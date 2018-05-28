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Две женщины на небесах обсуждали причину своей смерти. Только послушай, к чему они пришли!
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Две женщины на небесах обсуждали причину своей смерти. Только послушай, к чему они пришли! 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Две женщины разговаривали на небесах.
— Привет, Сильвия! Как ты умерла?
— Я замерзла до смерти.
— Как ужасно, — сказала другая женщина.
— Это не так плохо, — ответила Сильвия. — после того, как я перестала трястись от холода, я стала теплой и сонной. В конце концов, я тихо заснула и умерла. Что насчет тебя?
— Я умерла от сердечного приступа. Я подозревала, что мой муж изменяет, поэтому пришла домой пораньше, чтобы поймать его на месте преступления. Но, вместо этого я нашла его одного в берлоге, смотрящим телевизор.
— И, что случилось?
— Я была так уверена, что там была другая женщина, что начала бегать по дому, выискивая ее. Я побежала на чердак и обыскала там, а потом поспешила в подвал. После этого я просмотрела каждый шкаф и проверила все кровати. Я проверила все и везде! В конце концов, я так устала, что просто упала от сердечного приступа и умерла.
— Жаль, что ты не заглянула в морозилку. Мы бы обе были все еще живы…
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