Что нужно знать о первой женщине-скульпторе СССР

Трудно представить, что Вера Мухина , чье творчество воплощало представление об идеальной советской скульптуре, получила образование в Париже в мастерской знаменитого художника Эмиля Антуана Бурделя , ученика Огюста Родена. А ведь именно тогда и сформировалась её воспитанная на европейской традиции манера, впоследствии закаленная в советских реалиях под надзором кремлевского правительства.

Любовь к античности

Вера Мухина довольно рано начала заниматься искусством. Свои первые уроки живописи и рисунка она получила еще в детстве. Позже, после переезда в Москву, она продолжила своё обучение, а в возрасте 23 лет под влиянием своего французского наставника Бурделя её выбор окончательно пал на скульптуру. Именно от Бурделя она унаследовала любовь к античности, которую выражала в своём творчестве. Только если её учитель делал акцент на архаическом наследии Древней Греции с его искаженными пропорциями, грубоватой лепкой формы и неэмоциональными лицами-масками, то Мухину больше впечатлял эллинизм. Увлекало её и итальянское Возрождение, которое она смогла увидеть, путешествуя по Апеннинскому полуострову. Любовь к красоте человеческого тела она почерпнула у греков, а внимание к личности переняла из ренессансной культуры. Знаменитые «Рабочий и колхозница», созданные Мухиной для советского павильона Бориса Иофана к Всемирной выставке в Париже 1937 года, прекрасно иллюстрирует её пристрастия. Идеальные и вместе с тем очень целеустремленные и волевые, они стали символом молодого государства. Композиция «Рабочий и колхозница» во многом напоминает античную скульптуру «Тираноборцы», созданную Критием и Несиотом. Так же, как и два брата Гармодий и Аристогитон, свергнувшие тиранов — правителей Афин и провозгласившие демократию, рабочий и колхозница своим жестом открывают дорогу новому социалистическому режиму, всем своим видом показывая, за кем будет будущее.

«Пролетарский кубизм»

Но не только античное наследие служило подпиткой для творчества Веры Мухиной. Находясь в Париже в 1912-1914 годах, она оказалась в эпицентре культурной и творческой жизни Европы. Пабло Пикассо , Амадео Модильяни, Марк Шагал , Кес ван Донген творили как раз в это же время. Мухина просто не могла не посещать выставки этих художников. Влияние кубизма, первооткрывателем которого был Пикассо, легко обнаружить во многих скульптурах Мухиной. Яркий образец — «Крестьянка», созданная в начале её творческой карьеры. Кажется, что будто эта мощная женщина буквально сварена из геометрических деталей: её крупные ноги, напоминающие параллелепипеды, цилиндрическая юбка, конусообразный платок — соединенные вместе отдельно отлитые части. Или другой пример — работа «Ветер», в которой на первый план выносится тема стихии, которая ломает формы. Интересно, что лицо девушки принципиально не проработано, что заставляет вспомнить лишенных индивидуальных черт «Авиньонских девиц» Пикассо.

Кстати, оригинал «Крестьянки» сейчас можно увидеть в Музеях Ватикана в Риме, тогда как в Третьяковской галерее выставлена лишь её бронзовая копия.

«Рабочий становится личностью»

В конце своей карьеры Вера Мухина стала больше уделять внимание персональным характеристикам моделей. Её поздние работы — это не символы и представления каких-либо абстрактных образов, а конкретные черты и частные детали. Теперь вектор развития творчества направлен от общего к частному. Гораздо чаще теперь можно встретить не пышущих здоровьем крестьян и колхозников, а портретные скульптуры определенных личностей эпохи. В 1934 году Мухина создает портретный бюст архитектора С. Замкова. Высокий лоб, сдвинутые брови, волевой подбородок — черты не только реального человека, в этом произведении скульптор утверждает идеальный образ современника. Её «рабочий получает лицо». Несмотря на камерность и небольшой размер работы, она производит впечатление большого монументального памятника. От этого жанра Мухина не отказывается, однако реалистичную задачу увековечивания выдающейся личности она решает в своеобразном ключе, придавая образам нотки лиричности. Таковы ее памятники М. Горькому и П. Чайковскому. Мы видим не столько широту и масштаб персоны, сколько его человеческую сторону: блестящий писатель предстает пожилым и опирающимся на трость, а великий композитор — наслаждающимся прекрасными звуками музыки.

Неизвестные таланты Мухиной