Ирина Салтыкова: Мне давно стыдно перед своей дочерью

Популярная певица и успешная бизнес-леди Ирина Салтыкова — звезда эстрады, которая редко общается с журналистами. Много лет она живет в загородном особняке в Подмосковье, мало появляется на публике и старается не обнародовать новости своей личной жизни. Но для ведущего программы «Достучаться до звезды» Ильи Легостаева звезда все же сделала исключение. О том, где Ирина Салтыкова взяла деньги на строительство дома и какие продукты она ест для поддержания идеальной фигуры — смотрите на телеканале «МИР»

Среди твоих коллег до сих пор ведется дискуссия о том, где удобнее жить — в центре города или за его пределами. Ты этот вопрос для себя уже разрешила?

Ирина Салтыкова: Однозначно, для меня он даже не стоит. У меня есть любимая квартира на Пречистенке, которую я безумно люблю, и когда прихожу туда, сердце радуется. Но жить в городе я не могу, уже привыкла к загороду, и мне очень нравится.

А давно ты перебралась сюда?

И. С. : В этом году будет 10 лет.

Мы познакомились еще в 90-х годах, и ты мне всегда казалось такой независимой звездой и самостоятельным человеком. В доме от лампочки до лестницы все тоже сделано под твоим контролем?

И. С. : Конечно, я никому не доверяла в таких вопросах. Да, в этом доме есть я, это все мое внутреннее воплощение, но помогала мне очень талантливая девушка-дизайнер.

Вижу фотографии, где изображена юная наследница этого дома — дочь Алиса. Она готовится стать балериной?

И. С. : Она профессиональная балерина, певица и музыкант, я очень ей горжусь. Здесь ей лет 7-8, и это только начало балетной школы. На других фотографиях ей 25, но выглядит она на 17.

Это, наверное, в маму…

И. С. : Не сомневаюсь, только в маму (смеется).

Когда она заявила, что хочет стать артисткой, как ты отреагировала?

И. С. : Я с детства ей говорила, что это сложная профессия, и слава совсем не обязательна для личной реализации девушки. Она, как послушный ребенок, сначала не хотела, но, когда стала взрослой, поступила сначала в университет в Лондоне по профилю кино и драматургия, потом решила пойти учиться в вокальный университет, и в последнее время стала писать музыку и тексты.

Как я уже сейчас могу быть против, если я понимаю, что это самостоятельный творческий человек, которому нужно реализовывать себя? Это и есть счастье в жизни для нее, поэтому я поддерживаю дочь, как могу.

Главный стереотип про популярных людей: в шоу-бизнесе все мужчины — нарциссы, а все женщины не умеют готовить. Насколько ты согласишься с этим?

И. С. : Нет, что ты, абсолютно не согласна. Все люди разные, в шоу-бизнесе тем более. Я очень люблю готовить: у меня миллион всяких книжек, которые я использую вдоль и поперек — это не то, чтобы мне подарили и они остались лежать на полке. Сейчас в интернете много всего есть, но я люблю готовить по книгам, устраивать себе праздник живота и вообще вкусно поесть.

Глядя на твою фигуру, хочется тогда спросить, куда все это испаряется?

И. С. : Бегаю, двигаюсь. Но вообще в моем холодильнике есть все, я никогда не сижу на диетах и не собираюсь этого делать, потому что для меня это невозможно. Я люблю сладкое и вредное. Правда, холодильник у меня не часто забит, сегодня вы пришли, например, к полупустому холодильнику. Здесь вишня со своего огорода, моя смородина красная и белая, из которых я делаю морсы.

То есть никаких обедов, которые доставляют на дом с расчитанными калориями? Это ведь сейчас так модно.

И. С. : Нет, что ты. Вот, взгляни — в морозилке у меня целый отсек яблок со своего сада. Из них я делаю шарлотку всю зиму.

Покупка недвижимости — это очень ответственный шаг, приходится копить, распланировать как-то свою ближайшую жизнь. Для тебя это было легко?

