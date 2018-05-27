Женщина сказала, что он отец одного из ее детей! Прочти до конца!

Парень идет в супермаркет и замечает привлекательную женщину, которая ему машет.

Она поздоровалась. Он опешил, потому что не мог вспомнить, откуда он ее знает. Он говорит: «Ты меня знаешь?»

На что она отвечает: «Я думаю, что вы отец одного из моих детей»

Теперь его память возвращается к единственному времени, когда он когда-либо изменял своей жене, и он говорит: «Боже мой, ты стриптизерша с моей холостяцкой вечеринки, с которой я занимался любовью на бильярдном столе со всеми моими приятелями, наблюдающими, как твой партнер стегал мой зад мокрым сельдереем?»

Она смотрит ему в глаза и спокойно говорит: «Нет, я учитель вашего сына»