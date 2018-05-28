В своем репертуаре! Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс снова шутят

Чувству юмора этой пары можно только позавидовать. Блейк Лайвли (30) и Райан Рейнольдс (41) часто шутят друг над другом в Сети и поднимают настроение подписчикам. Например, недавно актриса троллила мужа за его кулинарные способности, а Рейнольдс смеялся над плохими фотографиями Лайвли. А на этот раз семья юмористов рассмешила пользователей своей перепиской в Twitter.

Речь зашла о фильме «Простая просьба», в котором Блейк сыграла главную роль — пропавшей девушки Эмили.

https://www.youtube.com/watch?v=noUH6uROh_g «Мне-то ты можешь рассказать. Мы все-таки женаты. Ты даже отвезла меня в больницу, когда у тебя начались роды. Черт возьми, что же случилось с Эмили?», — написал Райан в Twitter.

На что Блейк сразу ответила: «Дорогой, из всех секретов, которые я скрываю, этот должен волновать тебя меньше всего. Поверь…».

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