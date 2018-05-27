Манижа: «Когда я начинаю защищать права геев и мигрантов в нашей стране, я сталкиваюсь с непониманием»

В этом году ты заявлена как один из хэдлайнеров фестиваля «Усадьба Jazz», поэтому не могу не спросить, как относишься к фестивальной культуре, и какие мировые фестивали мечтаешь посетить?

Я большой фанат фестивальной культуры, и за время своего существования на этой Земле побывала в разных странах, на разных фестивалях. В этом году никуда не еду: очень много работы летом, но в целом у нас с семьей есть традиция посещать фестивали. На фестивали в нашей стране раньше я ходила как зритель, но в последние два с половиной года делаю это уже как артист. В первую очередь всегда обращаю внимание не только на аудиторию, внешнюю составляющую, лайн-ап, но и на внутреннюю кухню и культуру организации. Мне очень приятно иметь дело с профессионалами, которых мало. Нет, не потому что мы в нашей стране, просто людей, которые любят работать и делать много всего и сразу, своеобразных мультиинструменталистов почти нет. Могу сказать, что на «Усадьбе Jazz» мне пришлось столкнуться с действительно качественной организацией, и это было очень круто.

Помнишь, как проходила подготовка к выступлению в прошлом году?

Самое сложное для артиста — саундчек и стадии согласования. Есть масса факторов, которые могут повлиять на то, что твой саундчек пройдет плохо, а значит само выступление будет под угрозой. Но с «Усадьбой» получилось классно: в прошлом году мы поехали на площадку ранним утром, еще не было людей, одна музыка. Безумная погода… Помню, после репетиции нас отправили на летнюю кухню, где готовили очень вкусно и как-то тепло и по-домашнему относились к каждому, вне зависимости от того, хэдлайнер ты или нет.

Не так давно у тебя был сольный концерт в Доме Союзов. Видела в твоем Instagram видео оттуда: тогда из-за накативших слез ты не смогла завершить песню, за тебя это сделали зрители. Какие эмоции ты испытывала в тот момент, что заставило так расчувствоваться?

Что может растрогать любого человека, который 24/7 работает, работает и работает? Конечно, его результат. Не важно, большой или маленький, мимолетный, да хоть на пару секунд. Для меня и для всей моей команды эти три минуты на сцене в Колонном зале при полном солд-ауте были, наверное, главными минутами в этом году. Мы это сделали в тандеме с MS Production. Я завершала концерт англоязычной композицией, которой еще нигде не было. Это было сложно, особенно в нашей стране, где не принято петь на другом языке. Я это очень уважаю и действительно понимаю, но моя аудитория, мой зал — я не стесняюсь этих слов и с удовольствием их произношу — они начали петь вместе со мной, толком не зная слов. Просто подхватили англоязычную песню со второго куплета. Безусловно, меня это растрогало, потому что я поняла, что границ не существует. Вот в эту секунду не было ни одного знака, говорящего о том, что я делаю что-то не так. И конечно, как любая тонкая, чувствующая душа, я расплакалась.

Публикация от MANIZHA (@manizha)

16 Апр 2018 в 1:30 PDT Кажется, я готова расплакаться даже от твоих слов. Звучит очень трогательно. А помнишь, когда и из-за чего в последний раз плакала вне сцены?

Бывает, приходит идея, и ты, пока запал не стих, думаешь, что сейчас это все сделаешь, и будет круто. Но проходит еще два дня, и понимаешь, что эйфория ушла и началась рутина. И вот эта рутина может довести до тяжелых состояний. Кто-то однажды мне сказал очень важную вещь о том, что идея — лишь 10% успеха, а остальные 90% всегда даются очень сложно. На самом деле артист переживает такие же тяжелые кризисы, как и любой человек. Одно из самых сложных для меня — кризис отношений с людьми, с которыми работаю. Это мешает делать свое дело. Сперва вы безумно ссоритесь, не находите никакого понимания, а потом выходите на сцену и осознаете, что ваше понимание — это музыка. В этот момент начинает немножечко отпускать.

А плакала я постоянно. Например, когда у меня что-то не получалось с видео. Я до сих пор снимаю и монтирую все сама, и вся ответственность всегда на мне. И когда 5 часов утра понимаю, что у меня не работает компьютер, и я не могу смонтировать ролик, а в 9 мне нужно сделать релиз, так как за мной стоят люди, деньги, вложения, усилия, в этот момент у меня начинается истерика. В итоге успокаиваюсь и работаю дальше.

