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Финальное выступление Дианы Анкудиной на шоу «Ты супер»
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Финальное выступление Дианы Анкудиной на шоу «Ты супер» 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
В финале девушка спела песню Лары Фабиан Tomorrow is a lie на английском языке. Аккмпонировал Анкудиновой за белым роялем сам маэстро Игорь Крутой.
"Игорь Крутой и, не побоюсь этого слова, крутая звезда шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова", — представил публике исполнителей телеведущий Вадим Такменёв.
По мнению композитора, девочка исполнила свою собственную версии известной песни, возможно, эта композиция оказалась несколько взрослой для нее.
"Мне кажется, ты справилась. Молодец", — сказал Диане Крутой.
Певица Юлианна Караулова пожелала девушке удачи и хороших людей на жизненном пути.
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