И. С. : Я вообще не умею копить. Дом я купила совершенно случайно: у меня подруга давно живет здесь. И я ее однажды спросила, как она умудряется так далеко ездить в Москву и не мешает ли это ей. «Нет, мне нравится, все хорошо», — ответила она. И когда я купила этот дом и въехала в него, я поняла, что хочу остаться здесь жить. Делала я его по своему сердцу: чтобы было тепло, очень светло, так что дом получился девичьим.

Вложено в него много честно заработанных гонораров, не украденных, не награбленных. Хотя, наверное, было можно ограбить и Салтыкова (смеется).

Здесь есть даже камин! Все сделано в стиле модерн, так необычно. Часто тут происходят вечеринки, приходят гости?

И. С. : Относительно часто летом и реже зимой.

А чем занимаешься тут в свободное время?

И. С. : Усиленно учу английский. Сегодня первый раз написала сочинение про свою подругу. Занимаюсь с преподавателем, сижу, кроплю. Вызвано это тем, что вообще у меня дочь постоянно учится, и мне уже давно перед ней стыдно за то, что я не такая. Если в шутку, то вдруг Алиса выйдет замуж за англичанина? И о чем он будет говорить, мне же надо подслушать, нужно будет общаться с внуками.

У нее уже появился какой-то иностранный спутник в перспективе?

И. С. : Нет, если бы. У нее на уме пока только учеба.

Алиса большую часть времени проводит в Лондоне и приезжает к тебе только время от времени. Много времени проводит в Москве?

И. С. : Нет, она бывает не часто, она уже очень стала похожа по менталитету на британку. По крайней мере, по одежде, поведению. За границей она живет большую половину своей жизни.

А ходит такой слух, что где-то в этом доме есть комната для потенциальных внуков, это правда?

И. С. : Да, есть, на всякий случай запланировано.

Тут очень элегантно стоят два прибора. Извини за бестактный вопрос, но для кого обычно накрыт второй прибор?

И. С. : Я, конечно, говорю правду, но не всю (смеется). Это секрет фирмы. Вся страна хочет выдать меня замуж, но люди очень наивные. Уже, по-моему, в моем возрасте неприлично выходить замуж. Если я узнаю, что этот мужчина достойный, может, и покажу его вам, но пока не могу.

Эта скрытность — это суеверие?

И. С. : Нет, никакого суеверия, я верующий человек, так что гадалки и суеверия мне не близки. Просто я в жизни много ошибалась, обжигалась, поэтому и не говорю.

Как ты считаешь, у твоего брака был второй шанс, или же то, что случилось, было логичным завершением истории?

И. С. : Я думаю, что бог делает все к лучшему. Мы абсолютно разные, так что с его мировоззрением мне было слишком сложно. Наверное в тот период отношений было нужно, чтобы я сделала что-то важное для зрителей, чтобы у нас появилась Алиса. Меня такой, какая я сейчас есть, тоже бы не было.

Вы с Виктором поддерживаете «дипотношения», нужно сказать…Это без усилий получается?

И. С. : Это вы ничего не забыли, а я точно все забыла, что было (смеется). У нас друг к другу бестолковое безразличие. Если что-то касается Алисы, то эмоции, может, какие-то у меня и будут. Но Алиса не общается сейчас с отцом.

Предлагаю совершить маленькое путешествие в 90-е, когда у тебя разворачивалась активная карьера. Когда ты только стала снимать стартовые клипы, сколько у тебя был стартовый капитал?

И. С. : Я тогда даже не догадывалась, что все это может принести славу и успех. Все просто шло само собой. Я рада, что быстро стала зарабатывать деньги, потому что все, что у меня было за душой — малогабаритная квартира и все. Мои клипы запретили за излишнюю эротичность многие федеральные каналы, хотя по тем временам это было скромно.

Тебя это расстраивало или забавляло?

И. С. : Конечно, расстраивало, потому что я хотела зарабатывать деньги.

Смотрите программу «Достучаться до звезды» с Ильей Легостаевым каждую пятницу в 3:25 по московскому времени на телеканале «МИР».

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