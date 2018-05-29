Вокальный педагог Михаил Касымов: «С Тимати очень комфортно работать»

В первом сезоне шоу «Песни» на телеканале ТНТ принимает участие наш земляк Михаил Касымов . Омич, родившийся в городе Калачинске, занимается вокалом с командой проекта Black Star. В интервью он рассказал о сибирской закалке, самобытных артистах и шоу-бизнесе.

Вероника Жукова, «АиФ в Омске» : Михаил, тебе всего 28 лет, а ты уже на ТНТ занимаешься вокалом с командой лейбла Black Star. Что ты можешь посоветовать тем, кто мечтает стать артистом, но пока еще живет в Омске и не знает, с чего начать?

Михаил Касымов: Во-первых, надо точно понимать, чего человек хочет: он либо вокалист, либо артист, либо битмейкер, либо саунд-продюсер, либо умеет писать хорошо песни, либо все вместе. Нужно иметь четкую позицию относительно материала, свой образ, манеру исполнения и музыкальное образование. Если человек пока еще нигде не учится, желательно начать, например, поступить в Омский музыкально-педагогический колледж, где я учился какое-то время.

— Как думаешь, омичей объединяют какие-то особенные черты характера, может быть, привычки, вещи?

— Я считаю, что омичи — это, прежде всего, сибиряки. А это определенный дух, непобежденный, закаленный, что является огромным плюсом — не только на проекте, но и в личных отношениях. В Москве омичи у всех, кто их знает, вызывают исключительно положительные эмоции.

Камеры и закрытое пространство

— В одном из своих постов в инстаграме ты писал, что на проекте «Песни» очень комфортно. Что ты имел в виду? Не все участники с тобой бы согласились. Все-таки они живут в закрытом пространстве с одними и теми же людьми под прицелом камер и без связи с внешним миром.

— По поводу участников все ясно, потому что они живут в закрытом пространстве, чувствуют большую психологическую ответственность. В чем комфорт? Команда ТНТ и очень профессиональная, хорошо ко всем относится. Я знаком со всеми режиссерами и креативными продюсерами.

— Следишь за выступлениями участников на концертах? Переживаешь?

— Разумеется, слежу, приезжаю на еженедельные масштабные концерты. Я вам хочу сказать, что за команду, к счастью, приходится не так часто переживать — все ребята стабильные. Я переживаю только на тему того, как все должно пройти.

— Что бы ты посоветовал омичам, желающим попасть во второй сезон шоу? И к чему им быть готовыми?

— Прежде всего, нужно справиться с волнением. Быть абсолютно самим собой. Желательно подготовить очень выигрышные номера, иметь в арсенале либо свои треки, либо написанные кем-то, хотя авторские песни в любом случае должны быть. Нередко продюсеры дают задание написать трек, нужно быть к этому готовым и уже сейчас дома делать какие-то наброски.

Внешний вид — состояние души

— По работе ты нередко пересекаешься с Тимати . Тебе с ним комфортно работать? По ту сторону экрана кажется, что он строг со своей командой.

— С Тимати комфортно работать, потому что он очень хороший, чуткий, понимающий человек. Я не согласен, что он строг со своей командой, считаю, что там все строится на командном духе.

— С кем из артистов современного шоу-бизнеса ты общаешься?

— Из молодых практически со всеми. Начинал общение с Егором Кридом . Сейчас с Quest Pistols Show, экс-участниками группы «Корни», «Фабрикой», часто пересекаюсь на студии с Расторгуевым и Антоном Беляевым

— Заметно, что ты следишь за своим стилем, выглядишь очень круто! Ты критично относишься к своему внешнему виду? Придерживаешься какого-то определенного питания?

— Спасибо большое. Да, я критично отношусь не только к своему внешнему виду, но и вообще к самому себе, что может быть и плохо в некоторых моментах. Стараюсь, чтобы все было на высоте. Я понимаю, что внешний вид — это твое настроение, состояние души, начиная от одежды и заканчивая квартирой, машиной. Это очень важно. И я надеюсь, что с каждым днем мой уровень будет повышаться, и я буду радоваться жизни.

По поводу питания, я в свое время был веганом. На самом деле, я не очень люблю кушать и с удовольствием бы обходился листьями салата. Но так как я занимаюсь спортом, заказываю еду в контейнерах, это очень удобно.