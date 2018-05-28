Обратная сторона профессии: Соня Есьман о том, каково это на самом деле быть блогером

Кто не знает Соню? Соню знают все! Этой девушке пока только 22, но она уже успела поработать моделью, стать ведущей шоу «Culture Chic», заключить контракт с Victoria's Secret и сняться в парочке сериалов и клипов. За ней следуют более 1,9 миллионов людей в Instagram, а общая аудитория на YouTube (у Сони 2 канала: на английском и русском) насчитывает более 2,2 миллионов подписчиков. Мы решили поговорить с Соней о наболевшем — блогинге. Почему одни ненавидят блогеров, а другие страстно мечтают ими стать…

Многие блогеры сейчас столкнулись с такой проблемой, что их недолюбливают. Обвиняют в некомпетенции, ничего неделании и все такое. Что ты думаешь по этому поводу? Почему блогинг можно считать профессией и реальной работой?

Можно считать блогинг работой, если вы всегда думаете на шаг вперед. Те же блогеры, которые начали с фотографий новых сумок и прочих трендов, сейчас владеют собственными компаниями, которые зарабатывают миллионы долларов. С одной стороны, блогеры не «работают», если их «работу» сравнивается с врачами или адвокатами, но, с другой стороны, они работают 24/7. Невозможно выключится. Ты и есть свой бизнес. И это на самом деле очень тяжело. Допустим, у меня есть 2 менеджера в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, агенты по всему миру, но я все равно составляю бизнес-планы, веду аналитику, выполняю роль креативного директора, фотографа, редактора, визажиста и отвечаю на почту весь день, даже по выходным.

Как ты считаешь, насколько в современном мире важно образование? Пошла бы ты учиться в университет? Если да, то что бы изучала?

Это всё очень индивидуально. Мы уже не живём в те времена, когда решение идти или не идти в университет не является собственным выбором. Тем более, я выросла в Канаде и вообще школу закончила на домашнем обучении, потому что начала рано работать. Но спустя 6 лет могу сказать, что я уверена в том, что образование не просто важно, а необходимо. И жалею, что на уроках математики и химии не ценила ту информацию, которую давали учителя. Это всё рано или поздно пригодится в жизни. Так как я живу и работаю в Штатах, в моих планах появятся университет, как только я получу Грин-карту (с рабочей визой нельзя работать и учится одновременно). Очень люблю социальную науку, биологию, неврологию, и химию. Любовь к моде и творчеству всегда будет со мной, но мне неинтересно об этом читать.

У тебя большая аудитория в России. Чем отличается блогинг в США и России?

На самом деле, я не очень знакома с индустрией в России, так как я всегда работаю с американскими клиентами через свой менеджмент. Помню, что когда я только начинала этим заниматься, блогеров вообще было мало, и клиенты (бренды) думали, что мы готовы сотрудничать за бесплатную шампунь или помаду. Но помады ведь не берут в качестве оплаты за квартиру:) Теперь, думаю, российские бренды увеличили бюджеты на PR-поддержку, но всё равно они меньше, чем американские. В политике работы тоже большая разница: допустим, меня всегда поражает, когда мне русские пиарщики пишут в WhatsApp и звонят по поводу работы со словами «мне передали твой номер телефона». Думаю, что это слишком личное пространство, и грань должна быть.

Блогеры создают свой персональный бренд. Это одновременно очень круто, но и оказывает большое давление. Как ты справляешься с ним?

Думаю, что нужно иметь врождённую харизму и понимать в маркетинге, чтобы быть интересным блогером. Справлюсь с этим так же, как и все остальные работающие люди — вкладываю много времени и внимания в свою работу, и очень сильно берегу свой русскоязычный канал. Вы могли заметить, что у меня там практически нет рекламы. Я хочу сохранить свой русскоязычный канал чистым, креативным проектом.

С какими трудностями ты столкнулась в своей карьере?

Наверное, самое трудное — это тогда ты не умеешь различить между тем, критикуют ли тебя, как личность, или твое творчество. Когда ты всё делаешь от души и открываешься полностью миру, ты становишься очень ранимым. Музыканты, может, и кричат, что им «всё-равно на чужое мнение», но это не совсем так, когда ты сидишь дома один и читаешь о себе критику и сплетни. Творческие люди — честные и чувствительные.

