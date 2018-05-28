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Я потерял свое богатство и стал жить лучше
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Я потерял свое богатство и стал жить лучше 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился я лет шесть назад, после того, как я закончил работать с проектом Сноб. Разорился не в смысле, ах, я разорен, я разорен, я разорен, а реально — так, что к маме деньги ходил занимать.
И вот какое пренеприятное открытие я сделал. От того, что я потерял свое богатство, я стал жить лучше, а не хуже. Серьезно, честное слово, сам бы не поверил.
Стало меньше страхов, появилось время, стало спокойнее и радостнее, лучше стали отношения с людьми, появились друзья, которых прежде не было. Ну, может, стало меньше удовольствий, но зато я их стал намного больше ценить.
Это правда неприятное открытие. Я потратил столько лет и сил в погоне за богатством, как могло получиться, что, когда я его потерял, от этого качество моей жизни стало выше?
Видите, богатство в реальности намного больше забирает из жизни, чем приносит. Считается, что богатство дает свободу, независимость, секьюрити. По моему опыту, это неправда.
Независимость и свобода — это первое, что я потерял, как только стал богат.
Независимость теряешь потому, что перестаешь, что бы то ни было делать сам, ручками — от бытового до профессионального. Я, как только стал богат, немедленно поддался соблазну все перепоручать другим. И быстро стал ленив, требователен, неразумен и одновременно полностью зависим от людей, которые делали за меня то, что я должен бы делать сам.
Что касается свободы, то вот когда я был репортером и жил на небольшую зарплату, я был свободен — готов был ехать куда угодно, на чем угодно и пообщаться с кем угодно, о чем угодно.
А когда стал богат, то только первым классом и только в хорошей гостинице и общаться только с людьми, которые говорят то, что ты хочешь слышать. Сейчас я сам в это не могу поверить, но вообще-то я сам машину не мог заправить.
Какая тут свобода?
Свободу теряешь потому, что становишься нежен и капризен и вся твоя свобода ограничивается тем узким пространством, где твоему нежному устройству и твоим капризам потакают.
Про секьюрити вообще нечего говорить. До такой степени в опасности, как когда я был богат, я не чувствовал себя никогда. Ты с подозрением относишься к любому человеку, с которым общаешься на предмет того, что обманут, обсчитают, будут тобой манипулировать ради денег. И, в общем, не без оснований это действительно реальная опасность, потому, что — сам факт того, что денег у тебя сильно больше, чем у очень многих других, действительно делает тебя потенциальной добычей.
И при этом деньги — это самое ценное, что у тебя есть, поскольку весь твой образ жизни построен на деньгах. Поэтому боишься все время. Постоянно. Всегда. Спокойно можешь общаться только с теми, кто богаче тебя, но в этом случае они с подозрением относятся к тебе.
Я провел в мире богатых в общей сложности 20 лет, а потом вернулся домой, в мир, где родился и вырос. По результатам этой долгой поездки могу сказать — экспириенс очень-очень так себе.
Главная тайна богатства состоит в том, что оно не стоит тех усилий, которые требуются для того, чтобы его достичь.
В качестве альтернативной цели очень рекомендую достаток. То есть средний доход для той страны, где вы живете, возможность дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть здоровую еду и удобное жилье, не превышающего практическую необходимость размера.
Это действительно жизненная цель, достойная усилий цель. Многие-многие сотни миллионов людей этого не имеют, кстати. Так что с того момента, как вы этого достигли, считайте материальную программу жизни выполненной и переходите к произвольной.
Источник: Блог Владимира Яковлева
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