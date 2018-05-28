Всегда под рукой: 8 сервисов, которые тебе пригодятся #6

Мы уже рассказывали, как мобильные и онлайн-сервисы существенно экономят время, нервы и деньги. Так, например, тебе больше не нужно звонить в службу доставки пиццы — теперь можно нажать одну кнопку, и еду привезут прямо к тебе домой. То же самое касается и других обыденных вещей. Сегодня мы расскажем об очередных сервисах, которые упростят твою жизнь.

1. Hudson — взаимодействие с управляющими компаниями

Большая часть людей, живущих в многоквартирных домах, постоянно наталкивается на стену непонимания, которая находится между управляющими компаниями и потребителями услуг. Сервис Hudson — это удобная платформа для взаимодействия жильцов с управляющей компанией. В ней жильцы могут создавать заявки в диспетчерскую управляющей компании, после чего отслеживать её выполнение, добавлять к ней комментарии, задавать вопросы диспетчерам. Используя приложение Hudson, можно забыть про отговорки и откладывания на завтра. Кроме того, через приложение можно удобно передавать показания счётчиков и оплачивать услуги управляющей компании. Также в сервисе управляющая компания может оставлять объявления, которые будут доходить до каждого пользователя, в отличие от классических объявлений на листке бумаги. А если в твоём доме есть охрана и проход по пропускам, то с помощью мобильного приложения ты можешь оставить заявку на пропуск людей или автомобилей. В приложении Hudson есть чат жильцов дома, в котором можно обсуждать проблемы, выдвигать предложения и просто общаться на разные темы. Для того чтобы пользоваться сервисом, его совместное использование нужно согласовать с управляющей компанией. Установить приложение Hudson →

2. LoviCash — кэшбэк-сервис

Многие кэшбэк-сервисы предлагают большие скидки только на какие-нибудь ненужные вещи, а среди нормальных магазинов значится только «Алиэкспресс» со скидкой 2-3 процента. Пользуясь кэшбэк-сервисом LoviCash, ты сможешь сэкономить значительную сумму денег. Так, например, при покупках на «Алиэкспресс» ты получишь кэшбэк до 4,2 процентов. В магазине «Адидас.ру» ты получишь кэшбэк уже 7 процентов, а в «Билайне» — 16 процентов. В сервисе ты найдёшь более 500 магазинов, и список партнёров постоянно пополняется, что позволяет тебе экономить на большом количестве товаров. Для того чтобы получить кэшбэк, создай учётную запись на сайте LoviCash, выбери магазин, перейди по ссылке, предоставленной сервисом, и покупай товары как обычно. После покупки часть денег, потраченных в магазине, вернётся тебе через какое-то время. Вывести деньги можно разными способами без комиссии. В разделе «Интересные предложения» ты найдёшь самые большие скидки. В разделе «Купоны» доступны купоны только для зарегистрированных пользователей. А так как скидки на товары по купонам могут составлять несколько тысяч рублей, то этот сервис позволяет экономить большие деньги. Начать экономить с LoviCash →

3. ZoogVPN — VPN-сервис

После того как Роскомнадзор прошёлся катком по всем серверам, которые могли быть, по их мнению, как-то связаны с «Телеграмом», и когда пыль улеглась, стало понятно, что получить доступ к любимым онлайн-играм или обычным сайтам, попавшим под раздачу, невозможно без VPN. Получить доступ к таким серверам ты можешь с помощью ZoogVPN. Сервис предоставляет доступ к торрент-трекерам, сайтам и приложениям, которые были несправедливо забанены, по Sock5 Proxy. ZoogVPN поддерживает протоколы OpenVPN TCP/UDP, IKEv2, L2TP/IPsec и PPTP VPN, что позволяет получать доступ к заблокированным сайтам с такой же скоростью, как и без VPN. Также ZoogVPN обеспечивает безопасность подключения к Wi-Fi точкам благодаря 256-битному шифрованию, аутентификации SHA256 и RSA-2048. Кроме того, использование сервиса позволяет просматривать контент, ориентированный на аудиторию одной страны, например US Netflix и другой контент из США. Приложение ZoogVPN доступно для Windows, macOS, iOS, Android. Кстати, ZoogVPN предлагает VPN-протокол ikev2 для телефонов BlackBerry, который улучшает защиту этих устройств. ZoogVPN имеет собственные DNS-серверы, расположенные в Греции — стране, не подписавшей соглашение с США и Великобританией о передаче данных спецслужбам этих стран, что обеспечивает ещё большую конфиденциальность твоих данных. Установить VPN от ZoogVPN →

4. CashBox — продвижение в «Инстаграме»

Если ты хочешь стать известным, для того чтобы успешно реализовать свои товары в интернете или просто потому что ты хочешь популярности, то можешь воспользоваться услугами сервиса CashBox. В отличие от многих подобных сервисов, CashBox проводит продвижение только легальными способами, так что отсутствует риск получить бан за накрутку. Подписки, лайки и комментарии ты будешь получать от реальных пользователей. Это значит, что ты не только повышаешь рейтинг своего аккаунта, но и получаешь потенциальных покупателей. При этом тебе не нужно ничего делать — достаточно просто внести оплату, и сервис начнёт продвигать твой «Инстаграм». Стоимость подписки начинается от 90 копеек, лайков и сопровождения лайками — от 65 копеек, что является одним из самых выгодных предложений на рынке продвижения. Подробные отчёты позволяют тебе контролировать каждый этап процесса. Заказывая продвижение «Инстаграма» в CashBox, ты получишь быструю и качественную раскрутку аккаунта, благодаря чему сможешь реализовать больше товаров и услуг или станешь более популярным блогером. Заказать продвижение «Инстаграма» →