Кстати, существует мнение, что шедевры всегда рождаются через страдания. Как относишься к этому утверждению? Твои песни появляются похожим образом или наоборот в максимальном спокойствии и гармонии с собой?

Это миф, от которого мы все страдаем. В обществе культивируется мысль о том, что творчество всегда должно быть через боль. В моей жизни действительно очень многое было через страдания. Как-то слушала лекцию молодой писательницы о том, что делать, когда достиг успеха, и тебе нужно сделать второй шаг. Она говорила о том, что нужно просто жить с этим успехом и продолжать подпитывать его. Многие люди в свое время добившись чего-то, сходили с ума, начинали очень много пить, потому что не могли выйти из кризисного состояния и сращивали себя с творчеством. Это как, знаешь, есть «мой гений», а есть гений. И вот это слово «мой» у тех людей ушло. Раньше многие талантливые люди говорили «мой гений придумал это». А если что-то получалось плохо, они всегда могли сказать в свое оправдание «это мой гений придумал, а не я».

Сейчас наше эго заставляет нас думать, что мы сами все создаем, что мы — вовсе не носители, а творцы. В итоге ответственность начинает сжирать нас, и появляется страдание, в котором ты привык что-то создавать. В результате ты становишься заложником этого состояния. Я, конечно, стараюсь меньше страдать и вообще учусь сейчас писать в гармонии, но это сложно. В общем, пока я не нашла точного ответа на твой вопрос, возможно кто-то создает в счастье, но я пока такого человека не встречала.

Твое творчество — это все же попытка лучше узнать себя и свои возможности или наоборот — шанс изменить этот мир и людей в нем?

Это все взаимосвязано. Любая песня — продукт случившегося в моей жизни. Тем не менее я редко выхожу на сцену с той болью, которая поселилась во мне только вчера. Да, часто бывает, что душа еще болит, но первое, что помогает мне переработать это все — песня, с которой потом я выхожу на сцену. Причем я знаю, что она, возможно, сможет помочь не только мне. Это такая своеобразная миссия: я лечу и себя и других.

Никогда не думала, как бы сложилась твоя жизнь, останься ты в Таджикистане? Как считаешь, смогла бы ты добиться такого же успеха?

У меня было бы что-то другое, но я тоже бы чего-то добилась. Мне кажется, локация не важна. Возможно, я стала сильнее за счет того, что моей семье пришлось стать мигрантом в стране, где даже сегодня, в 2018 году, я до сих пор сталкиваюсь с расизмом. К примеру, недавно я летела из Парижа через Минск. В Минске меня остановили на паспортном контроле, и молодой человек сказал: «Ну, вы же из Таджикистана, чего вам надо-то в России?» Такие вещи делают тебя немножечко сильнее. Это есть даже несмотря на то, что ты уже столько сделал для страны… Я считаю, что нельзя так относиться к человеку. Даже если в Таджикистане был кто-то плохой, нельзя по нему судить остальных. Надеюсь, подобного станет меньше. Я — человек, который хочет с этим работать и хочет, чтобы уважали не только мигрантов, но и чтобы сами приезжие уважали себя, получали образование, развивались и становились интересными собеседниками.

Ты выросла в Москве, какое-то время жила в Санкт-Петербурге и даже в Лондоне…

…а сейчас я хочу переехать в Париж!

Даже несмотря на то, что на улицах там, как и в России, можно услышать доносящиеся из проезжающих машин песни Любови Успенской

Дааа! (Смеется) Мне кажется, это моя судьба, то, что меня не отпускает даже за границей.

Кстати, по поводу того, что не отпускает. В интервью ты не раз отмечала, что твое восточное воспитание дает о себе знать. В чем это проявляется?

В ценностях, которые заложила во мне моя семья. Семья для меня всегда на первом месте: мы часто собираемся, поддерживаем друг друга и уважаем старших. Я говорю с мамой на Вы. Нет, не потому, что у меня с ней холодные отношения, и мы друг друга не понимаем, а просто потому, что так нужно, так правильно, я так чувствую. Для меня «ты» — это настолько холодно, а «Вы» — настолько тепло, что это проявление наивысшего уважения. Такое же отношение должно быть к пожилым людям и людям с особенностями. В моей культуре мы уважаем каждого, и каждый имеет право на свое экологичное поле вокруг. Когда я начинаю защищать права геев и мигрантов в нашей стране, я сталкиваюсь с непониманием и большим количеством не очень приятных эмоций. С этим нужно очень много работать, но все ценности, которые культивировал во мне Восток, дают мне всеобъемлющую любовь к каждому человеку.

