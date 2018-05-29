«Источал зловоние»: тайные болезни русских царей

Какая болезнь погубила сладострастника-многоженца Ивана Грозного ? Правда ли Екатерина II была нимфоманкой? От чего Николай I испытывал 12-часовые приступы и тщательно это скрывал? Узнайте вместе с Аnews тайные истории болезней российских монархов.

Иван Грозный

Прожил 53 года

Согласно летописям, в 22 года здорового и крепкого царя внезапно скосил «тяжкий огненный недуг», который сочли смертельным. Иван Васильевич пребывал в лихорадке, бредил и не узнавал близких.

Что это было — остаётся загадкой, есть ряд версий, вплоть до энцефалита и обострения сифилиса, но все они сомнительны. А весьма спорный популяризатор истории Эдвард Радзинский и вовсе усмотрел в этой болезни актёрский розыгрыш — якобы будущий деспот решил таким образом проверить своих бояр на верность.

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По выводам современных исследователей, впоследствии Грозного действительно сгубил сифилис, или, как писали в ту пору, «френчь» (французская болезнь). Но развилась она гораздо позже — за 5-6 лет до смерти государя-многоженца.

Пишут, что под конец он превратился в дряхлого старика с больной спиной и гниющими внутренностями, которого приходилось носить, так как сам он уже почти не мог передвигаться. При этом от него исходило нестерпимое зловоние, вероятно, из-за сифилитических язв с гнойными выделениями.

Пётр I

Прожил 52 года

История сохранила для потомков могучий образ первого императора: двухметровый гигант с ухарскими повадками, символ великорусской мощи. Но атлетической статью и здоровьем он обладал лишь в воображении литераторов и кинематографистов. В жизни Пётр был скорее «жердью»: длинный, но худой и узкоплечий, с маленькой головой, маленькими руками и «женским» размером ноги.

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Болел он почти каждый год, его могло страшно лихорадить по нескольку недель. Вдобавок в моменты переживаний с ним случались судороги и припадки, которые перетекали в неконтролируемую ярость. Тогда царь был способен убить, и никто не рисковал привести его в чувство.

Судя по переписке с женой Екатериной I, Пётр не расставался с лекарствами и жаловался то на геморрой, то на расстройство желудка, то на общее недомогание. А в последние 4 года жизни он страдал от цистита с резями и задержками мочеиспускания. После серьёзных простуд воспаление усилилось. Две недели император испытывал жесточайшие муки, медики литрами «откачивали» из мочевого пузыря гной. Умер он в судорогах, частично парализованный.

Пётр III

Прожил 34 года

Внук Петра I и муж Екатерины II был с детства хил и невзрачен, а с 15 до 17 лет перенёс почти подряд несколько «смертельных» болезней, включая чёрную оспу. Следы рубцов обезобразили его лицо. Екатерина мужа не любила и избегала близости с ним, но не только из-за внешности.

По некоторым сведениям, у него был интимный дефект — сращение крайней плоти, что вызывало болезненные ощущения при малейшей эрекции. Стыдливый Пётр не решался в этом признаться и считал себя неспособным производить детей. Лишь через 6-7 лет после свадьбы ему предположительно сделали обрезание, и только тогда супруги стали регулярно встречаться в спальне и зачали сына, будущего императора Павла.

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Когда Екатерина совершила переворот и отправила низложенного мужа вон из Петербурга , того через неделю настигла смерть от «приступа геморроидальных колик».

Современные эксперты на основе свидетельств о поведении Петра III подтвердили, что он страдал от геморроя и не мог усидеть на одном месте. Кроме того, у него было, по-видимому, немало других проблем, как врождённых, так и связанных с задержкой развития. Вскрытие, проведённое сразу после смерти, показало сердечную аномалию, воспаление кишечника и признаки инсульта.