5. BoostCollect — сервис для кредиторов и заемщиков

Времена, когда коллекторы выбивали долги силовыми незаконными методами, остались в прошлом. На их смену пришли компании, работающие в рамках законодательства. Пример такой компании — онлайн-сервис BoostCollect, который помогает кредиторам быстро и законно вернуть свои деньги, и в будущем инвестировать их с минимальными рисками, а заемщикам — сохранить чистую кредитную историю. Если ты занял кому-то деньги и он не торопится их возвращать, то этот онлайн-сервис поможет. Система оценит вероятность возврата долга, поможет найти актуальные контакты заемщика и будет отправлять ему уведомления. Если необходимо, компания окажет юридическую помощь и поможет подать иск в суд. При этом отметим, что все происходит тактично и аккуратно, без применения угроз и других методов, ушедших в прошлое после принятия закона о коллекторах. С должником будет общаться автоматизированная система на основе искусственного интеллекта. BoostCollect использует Big Data для оценки загруженных данных о заемщике и хранит статистику о сделках между заемщиком и кредитором на блокчейн. Все это упрощает взаимоотношения между кредитором и заемщиком и делает их цивилизованными, чего раньше в России нельзя было даже и представить. Если ты взял кредит, то онлайн-сервис тебе поможет — договорится с кредитором о снижении суммы задолженности и подскажет, где можно получить деньги для ее погашения. Воспользоваться услугами BoostCollect →

6. BonusPark — кэшбэк-сервис

Многие кэшбэк-сервисы обещают чуть ли не половину суммы, которая вернётся после покупки. На деле же процент кэшбэка в лучшем случае составляет всего пару процентов. Кэшбэк-сервис BonusPark предлагает реальный большой кэшбэк. Например, с покупок на «Алиэкспрессе» ты получишь до 10% кэшбэка. Это при том, что в остальных сервисах, даже самых популярных среди пользователей, кэшбэк с «Алиэкспресса» составляет до 5%. В JD.com кэшбэк составляет до 4,5%, а в Юлмарте — до 7%. В списке сервиса находится более 1000 магазинов, среди которых ты найдёшь те, в которых кэшбэк составляет даже более 20%. Также ты можешь получить повышенный кэшбэк. Для этого установи браузерное расширение, которое напомнит о возможности получения кэшбэка. Кстати, расширение будет напоминать о кэшбэке только тогда, когда ты будешь заходишь в один из интернет-магазинов из списка BonusPark. У BonusPark есть партнёрская программа. Для того чтобы участвовать в ней, тебе нужно пригласить друга, и, после того как он сделает покупку в магазине, ты получишь 10% от его кэшбэка. Начать экономить с BonusPark →

7. MacFix — ремонт техники Apple

Многие люди, имеющие технику от Apple, знают, насколько эта компания не любит, когда её продукцию чинят не в авторизованных центрах. Да и вообще, техника от Apple делается максимально непригодной для ремонта, из-за чего справиться даже с простейшей задачей могут только специалисты. Починить технику от Apple ты можешь в сервисном центре MacFix. В этом центре исправят любые поломки iPhone, iPad и Mac, в том числе и сложные. Также в MacFix ты можешь заказать апгрейд устройств, установив HDD-диск большего объёма, SSD-диск или оперативную память. Кстати, в центре работает сертифицированный компанией Apple сервисный инженер. Для того чтобы передать технику на ремонт, тебе не требуется ехать в сервисный центр. В случае, если требуется несложный ремонт, ты можешь вызвать мастера, который приедет к тебе домой и починит технику. Кроме того, ты можешь вызвать курьера, который заберёт устройство в ремонт или привезёт уже отремонтированное к тебе домой. MacFix проводит акцию, по которой ты получишь скидку 50% на ремонт системы охлаждения. Для того чтобы получить скидку, подпишись на MacFix в Instagram или Facebook, репостни запись и покажи этот пост в сервисном центре. Заказать ремонт техники Apple →

8. Лот Финанс — кредит

Когда срочно требуются деньги, немало людей идёт брать кредит в микрофинансовые организации, даже несмотря на откровенно грабительские проценты и сомнительную репутацию таких компаний. Если тебе нужны деньги, но нет времени ждать одобрения в банке, ты можешь взять заем в «Лот Финанс». В отличие от других микрофинансовых организаций, «Лот Финанс» выдаёт кредиты под проценты, которые ненамного выше, чем в банках. Например, ты можешь взять кредит на сумму до 350 тысяч рублей под 15 процентов годовых. В «Лот Финанс» можно взять и меньший кредит (до 30 тысяч рублей) под 0,6 процентов в день, и вместе с процентами через 45 дней тебе нужно будет вернуть 38100 рублей. В других микрофинансовых организациях эта сумма была бы минимум вдвое выше. Для того чтобы взять заем, тебе нужно зарегистрироваться на сайте «Лот Финанс», получить решение в личном кабинете и подписать договор с помощью АСП. Деньги переводятся на банковскую карту. Возврат кредита осуществляется также на банковскую карту, банковским переводом, перечислением на электронные кошельки или наличными средствами в офисе компании «Лот Финанс». Взять заем →