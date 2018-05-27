Финальное выступление Дианы Анкудиной на шоу «Ты супер»

В финале девушка спела песню Лары Фабиан Tomorrow is a lie на английском языке. Аккмпонировал Анкудиновой за белым роялем сам маэстро Игорь Крутой

По мнению композитора, девочка исполнила свою собственную версии известной песни, возможно, эта композиция оказалась несколько взрослой для нее.

"Мне кажется, ты справилась. Молодец", — сказал Диане Крутой.