Екатерина II

Прожила 67 лет

А вот самой императрице приписывают нимфоманию — чрезмерное половое влечение на фоне постоянной болезненной неудовлетворённости. По самым диким слухам, за всю жизнь она якобы сменила до 300 любовников. Но официально известны только 23 её фаворита и лишь 15 из них были её регулярными партнёрами. По меркам современных сексологов, это вполне умеренный сексуальный аппетит для незамужней женщины.

Больше того, Екатерина была осторожна в связях и подпускала к себе мужчину только после тщательного медосмотра у своего личного врача. Нимфоманкам такая осмотрительность не свойственна.

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Что действительно мучило Екатерину с 25 лет, так это «невыносимая ревматическая боль, начиная с бедра, вплоть до ляжки и по всей левой ноге», которая в периоды обострения сопровождалась лихорадкой и потливостью и мешала спать. Из-за неё императрица избегала ходить по лестницам и нередко передвигалась в кресле-каталке. Вероятнее всего, это был острый тромбофлебит, возникший как осложнение после первых родов, который затем стал хроническим и дополнился венозной недостаточностью.

Павел I

Убит заговорщиками в 46 лет

Современники, в том числе воспитатели и доктора, описывали его «болезненные припадки» и приступы страха, рассказывали, что он страдал галлюцинациями. Причём, признавая его ум, некоторые считали, что он близок к сумасшествию.

Учёный Франц Эпинус, преподававший Павлу физику и математику, отозвался о нём так: «Голова у него умная, но в ней есть какая-то машинка, которая держится на ниточке, — порвётся эта ниточка, машинка завернётся и тут конец уму и рассудку».

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Судя по всему, сын Екатерины Великой с детства страдал серьёзным расстройством нервной системы. Как и у его прадеда Петра I, у него от переживаний возникали неукротимые порывы гнева. В эти моменты император бледнел, черты лица неузнаваемо искажались, ему начинало давить грудь, он выпрямлялся и запрокидывал голову назад. А вот психические отклонения исследователи отрицают.

Николай I

Прожил 58 лет

Николай Павлович вступил на престол после своего старшего брата Александра I, который никогда не болел. Поэтому он культивировал миф о своём несокрушимом здоровье и сознательно скрывал от окружающих все свои недомогания, стараясь переносить их на ногах.

Сегодня известно, что император испытывал страшные приступы мигрени: они длились по 12 часов, в это время он лежал в зашторенном кабинете на походной кровати, накрытый шинелью. Часто головная боль сопровождалась болями в сердце и рвотой. Из-за нарушения функции вестибулярного аппарата он не переносил долгую езду, а на воде жестоко страдал от морской болезни.

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Также в документах лечащих врачей упоминаются «приливы и отливы крови к голове», что современные медики связали бы с вегетососудистой дистонией.

Александр III

Прожил 49 лет

Отец будущего императора Николая II долгие годы отличался «воловьим здоровьем». Будучи тучным, он стремился похудеть и потому соблюдал умеренность в еде. Но не в выпивке: один из историков пишет, что «для расширения сосудов» Александр употреблял «адскую смесь из коньяка, водки и кваса пополам с шампанским».

Здоровье было подорвано после крушения царского поезда под Харьковом в октябре 1888 года, на котором Александр с семьёй возвращался из Крыма . По свидетельству, 43-летний император до прибытия помощи со страшным усилием удерживал на плечах крышу разрушенного вагона, спасая родных. Вскоре после этого его стали тревожить боли в пояснице и бедре, потом он периодически чувствовал стеснение в груди. Близкие стали замечать его «восковую бледность», «водянистость».

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В последний год жизни Александр заболел гриппом, который дал осложнение — стрептококковую пневмонию. После неё быстро развилось тяжёлое заболевание почек, обострённое гипертонией и, в финальной стадии, уремией (интоксикацией из-за задержки в организме мочевины и продуктов обмена, выводимых почками). Император угас за месяц: страшно похудел, под конец не мог ни ходить, ни лежать, ни есть, ни спать. Он умер, сидя в кресле, ровно через 6 лет и 3 дня после крушения. Вскрытие показало громадное увеличение сердца.