Когда ты осознала, что к тебе пришел успех?

Наверное, тогда, когда я имела всё, о чем мечтала и поняла, что успех вообще не в этом всём заключается:) С одной стороны, я вообще не хочу думать, что я успешная — всегда хочется над чем-то работать и к чему-то стремиться.

Многие блогеры и ютьюберы сейчас пишут книги, выпускают коллекции и косметику, открывают свой бизнес. Как ты думаешь, какое будущее у блогеров? И есть ли в твоих планах что-то подобное?

Ну, это всё очевидно и, на самом деле, просто. Книги часто пишут не блогеры, а писатели. Сколько раз мне предлагали выпустить книгу и создать бренд, вам и не перечислить. Но я всегда хочу всё делать сама, и при этом делать что-то неординарное. Ходить по протоптанному сотней блогеров пути мне совершенно не хочется.

Опиши свой обычный день.

Если дни становятся «обычными» — мне становится скучно, и я автоматически начинаю что-то менять.

Ты недавно подписала контракт с Dior и возобновила сотрудничество с Victoria’s Secret (поздравляем, кстати). На твой взгляд, почему брендам важна поддержка инфлюенсеров, и почему аудитория доверяет им больше, чем тем же селебрити?

Спасибо:) Если честно, я близко общаюсь с некоторыми пиарщиками, и они мне говорят, что у селебрити всё равно больше влияния, чем у блогеров. Но сейчас переходное время, и, очевидно, люди доверяют друзьям больше, чем рекламе на телевидении. Но сейчас рекламы стало слишком много и в сетях, и аудитория теперь ищет обман и рекламу во всём. Страшно иногда вообще лишнее словно сказать.

С популярностью Instagram многие блогеры перестали вести реальные блоги, сосредоточившись лишь на одной/двух социальных сетях. Ты же продолжаешь обновлять classisinternal.com. Почему?

Потому что это то место, которое на 100% моё. И мой мозг организует все сети очень строго. То, что я с лёгкостью выкладываю в twitter, я могу тысячу раз обдумать перед тем, как выложить в Instagram. И я люблю делать коллажи, мудборды, и совмещать их с плейлистом. Я расцениваю мой собственный сайт как свободную площадку.

Как с годами изменилась индустрия (блогинг)?

Раньше блогеры были как единороги. 10 лет назад, если бы кто-то в школе узнал, что у тебя вторая жизнь в интернете, тебе стало бы стыдно. Теперь каждый второй общается со своими «подписчиками» в сетях, а не только со знакомками и друзьями. Стигма пропала. Конечно же, можно заметить, как и дизайнеры стали открываться блогерам и сетям. Я помню времена, когда Chanel не было в Instagram. Потом, довольно таки недавно, они выложили первый пост. Теперь и они работают с блогерами. Индустрия изменилась, и возможностей стало больше, но и выделяться теперь тоже сложнее.

Помимо моды ты делишься со своими зрителями и читателями и информаций о психологии, астрологии, даёшь советы. Когда ты поняла, что можешь быть полностью собой на камере? Чувствуешь ли ты себя комфортно, говоря о каких-то личных переживаниях и проблемах?

Да, мне всегда было легко найти общий язык с людьми. Я по природе общительная и люблю быстро менять тему разговора. При этом всём, я не говорю о реальных моих проблемах. Все мои самые большие переживании остаются за кадром, а то, что я обсуждаю — находится в моей зоне комфорта. Но скажу так, что самые интересные мне блогеры — это те, которые открыто говорят обо всём. Это безумно вдохновляет и помогает. Особенно, если так сложилось, что не с кем поговорить в реальной жизни.

Если бы ты могла вернуться в прошлое, зная все, что знаешь сейчас, хотела бы ты выбрать другой путь? Что-нибудь изменить?

Нет. Безусловно, нет. Я бы ничего не изменила. Потому что те вещи и люди, которые меня сломали, в то же время дали мне такие уроки и эмоции, которые мне очень повезло в жизни испытать. Я всегда говорю: «Life makes sense backwards» (Жизнь имеет смысл в обратном направление — прим. SNC). Через 10 лет, уверена, я пойму, почему всё, что происходит сейчас, должно быть именно так, как есть.