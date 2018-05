Мама расплакалась, когда увидела, что он сделал для ее умственно отсталого сына. Это чудесно!

Однажды я отправился в магазин, чтобы немного скупиться. Когда я взял с прилавков все что хотел, то направился к кассе, но не мог пройти в узком проходе, так как проход мне преградил молодой человек, лет шестнадцати. Я не спешил, поэтому терпеливо ждал, когда мальчик увидит меня. Но он внезапно начал возбужденно махать руками и громко закричал: «Мамочка, я здесь».

Мне стало понятно, что он был умственно отсталый. Когда он повернулся и увидел меня, стоящего так близко к нему, он очень удивился. Я спросил его: «Эй, приятель, как тебя зовут?» «Меня зовут Денни, я хожу по магазину с моей матерью», — ответил он с гордостью. «Вау, — сказал я, — классное имя я хотел бы себе такое имя, но меня зовут Стив.» «Стив, как Stevarino?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Сколько тебе лет, Денни?» «Сколько мне лет, мамочка?» — спросил он свою мать, когда она подошла из соседнего прохода. «Тебе пятнадцать лет Денни; а теперь будь хорошим мальчиком и дай человеку пройти». Я поздоровался с ней и продолжал разговаривать с Денни еще несколько минут про лето, велосипеды и школу. Я смотрел в его карие глаза и видел, как он волнуются, потому что он был центром чьего-то внимания. Затем он ушел в отдел игрушек. Мама Денни была очень озадачена моим поступком, но поблагодарила меня за потраченное время на разговор с ее с сыном. Она сказала мне: «Большинство людей даже и не смотрю на него, не говоря уже за разговоры.» Я сказал ей, что мне это было приятно и затем я сказал то, что мне кажется было просто велением Господа. Я сказал ей: «В божьем саду есть много красных, желтых и розовых роз, однако, „синие розы“ очень редкие и должны быть оценены за их красоту и самобытность. Понимаете, Денни-это „синяя роза“ и если кто-то не остановиться, чтобы ощутить запах такой розы, который идет из самого сердца, то они просто упустят божье благословение. » Когда я остановился, она взглянула на меня со слезами в глазах и спросила: «Кто Вы?» Недолго думая я сказал: «О, я, наверное, просто одуванчик, но я уверен, что любовь живет в Божьем саду». Она пожала мою руку и сказала: «Благослови Вас Бог!».

Я надеюсь, что когда в следующий раз вы увидите синюю розу, не отвернетесь от нее. Потратьте время, чтобы улыбнуться и поздороваться. Почему? Потому что, по велению Господа, такой ребенок мог быть у Вас или это мог быть ваш внук, племянница или племянник. А такой разговор может очень много значить для этого человека и его семьи. Живите, щедро одаривая любовью ближних. «Люди забудут, что вы сказали, люди забудут, что вы сделали, но люди никогда не забудут, как вы заставили их чувствовать себя.»