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Девушка Роналду поздравила его с победой в Лиге Чемпионов
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Девушка Роналду поздравила его с победой в Лиге Чемпионов 

Soccer News 9 часов назад
Фото: Soccer News
Девушка форварда "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поздравила португальца с победой в Лиге Чемпионов.
В финале турнира испанцы обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1.
"Наш чемпион. Ты заслужил это. Какими счастливыми ты сделал всех нас! Мы переживали вместе, но теперь трофей у нас. Ты добился этого благодаря своей уверенности и регулярной работе. Энтузиазм и страсть подталкивают тебя продолжать упорно работать дома, после тяжелых тренировок. Ты пример для всех. Мы любим тебя", — написала Родригес.
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