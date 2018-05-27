За что посадили знаменитую певицу Лидию Русланову

Лидия Русланова была знаменитой на весь Советский Союз певицей, получившей звание Заслуженной артистки РСФСР в 1942 году. Она обладала уникальными вокальными данными и пела в основном русские народные песни.

В 1948 году Лидия Русланова была арестована вместе со своим мужем, генералом Владимиром Крюковым . Супружескую пару обвиняли в антисоветской пропаганде, а также в мародерстве. При обыске у них было обнаружено огромное количество материальных ценностей, которые согласно версии следствия были похищены в немецких домах на территории, контролируемой войсками СССР.

Уже в 1949 году известная советская певица была приговорена к десяти годам лагерей с конфискацией имущества.

Дружба с Жуковым

По мнению многих историков, причиной ареста Руслановой с мужем могла быть дружба с маршалом Георгием Жуковым. В 1948 году Жукова и других высокопоставленных военных заподозрили в заговоре. В результате были арестованы генералы, составляющие его ближайшее окружение.

Одним из таких генералов был муж Лидии Руслановой Владимир Крюков. На допросах он признался, что то посещал притон «Веселая канарейка», и то, что при своем госпитале содержал самый настоящий бордель, а девушек награждал боевыми наградами, и то, что превратился в мародера и грабителя — в дом тащил все, от мехов, тканей и ковров до зубных щеток, унитазов и водопроводных кранов. Ордена, в том числе и Золотую звезду Героя, получил по личному указанию Жукова.

По указу маршала Победы получила свой орден Отечественной войны I степени. в августе 1945 года и Лидия Русланова. Однако в 1947 по решению правительства этот орден, как незаконно выданный, у нее отобрали. А жена, как было принято в те времена, была арестована с ним «заодно». Во время многочисленных допросов певицу многократно расспрашивали о взаимоотношениях с Жуковым. Также следователи пытались добиться от нее сведений, которые смогли бы послужить в качестве компромата на высокопоставленного военного. Но Лидия не «сдала» Георгия Жукова. Возможно, именно поэтому его так и не удалось арестовать.

Что было конфисковано у Лидии Руслановой?

Во время обысков у Лидии и ее мужа были обнаружено огромное количество материальных ценностей: две дачи, три квартиры, четыре автомобиля, антикварная мебель, многие километры тканей, сотни шкурок каракуля и соболя, рояли, аккордеоны, радиоприемники, редчайшие сервизы и 4 картины Нестерова, 5 — Кустодиева, 7 — Маковского, 5 — Шишкина, 4 — Репина, 3 —Поленова, 2 — Серова, 3 — Малявина, 2 — Врубеля, 3 — Сомова, 1 — Верещагина, 1 — Васнецова, 3 — Айвазовского, а также полотна Сурикова, Федотова, Мясоедова, Тропинина, Юона, Левитана, Крамского, Брюллова и других всемирно известных художников (порядка 130 полотен). Кроме того, были конфискованы старинные немецкие книги и элитные машины их Германии (два Mercedes-Benz, Audi, Horch), 107 килограммов изделий из серебра, 35 старинных ковров, старинные гобелены, много антикварных сервизов, меха, скульптуры из бронзы и мрамора, декоративные вазы, 312 пар модельной обуви, 87 костюмов, штабеля шелкового нательного и постельного белья… Все перечисленные ценности были вывезены из Германии в качестве «трофеев».

Отдельного внимания заслуживала выдающаяся коллекция бриллиантов и драгоценностей, принадлежащих Лидии Руслановой.

Что случилось с ее коллекцией бриллиантов?

Следствие знало, что Лидия обладала уникальной коллекцией драгоценностей, но во время обысков ее так и не удалось найти. Дело в том, что эта коллекция хранилась у женщины, работающей в доме Лидии домоправительницей. Русланова полностью ей доверяла и сначала не отвечала на вопросы о том, где находятся бриллианты. 5 февраля 1948 года следователь МГБ СССР майор госбезопасности Гришаев во время очередного допроса сообщил: «Дополнительным обыском в специальном тайнике на кухне под плитой в квартире Вашей бывшей няни Егоровой, проживающей на Петровке 26, были изъяты принадлежащие Вам 208 бриллиантов и, кроме того, изумруды, сапфиры, жемчуг, платиновые, золотые и серебряные изделия. Почему Вы до сих пор скрывали, что обладаете такими крупными ценностями?».

Общий вес драгоценностей составлял около 16 килограмм. На допросе Русланова заявила: — Мне было жаль… Мне было жаль лишиться этих бриллиантов. Ведь их приобретению я отдала все последние годы! Стоило мне хоть краем уха услышать, что где-то продается редкостное кольцо, кулон или серьги, и я не задумываясь покупала их, чтобы… чтобы бриллиантов становилось все больше и больше. — А где вы брали деньги? — Я хорошо зарабатывала исполнением русских песен. Особенно во время войны, когда «левых» концертов стало намного больше. А скупкой бриллиантов и других ценностей я стала заниматься с 1930 года и, признаюсь, делала это не без азарта.

Лагеря

8 октября 1949 года Лидия Русланова была к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества. Отбывать наказание её отправили в «Тайшетский филиал ГУЛАГа» — Озёрлаг. Сперва Лидию Русланову отправили работать в село Изыкан Чунского района Иркутской области. Когда по реке Лене шла баржа, на которой перевозили заключённых, люди, работавшие вдоль берегов, слушали, как по воде расстилается сильный женский голос, поющий русские народные песни. «Русланова поёт», — говорили люди.

Она, как и ее муж, отбывали наказание до 1953 года. После смерти Сталина и ареста Берии Владимир Крюков направил обращение к Георгию Жукову, который на тот момент был заместителем министра обороны Советского Союза. В своем обращении он просил пересмотреть их с женой дела. В том же году супруги были освобождены.