такой парадокс. Как только я захожу в офис, ассистент выплескивает на меня кучу информации: о новых письмах, звонках, грядущих встречах… Так что времени на раскачку у меня нет — сразу стартую с места в карьер.

10:30

День часто начинается с телефонных интервью. Потом могу отсматривать семплы украшений или принты для новой коллекции. И знаете, что удивительно? Я до сих пор горю тем, что делаю вот уже 37 лет. Иначе бы давно заскучал и все бросил.

13:30

Мой ланч, как и завтрак, просто замечателен в своем однообразии. Выбор стоит разве что между сашими и салатом. Четыре кусочка лосося, четыре кусочка тунца, спайси-ролл — что еще нужно для счастья? Все доставляют прямо в офис: в люди выхожу всего пару раз в год. И ладно, признаюсь: когда у меня плохое настроение, могу съесть гамбургер.

14:15

Каждый день, что бы ни происходило, мы устраиваем как минимум две встречи с командой. Обсуждаем проблемы, возникающие в процессе работы над коллекцией, разбираемся с запросами от прессы… Я вникаю абсолютно во все детали — вплоть до того, какими должны быть новые манекены.

17:00

По будням обязательно съедаю два квадратика темного шоколада Ghirardelli, чтобы немного взбодриться.

19:30

После работы мы с Лэнсом (Лепер, муж Корса. — Прим. HB) часто ходим в театр. Лучшего времяпрепровождения просто не придумаешь! После спектакля ужинаем в ресторане Joe Allen на 46-й улице. Всегда садимся за один и тот же столик, я заказываю классический салат «Цезарь» — гарантирую, он здесь лучший в городе. Кстати, Joe Allen есть и в Париже (так что вы знаете, где меня искать). Ну а когда театра в нашем расписании нет, отправляемся на ужин прямиком из офиса. Благо далеко ходить не надо: мы очень любим I Sodi, Sant Ambroeus, J. G. Melon и Elephant & Castle — круто, что в них сохранился дух старого доброго Гринвич-Виллидж.

23:00

Дома час-другой проводим перед телевизором. После длинного рабочего дня не хочется ничего замороченного или слишком сложного для восприятия. Идеальный вариант — какое-нибудь забавное реалити-шоу вроде RuPaul’s Drag Race. А еще недавно мы посмотрели сериал «Двойка»: трудовые будни порноиндустрии 70-х, Джеймс Франко сразу в двух ролях — рекомендую!

0:30

Засыпаю на простынях Pratesi. Важно, чтобы они были белоснежными — ненавижу цветные, они меня реально бесят! А еще мне нужно много, очень много подушек: я из тех, кто постоянно ворочается, поэтому большая часть с утра неизбежно окажется на полу.