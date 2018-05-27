Ей позвонил учитель сына через час после того, как она отвезла его в школу. Но она плакала, когда произошло это!

Сегодня утром, когда я подъехала на стоянку моей школы, у меня зазвонил телефон. Это был учитель моего сына. Он сказал, что мой сын недомогал и хотел вернуться домой. Он специально просил меня прийти и забрать его.

Я договорилась в школе и вернулась, чтобы забрать его. Ему пришлось ждать меня, потому что моя школа находится в 30 минутах от его, и когда я, наконец, добралась он встретил меня и сказал, что у него болит живот, а потом схватил меня за руку и прошептал: «Я скучал по тебе».

Мы вернулись домой и я дала ему перекусить и, как оказалось, у него ничего уже не болело. Я старалась не раздражаться, и боролась с чувством разочарования, как вдруг я заметила его руки. Я наблюдала за его руками, когда он доедал свою булочку. Я просто не могла отвести от него взгляд.

Его лицо изменилось, шея вытянулась. А ведь совсем недавно он еще ползал на коленках, мой малыш, мой мальчик. На его ногах и руках уже начинают формироваться мышцы, и у него уже начали выпадать молочные зубы. Все его штаны вдруг стали слишком коротки, а его волосы, когда-то совсем светленькие, становятся все темнее и темнее день ото дня. Все это является напоминанием о том, что он растет и этим летом ему уже будет семь. И хотя его руки уже изменились и вытянулись, они все еще были похожи на руки маленького мальчика — моего маленького мальчика.

Когда я сидела и наблюдала, как он ест свою булочку, то его руки напоминали мне, что ему все еще нужна мама. И по какой-то причине, ему нужно держать меня за руку именно сегодня, когда он должен был быть в школе. И в течение большей части дня, мы сидели так, что я держала его руку в своей. Я думаю, это было то, что нужно ему в этот момент.

Позже он написал мне стихи, чтобы поблагодарить меня за то, что я забрала его, потому что он знает, что слова — это самый большой подарок для меня. Как он дарил мне свое стихотворение, то сказал, что его живот чувствовал себя намного лучше, когда он увидел меня. Мой мальчик писал мне:

«Ты говоришь, что любишь меня.

Но я люблю тебя больше.

Я люблю тебя 100+44.

Ты мой самый лучший друг».

Я чуть не расплакалась. И знаете, что? Я думаю, что сегодня он просто нуждался во мне. И хотя я знаю, что это не может продолжаться всегда (мы уже переговорили по этому поводу), я рада, что он знает, что я приду к нему в случае необходимости. Я буду держать его за руку. И это моя работа быть его лучшим другом, это величайшая честь для меня. Такие дни, как сегодня, очень ценные, ведь эти руки совсем скоро превратятся в сильные мужские руки.

И сегодня, я надеюсь, Вы подержитесь за руки с теми, кого вы любите, немножко дольше.