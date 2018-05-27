Осторожно! Спойлер: кто покинул проект «Холостяк» в шаге от финала?

До финала проекта «Холостяк» осталась всего неделя. Сегодня оставшиеся участницы прилетели в Дубай. Там их ждала проверка в лице родителей и сестры Егора (23) Полины (27). По словам самого холостяка, последний раз девушку с семьёй он знакомил 5 или 6 лет назад.

Честность. Искренность. Любовь. Главные составляющие в моей жизни. На проект #Холостяк я пришёл со свободным сердцем, но чёрствым. Разочарования прошлого наложили свой отпечаток. Я не раз говорил, что я не ищу там жену, я буду рад, если встречу близкого мне человека. Для меня любовь — это чувство, которое приходит с годами в отношениях. Мои родители — показатель настоящей любви. Надеюсь, что в будущем я создам не менее крепкий союз 🙌🏻 @nikbulat2, я восхищаюсь твоим отношением к Маме. Я верю, что со мной рядом, когда-нибудь будет человек, на которого спустя много-много лет, когда у нас уже будут взрослые дети, я буду смотреть так-же, как ты: с горящими глазами, со страстью и любовью. ❤🙏🏽 P. s. Весь Интернет заспамили сообщениями, мемами на тему: «Егор — первый холостяк, который докапался до девочек и ищет, кто ему врёт» Так может я 1-й Холостяк, которому было не похуй? Который не воспринимал всё это, как шоу. Я пришёл, чтобы дать вам настоящее. Чтобы из шоу — сделать жизнь! Именно поэтому, это первый «Холостяк», который стал — событием. Рекордное количество просмотров за все время существования программы. Мы в принципе номер 1 по рейтингам всех каналов! Вы спросите, почему? Это же 6 сезон, или какой там уже. Да, потому что это — 1-й сезон, совсем другого проекта. В котором есть всё. И правда, и ложь, и настоящие чувства. Нет только одного — сценария. У меня пока всё. Пойду посмотрю новую серию.

27 Май 2018 в 9:41 PDT Первой на испытание отправилась Виктория Короткова (23). И не с пустыми руками! Она принесла родителям специи для готовки и шахматы. Сестра и мама сразу подметили, что внешне Вика — «типаж Егора». Конечно, основные сомнения со стороны семьи Крида вызвали предыдущие отношения Вики. Полине показалось, что она слишком быстро переключается с одного романа на другой. Но Короткова эти сомнения рассеяла. Мама холостяка, кстати, подметила, что увидела между ним и Викой искренние чувства. Сам Егор начал переживать, что уж слишком умной и правильной она показалась родителям. «Если бы она очки поправляла и была бы не очень приятной внешне, вопросов вообще не было бы. Вопросы возникают, когда ты видишь девушку модельной внешности, и которая не тупит».

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Следующей на знакомство с родителями пришла Галина Чиблис (20). Она подарила родителям чайный сервиз. Девушка очень переживала, чем и подкупила семью Крида: «Видно, что она не старается понравиться и мне с ней легко», — призналась сестра Полина. А Егор поделился с отцом тем, чего ему не хватает в Гале: «Она в себе зарыла женщину. Женщину в том понимании, когда от нее прет сексом и она жаркая внутри». Но семью всю устроило — родные холостяка очень тепло попрощались с участницей.

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Последней к семье Егора прибыла Дарья Клюкина (24). Девушка волновалась и попросила Крида ее успокоить. Сначала знакомство не заладилось: Даша начала рассказывать о своих интересах, свою актёрскую карьеру и про прошлый проект, что явно не понравилось родителям Крида. Да и сестре показалось, что Клюкина отвечает на вопросы отвечает «очень обтекаемо». В общем, к концу вечера все засомневались в искренности главное претендентки на победу. Но все недочеты сгладил музыкальный сюрприз от Клюкиной. Она сыграла на пианино мелодию песни Егора «Что скажет мама». Правда, Полина все же считает, что «Даша большим интеллектом не обладает».

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Во время церемонии роз холостяк вызвал по очереди всех девушек и спросил, как они относятся к нему. Вика сказала, что она испытывает сильную симпатию и благодарна за все, Галя ответила, что она ему «не просто брат», а Даша в своём стиле — просто расплакалась и обняла Крида. За что, собственно, и получила первую розу. Проект покинула Галина Чиблис — у Егора по отношению к ней только дружеские чувства. «Хочу сказать одно, к тебе вообще нет вопросов. Мне безумно нравится, какой ты человек, мне очень нравятся твои качества, ты очень понравилась моей семье, и ты очень часто четко попадала в меня. Но, к сожалению, это все перевелось прям в совсем дружескую волну», — заявил Крид, прощаясь с участницей.

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Как думаешь, кто победит?

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