Анна Назарьева: Съемки в сериалах напоминают мне завод

Звезда сериалов «Возвращение Мухтара» и «Кумпарсита» Анна Назарьева рассказала, как сложилась ее актерская судьба.

Когда в 1993 году я, начинающий актер, собирался на пробы в Санкт-Петербург, мне приснился сон, что моей партнершей по фильму будет Анна Назарьева, известная тогда по фильму «Приморский бульвар». Сон был в руку — когда меня привезли на «Ленфильм» и познакомили с партнершей, это была она — Аня Назарьева!

Сцена, которую режиссер Александр Полынников выбрал для проб, интересная — мы должны были с Аней поцеловаться. Аня Лисичкина влюбилась в педагога по танцам, которого играл Андрей Смоляков , ей очень хотелось с ним поцеловаться, но она не умела это делать и, чтобы потренироваться, выбрала моего героя, Сашу Зайцева.

Пробы прошли великолепно, и меня утвердили на первую мою главную роль в фильме «Кумпарсита». С тех пор прошло 25 лет! Мы сидим в кафе Дома кино, пьем чай, Аня угощает меня шоколадками, а я беру у нее интервью.

— Скажи, пожалуйста, твое самое яркое воспоминание от съемок фильма «Кумпарсита»?

— Это сцена с поцелуем. Я помню очень хорошо, что я там придумала кусочек текста, он всем понравился. За этот фильм у меня был приз Веры Холодной как самой женственной актрисе, между прочим. Мне дали какую-то вазочку. Еще о ярких моментах: это танцы с тобой и с Андрюшей Смоляковым.

— Аня, ты всегда хотела быть актрисой?

— С пяти лет. Меня нашли на улице и предложили сниматься в кино. Я гуляла с мамой и папой на ВДНХ, к нам подошла ассистентка по актерам и сказала: «Ой, какая хорошая девочка, ты хочешь сниматься в кино?» Меня привели на пробы, и я прочла режиссеру стихотворение Михаила Лермонтова «Печальный Демон, дух изгнанья, летал над грешною землей…», меня сразу утвердили. Это была картина Юрия Швырева по повести «Юнармия». И все, я заразилась!

— Ты как мудрая женщина сделала очень умный шаг в своей жизни — вышла замуж за режиссера, того самого Полынникова. Это был брак по расчету или любовь?

— Я влюбилась!

— Как сложилась твоя творческая жизнь после «Кумпарситы»?

— Потихонечку снималась и у Полынникова, и у других режиссеров.

— Во время перестройки работы у нашей актерской братии стало мало, большое кино практически не снимали. Что ты делала?

— Начались сериалы: «Салон красоты», «Возвращение Мухтара». Съемки в них мне напоминают завод, конвейер такой: приходишь — сначала грим, костюм и в кадр, потом переодеваешься и опять в кадр, две или три камеры снимают одновременно, мало дублей.

— Удовольствие от работы в сериалах получала?

— Ну… да. В «Мухтаре», «Трое против всех». А если нет, то получала удовольствие, что могу заработать себе денег на машину. В данный момент я уже четыре года как не снимаюсь. В последний раз в картине «Крестная» сыграла одну из главных ролей — Марго. А сейчас стоим. Поддерживаю себя антрепризой.

— Как выживаешь?

— Вот сейчас с тобой будем делать спектакль. А так… Встречаюсь с друзьями, хожу по выставкам, пытаемся с мужем продвинуть сценарии, увлечь спонсоров. Как же все это сложно!

— Скажи, тебе когда-либо завидовали?

— В какие-то моменты ощущаю.

— А ты сама человек завистливый?

— Очень! Да нет, что ты! А чему завидовать… муж есть, жизнь сложилась. Есть некие горести, мамочки с папочкой уже нет, но, слава Богу, есть друзья. У меня очень хорошие отношения с Леночкой Тонунц, но, к сожалению, встречаемся все реже, с Оксаной Сташенко … вот с Аней Самохиной дружили, но ее уже нет.

— Скажи мне, а есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

— Конечно, есть.

— Я не могу этого понять. Объясни мне, как могут дружить мужчина и женщина?

— Я училась у Алексея Владимировича Баталова на «азербайджанском курсе», все они уехали к себе, а наших осталось шесть человек, и мы до сих пор встречаемся. Когда Алексей Владимирович умер, мы пришли проститься с ним всем курсом.

— Нет, ты меня не поняла: как может дружить мужчина с женщиной, если он в нее влюблен? Разве у тебя на курсе не было любовных интрижек?

— Нет, я была влюблена в Сашу Полынникова. Мы познакомились с ним, когда мне было 11 лет, на пробах, тогда он меня не утвердил…

— И ты решила ему отомстить, вышла потом за него замуж?

— (Смеется.) Нет, конечно. Мы вместе очень давно — по-моему, 30 лет! Когда мне было 15, Полынников утвердил меня в картину «Поживем — увидим», после этого сказал, что он на мне женится, когда мне исполнится 18. Когда это случилось, мне позвонили и пригласили в картину «Приморский бульвар». После съемок мы расписались.

— Можешь вспомнить какой-то поступок в жизни, за который тебя распирает гордость?

— Хороший поступок — я папу прооперировала. Он ослеп и целый год пребывал в таком состоянии. Я нашла хорошего врача, дала денег на операцию, можно сказать, заставила его лечь под нож! И вот он уже в почтенном возрасте прозрел…

— А за какой поступок тебе стыдно?

— Заставляла ревновать мужа! Но это было по молодости.

— А все твои мечты осуществились?

— Одна мечта уже не осуществится никогда…

— Какая?

— У меня не будет детей.

— А есть у тебя цель, которую хочешь достичь?

— Очень хочу к Иосифу Райхельгаузу сходить, мы с ним в Одессе познакомились недавно, поговорить, что можем сделать вместе.