Зобнин: «Я вернулся, и скоро стану ещё сильнее»

Роман Зобнин — один из героев чемпионского сезона "Спартака" и большая надежда сборной России на домашнем чемпионате мира. Он — тот яркий представитель нового поколения, которые всегда идут до конца, для которых «нет» — это не ответ, с которым они согласятся. Долгожданное чемпионство «Спартака», восстановление от серьезной травмы быстрее, чем можно представить — спроси, и тебе скажут, что это невозможно. Поэтому никогда не спрашивай, Рома!

— Вы — молодое поколение футбола. В чем ваше отличие?

— Конечно, у игроков постарше больше опыта, они могут подсказать в определенных моментах как на поле, так и за его пределами, — рассказал Роман Зобнин. — Это понятно — они играют на высоком уровне на 5-6 лет дольше, чем мы. Однако молодое поколение более развито в плане техники, мы выносливее, восприимчивее к нагрузкам, энергичнее на тренировках, чуть более дерзкие.

— Твой первый просмотр проходил при минус 20, ты играл в Иркутске и в минус 30, и в минус 40. Как справлялся с погодными трудностями?

— Утеплялись, надевали на ноги целлофановые пакеты, чтобы стопы не окоченели. Все, что было на ногах, в перерыве клали на батарею, отогревались — только так справлялись с сильными холодами. Мы играли при любой погоде — у родителей я особо не спрашивал разрешения. Просто выходили и занимались любимым делом.

— То есть ты революционер?

— Это громко сказано. Когда родители в детстве говорили что-то про футбол, я их слушал, но все равно делал так, как считал нужным. К первому тренеру прислушивался больше, но итоговое решение на поле я принимал исключительно сам. Случались и конфликты с тренерами, но со временем их стало меньше. Теперь я учусь на ошибках, потому что знаю — разногласия ни к чему не приведут.

— Известно, что тебя ставили в команду с ребятами постарше, и они издевались над тобой, ведь ты играл лучше. Как быть с несправедливостью?

— Отвечать я не мог, просто потому что был младше, поэтому все компенсировал голами и игрой на футбольном поле. Был случай — нас сильно засудили в игре с молодежной командой "Реала" , мы проиграли 1:4. В таких случаях есть один способ бороться с несправедливостью — терпеть, не обращать внимание на ошибки и продолжать показывать свою игру. У судей своя задача, у нас тоже своя — играть в футбол и не зацикливаться на их работе.

— В профессиональной карьере часто встречаются трудности: что в клубе, что в сборной. Какие качества, приобретенные ранее, помогают не сдаваться?

— Мой своеобразный характер. Он проявлялся уже в те моменты, когда надо мной издевались старшие. Благодаря характеру я терпел, никого не слушал и делал все по-своему. Это и помогло мне пробиться в профессиональный футбол, справляться с трудностями и оставаться при своем мнении.

— Ты восстановился после травмы крестообразных связок быстрее, чем предполагалось. Что ты для этого делал?

— Врачи говорили, что на восстановление уйдет шесть месяцев, но я выполнял работу на 100%, ни разу не схалтурил, делал чуть больше нужного — поэтому получилось вернуться на поле раньше срока. Я заставлял реабилитолога давать не обычную программу, а чуть сложнее, выполнял больше серий, дополнительно ходил в бассейн и занимался там. То есть везде понемногу дорабатывал — и на выходе это дало ускоренный эффект.

— Что самое страшное в таких тяжелых травмах?

— Были мысли, что не вернусь в прежнюю форму, но я старался уйти от них, проводил время с семьей. Мне помогло присутствие жены и родителей, поддержка ребят из «Спартака». Простой вопрос «как дела» мог поднять мне настроение и убрать негативные мысли.

Я вернулся. И скоро стану еще сильнее.