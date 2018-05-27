Смертельная красота. Интервью с дизайнером в сфере ритуальных услуг

Тихой майской ночью мне удалось побеседовать с очень интересным человеком. Двадцатисемилетняя девушка Оля работает дизайнером в ритуальных сферах услуг. Получилось весьма интересное интервью.

Оль, расскажи, в чем заключается твоя работа?

Мне приносят фотографии умерших людей, я занимаюсь их обработкой, размещением на фотоовал и далее на надгробном памятнике. Делаю человека красивым, так сказать, отправляю в последний путь.

Сколько стоит похоронить человека?

Абсолютно по-разному, все зависит от местоположения кладбища и пожелания близких.

Чувствуешь большую ответственность?

Конечно, я выбираю, как будет выглядеть человек ближайшие 10 лет (срок службы фотоовала). Убираю пятна, разные дефекты. Если присылают черно-белую фотографию, то делаю ее цветной, выбираю цвет волос и пиджака.

Что больше всего тебя пугает?

В основном, это разговоры и рассказы об умерших. Был как-то случай: привезли фото мужчины, женщины и девушки. Мы гадали почему они умерли в один день, оказалось заказали…

Как работа отражается на тебе?

Работа психологически трудная. Все истории будто переживаются тобой, от этого еще труднее. Часто бывают маленькие дети, одним из первых заказов была 3-х месячная малышка. Было не по себе.

Много ли заказов приходится делать?

Заказов тьма. В неделю выходит около сотни. Наша компания работает по всему Зауралью.

Видишь ли ты мертвых людей? Были ли твои знакомые?

У нас не морг, мы делаем гробы, памятники и оградки. К сожалению, да, знакомые были. Только вижу фотографию, и все сразу становится ясно.

Почему ты пошла работать сюда? Мрачные ли люди тебя окружают?

Скажу честно, никогда бы не подумала что окажусь в такой сфере. Попала я сюда случайно и долго сомневалась, смогу ли задержаться. Оказалось, человек привыкает ко всему достаточно быстро. Работа очень творческая. Что касается второго вопроса — вовсе нет, очень многие работники у нас с юмором. Когда-то думала, что люди в такой сфере исключительно мрачные, оказалось все наоборот. Своеобразный профессиональный юмор помогает не зацикливаться и не бояться атмосферы и специфики моей работы.

Есть ли какие-то мистические истории?

Есть, так называемые, вредные люди, они могут всячески «мешать». Если человек при жизни был вредным, эта энергетика присутствует и после смерти. Например, дикое зависание рабочего оборудования на определенном заказе. Бывает, что фото просто так стираются с компьютера, приходится переделывать. Последний случай: одна фотография на фотоовале лопалась в печи 4 раза.

Еще одна странная история. Мне было удобно записывать людей, придумывая ассоциации, чтобы легче запоминать человека «в лицо». Однажды дали заказ мужчины в очках, похожего на Мавроди. Я назвала файлы его именем. Спустя 2 недели умер сам Мавроди. Было страшно. Сейчас так не делаю, просто боюсь навлечь беду. До работы я была жутким скептиком, теперь начала верить во что-то иное, неподвластное.

Добавь пару слов напоследок?

Хочу сказать, что смерти не стоит бояться. Все люди смертны. Плохо то, что мы внезапно смертны. Так что все мы там будем, вопрос только в том, как мы проживем эту жизнь.