Анастасия Охапкина: «Там даже своим журналистам шеф блинчики печет»

По данным 2017 года Роструда , в России 73% выпускников высших учебных заведений работают не по той специальности, которая значится у них в дипломе. В связи с этим и появилась рубрика: «Куда идем после института?». Нашей второй героиней стала студентка четвертого курса факультета журналистики Уральского Федерального университета Анастасия Охапкина.

Почему ты решила поступить на журналистику?

О журналистике я мечтала с семи лет. Всегда любила общаться, знакомиться с новыми людьми, с их деятельностью. Любила писать в школе сочинения. Можно сказать, совместила все свои навыки и определила, что у меня предрасположенность к журналистике. Был тяжелый переходный возраст, когда я перестала верить в себя и отвернулась от своей мечты, но мама напомнила мне о моем призвании и я поступила в УрФУ на факультет журналистики.

Где ты проходила практику? Расскажи о своих впечатлениях.

Много где проходила практику, но хочется отметить редакцию художественного вещания на «41-домашнем». Там правда все по-домашнему, некоторые даже в тапочках ходят. А еще журналистам своим шеф блинчики печет. Именно на «41-домашнем» получилось прикоснуться к культурной журналистике, а в этом направлении я и мечтаю дальше работать.

Чего не хватало тебе, как студенту, в образовании?

В современном образовании определённо не хватает практического подхода к делу. Все впервые познаешь только на стажировках и практиках. Чтобы глаза в первые рабочие дни не занимали пол-лица, лучше бы уже в университете быть знакомым с практическими азами профессии.

В ближайшее время всем выпускникам предстоит защита диплома. Волнуешься ли ты?

Конец учебы, защита диплома. Все это просто точка отсчета начала профессионального пути. Не страшно эту точку поставить, волнует то, какая линия будет за ней.

Какие планы после выпуска?

Точно знаю, что хочу состояться как журналист. В мечтах — своя диалоговая передача о культуре и искусстве. Возможно, поработать арт-критиком. Вообще, все то, где журналистика и искусство сходятся в одно целое и получается не просто суррогат, а самый настоящий живой организм.

Чем занимаешься сейчас?

Сейчас готовлюсь к сдаче диплома, недавно закончила свою стажировку на «41-домашнем», хожу к преподавателю по речи, ведь для будущего тележурналиста это очень важно, также посещаю школу радио, веду мероприятия: от дней рождений до творческих вечеров и крупных городских событий. Хочу познать журналистику со всех сторон.

Фото: личный архив Анастасии.