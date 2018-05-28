Юлианна Караулова: Детей надо хвалить

Звезда телешоу «Ты — супер!» Юлианна Караулова накануне финала детского вокального конкурса рассказала «Вечерке» о своей работе в нем.

Карьера певицы Юлианны Карауловой началась на проекте «Фабрика звезд», то есть с телевизионного конкурса. А сегодня она сама оценивает вокальные данные участников проекта «Ты — супер!» на НТВ

— Юлианна, тяжело было оценивать выступления детей после того, как вы узнавали их судьбы, семейные трагедии?

— «Ты — супер!» — социальный проект, но это все равно конкурс. А детям соврать невозможно. Когда ребенок плохо выступает, мне кажется, он сам прекрасно это осознает. Конечно, ребятам нужна поддержка. Но в то же время они ждут объективной и честной оценки. И мы стараемся правильно подбирать слова, чтобы ни в коем случае не травмировать и уж тем более, не дай бог, не отбить у детей желание заниматься дальше тем, чем они занимаются. Я всегда стараюсь похвалить, если есть за что. А если ситуация совсем патовая и я понимаю, что и похвалить не за что, то говорю об этом честно. Детям нельзя врать.

— Вы подростком участвовали в вокальных конкурсах. Как ощущаются победы и поражения в этом возрасте?

— Это очень индивидуально. Все зависит от того, как тебя настраивает на участие в проекте твое окружение — родители, друзья. Важны и твои собственные ожидания. Для меня эти конкурсы были развлечением, а не тягостной обязанностью. Честно скажу, что я немногого ожидала от своего участия. Я тогда еще не занималась серьезно вокалом и понимала, что я не тот человек, который может занять первое место. Потом, когда стала постарше и начала учиться вокалу профессионально, ставки возросли и мне захотелось большего.

— Как взрослым понять, что ребенок готов выйти на сцену?

— Тоже у всех по-разному. Мне иногда в «Инстаграм» пишут дети и просят посоветовать, что им делать: они очень хотят петь, а родители против. Если у ребенка есть желание, его однозначно стоит вести на такой конкурс. Но ни в коем случае не следует его настраивать: либо ты сейчас победишь, либо жизнь кончится. Потому что жизнь после этого не заканчивается. И даже если ты не победишь сейчас, ты получишь опыт, который, возможно, сделает тебя сильнее. И ты будешь не так остро реагировать на неудачи во взрослой жизни, когда ставки будут выше. Поэтому главное — поддерживать своего ребенка до конца и во всем.

— А как ваши родители отреагировали на ваше решение стать певицей? Не отговаривали?

— Наоборот, уговаривали. Мама всегда мечтала петь. И, возможно, моя карьера в чем-то стала результатом ее нереализованной мечты. Родители с детства меня подталкивали на сцену. Я не очень верила в то, что смогу добиться каких-то высот, учитывая, что у меня простая семья — я девочка из спального района. Поэтому до последнего момента я не могла определиться, куда мне поступать — в творческий вуз или выбрать что-то, чтобы потом быть в состоянии зарабатывать деньги и обеспечить семью. Но все-таки выбрала Гнесинскую академию.

— Гнесинку вы окончили с двумя дипломами. Второй факультет — продюсерский… Вы любите учиться?

— Да, я получала от этого удовольствие. К тому же я понимала, что с таким образованием смогу устроиться в любую крупную компанию на должность менеджера. Я решила, что такой «парашют» мне не помешает.

— Вы и в Лондоне успели поучиться…

— Да, когда я задумалась о втором образовании, возникла идея получить его за границей. Поехала на полгода в Лондон, и у меня была возможность там остаться, но я все-таки хотела попытаться построить музыкальную карьеру в России.

— Участие в «Фабрике звезд» стало важной страницей в вашей биографии. С какими чувствами сейчас вспоминаете тот проект, то время?

— Проект разделил мою жизнь на «до» и «после». Это невероятный трамплин в мою дальнейшую взрослую жизнь, в том числе в музыкальную карьеру. «Фабрика» подарила мне огромное количество полезных связей, что уж там душой кривить, благодаря которым я смогла чего-то в жизни сама добиваться.

— Почему сейчас подобные конкурсы не вызывают у зрителей большого интереса?

— Думаю, такой формат, как «Фабрика звезд», просто-напросто изжил себя. Сейчас зритель в состоянии выбирать то, что нравится, благодаря интернету, социальным сетям. Когда говоришь, что участвовала в «Фабрике звезд», чувствуешь себя мамонтом. Это был формат, который объединял разные поколения и был интересен за счет того, что позволял наблюдать и за личной жизнью людей. А сейчас можно легко делать это ежесекундно в социальных сетях.

— У вас прекрасный голос, но при этом на нашей эстраде есть певицы вовсе без голоса. И они тоже популярны. Вас, поющих, это не расстраивает?

— Я стараюсь не анализировать чужой успех. Я в состоянии, слава богу, порадоваться за других. Давайте говорить честно. Если эти певицы популярны, значит, это кому-то нужно. Любовь публики не купишь. На самом деле голос — еще не все. Есть супервокалистки, но своего зрителя у них нет. Должна быть харизма, душа… Если есть популярные певицы без особых данных, значит, они берут чем-то другим, что действительно трогает. И благодаря конкуренции общий уровень нашей эстрады с каждым годом становится все выше.

Еще лет 10 назад невозможно было представить, что какой-то телепроект будет идти полностью с живым звуком. Сейчас это только так. В том числе наш «Ты — супер!» Совсем не поющих певиц у нас на самом деле нет, потому что уже давно все музыкальные премии, все крупные мероприятия перестроились на живой звук. Зрители, приходя на сольный концерт исполнителя, хотят слышать живой звук и в состоянии отличить «фанеру» от живого голоса.

— Где ваши поклонники увидят и услышат вас в ближайшее время?

— В ближайшее время выходит клип на песню «Лети за мной». Записываем новый альбом, который выйдет осенью. Соответственно, снимаем новые клипы. Все планы раскрыть пока не могу, но обещаю, что совсем скоро вы сами все узнаете.

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