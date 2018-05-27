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Женщина сказала, что он отец одного из ее детей! Прочти до конца!
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Женщина сказала, что он отец одного из ее детей! Прочти до конца! 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Парень идет в супермаркет и замечает привлекательную женщину, которая ему машет.
Она поздоровалась. Он опешил, потому что не мог вспомнить, откуда он ее знает. Он говорит: «Ты меня знаешь?»
На что она отвечает: «Я думаю, что вы отец одного из моих детей»
Теперь его память возвращается к единственному времени, когда он когда-либо изменял своей жене, и он говорит: «Боже мой, ты стриптизерша с моей холостяцкой вечеринки, с которой я занимался любовью на бильярдном столе со всеми моими приятелями, наблюдающими, как твой партнер стегал мой зад мокрым сельдереем?»
Она смотрит ему в глаза и спокойно говорит: «Нет, я учитель вашего сына»
Карельские вести: последние новости
Она оплакивала потерю дочери, но никогда не ожидала этого у входной двери… «Любите то, что вы делаете». Павел Дацюк – о книге «Правило №1 – не будь №2» Отец дал совет своему сыну в его первую брачную ночь. Результат просто бесценный!
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