С правами мигрантов и геев вроде бы понятно. А что насчет феминизма? Ты можешь назвать себя феминисткой?

Я очень много раз произносила это слово вслух, и сейчас я понимаю, что, к сожалению, любой тренд часто уходит в крайность. Это ситуация, когда желание что-то изменить доводит до точки. Феминизм сейчас доводят до крайности. Я не уверена, что 80% говорящих об этом знают, что это слово значит на самом деле. Феминизм сегодня — это какая-то очень холодная игра. Я вижу, на каком языке люди говорят, с какой интонацией, с какими фотографиями — и этот визуальный язык мне не близок. Для меня феминизм — это про то, что мы все на равных, про то, что у каждого есть права, и их нужно уважать, вместо того, что-то кому-то доказывать. У нас почему-то все знают, как лучше. Это неправда. Не нужно никому говорить, как лучше. Если у человека есть мнение, оставь его с этим мнением. Свое же оставь при себе. Оно не должно мешать вам взаимодействовать. Для меня феминизм по отношению к женщинам — это не культ себя, а гармоничное принятие себя, умение относиться к своим изъянам как к чему-то особенному, личному. Это понимание того, что шрам на твоем теле — это твой уникальный шрифт, штрих, который тебя отличает от любого на этой планете.

За что, по-твоему, должны бороться современные женщины сейчас? В Голливуде, например, актрисы пытаются добиться равных гонораров с мужчинами…

Я сталкиваюсь с шовинизмом в нашей стране очень часто. Действительно, если поставить талантливого поющего мужчину рядом со мной, то интерес к нему будет выше, и гонорар у него будет больше. Понятно, что в профессиональном мире мне еще нужно много работать и много всего доказывать, поэтому не буду сейчас с пеной у рта говорить всем «давайте защищать свои права и давайте будем получать больше, чем мужчины».

Давайте просто будем делать свое дело честно. При таком подходе, если хочешь зарабатывать определенную сумму, ты к ней придешь. Но что меня больше всего сейчас волнует, так это несформированные девушки, девочки, подростки. За них я переживаю сильнее, потому что в моей жизни были моменты, которые сподвигли меня на то, чтобы в следующем своем проекте я затронула тему домогательств в общественном транспорте. Сейчас Франция — единственная страна, где в метро есть социальная реклама, говорящая о том, что ты не должна бояться убрать его руку, сказать ему «прекрати», уйти и обратиться в полицию. В нашей стране я не нашла ни одной петиции и не увидела желания сделать социальную рекламу на эту тему. Если взрослая женщина еще может дать отпор, то ребенок — нет.

Да, из твоих интервью знаю, что у тебя была такая ситуация в подростковом возрасте…

Я очень долго не могла об этом говорить, и только в этом году решила рассказать, потому что почувствовала, что у меня есть возможность заявить об этом громче, чтобы быть услышанной не ради своего эго, а ради того, чтобы помочь кому-то пройти через это. Я переживала подобное очень тяжело. И мне кажется, что женщины имеют право говорить о таких вещах у нас в стране. Причем об этом должны говорить не только женщины, но и мужчины. Огромное количество мальчиков-подростков с этим тоже сталкивались, я таких ребят знаю. Когда стала общаться и выяснять подробности, поняла, что это действительно проблема, о которой у нас никто не говорит. Меня действительно это ужасно волнует. Именно поэтому я хочу, чтобы в нашей стране была крутая, достойная, сильная социальная реклама, которую, возможно, старшее поколение пропустит мимо ушей, но дети и подростки будут знать, что они могут сказать кому-то «нет» и не бояться.

Что бы ты сказала себе 18-летней, если бы у тебя была такая возможность?

Не сомневайся и не переживай! Даже если кажется, что что-то не получится, в итоге все равно все получается. Не страдай так много, не впадай в депрессии. Да, возможно, это тебе сейчас нужно, но это заберет у тебя столько времени, а в итоге ты поймешь, что все труды были не зря.

А какое послание ты бы отправила бы себе через 20 лет?

Назови своего шестого ребенка Лука. Так… Стоп. У меня уже будет шестеро детей? Что-то я перегнула (Смеется). Хотя ладно, надеюсь, что так и будет!