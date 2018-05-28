Шесть сердец: как Рокфеллер дожил до 101 года

Есть расхожая поговорка: «Здоровье не купишь». В случае с Дэвидом Рокфеллером она, похоже, не сработала. Самый старый миллиардер в мире скончался в возрасте 101 года, перенеся за свою жизнь шесть операций на сердце. Разумеется, не бесплатных…

С золотой ложкой во рту…

Дэвид Рокфеллер являлся представителем третьего поколения знаменитой американской финансовой династии. Его дед, Джон Рокфеллер , был основателем нефтяного треста «Стандард ойл компани», и первым в истории страны долларовым миллиардером.

Дэвид родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года. В 1936 году он с отличием окончил Гарвард по специальности «английская история и литература». Но позднее поступил в Лондонскую школу экономики. В 1940 году молодой Рокфеллер защитил степень доктора экономики в Чикагском университете и женился на своей ровеснице Маргарет Макграф — дочери партнера юридической фирмы с Уолл-стрит. Впоследствии в браке у них родилось шестеро детей.

В том же 1940 году Дэвид начал свою карьеру. Сначала он трудился секретарем мэра Нью-Йорка, затем помощником регионального директора в Департаменте обороны, здравоохранения и социального обеспечения. Однако в мае 1942 года ушел рядовым на фронт. Служил в Северной Африке и Франции, занимал должность помощника военного атташе в Париже, занимался военной разведкой. В 1945 году он закончил войну в капитанском чине, а в апреле 1946 года пришел в нью-йоркский банк «Чейз нэшнл» помощником управляющего иностранным отделом.

В 1952 году Дэвид Рокфеллер добился должности первого вице-президента «Чейз нэшнл» и способствовал его слиянию с Манхэттенским банком. Так в 1955 году был создан гигант финансовой индустрии «Чейз Манхэттен».

С 1961 по 1981 год Рокфеллер являлся председателем правления и одновременно президентом банка «Чейз Манхэттен», а с 1969 года также занимал пост генерального директора банка. 20 апреля 1981 года ему пришлось выйти в отставку по возрасту, однако он остался председателем Международного совещательного комитета «Чейз Манхэттен».

Наряду с финансовой деятельностью Дэвид Рокфеллер занимался и другими проектами, при этом прославившись своими неоглобалистским

и взглядами. Он возглавлял Совет по международным отношениям, был участником знаменитого Бильдербергского клуба, участвовал в Дартмутских конференциях и Трехсторонней комиссии, поддерживал различные благотворительны

е и общественные организации. Кстати, в 2008 году он пожертвовал 100 миллионов долларов Гарвардскому университету, что является самым крупным частным пожертвованием за всю историю этого учебного заведения.

Рокфеллер в СССР

В августе 1964 года Рокфеллер встретился с Н. С. Хрущевым. Речь шла об увеличении торгового оборота между СССР и США. Но два месяца спустя Хрущева сняли с должности. В мае 1973 года произошла встреча между Рокфеллером и Алексеем Косыгиным . В результате «Чейз Манхэттен» стал первым из американских банков, который смог проводить финансовые операции на территории Советского Союза.

После перестройки Рокфеллер еще несколько раз бывал в России — в частности, встречался с президентом СССР М. С. Горбачевым, вел с ним переговоры об экономическом сотрудничестве.

Шесть сердец

Еще в 1976 году после автомобильной аварии Дэвид Рокфеллер перенес операцию на сердце. Обычно после этого пациентов ожидает долгий период восстановления, для них существует много ограничений. Однако уже неделю спустя Дэвид начал совершать пробежки.

За последующие годы ему сделали еще пять пересадок сердца. В последний раз это случилось в 2015 году. Операцию провели прямо в резиденции Рокфеллера. Она длилась шесть часов.

«Каждый раз, когда я получаю новое сердце, словно глоток жизни прокатывается по моему телу, — говорил Дэвид. — Чувствую себя активным и живым. Мне часто задают вопрос: как прожить долго? Всегда отвечаю одно и то же: жить простой жизнью, играть со своими детьми, наслаждаться всем, что делаешь».

Но только ли в этом дело? Жена Дэвида Маргарет, которой подобных операций не делали, умерла еще в 1996 году, прожив немногим более 80 лет. А сам он скончался 20 марта 2017 года в своем нью-йоркском доме в Покантико-Хиллс на 102-м году жизни. Состояние его к этому моменту оценивалось в 3,3 миллиарда долларов.

Пересадка сердца — дело нелегкое и недешевое. Многие люди годами не могут дождаться подходящего донора. Но если есть деньги, то возможно все… Или Дэвиду Рокфеллеру просто достались от природы «гены долголетия»? Остается только гадать, как ему удалось дожить до такого преклонного возраста.