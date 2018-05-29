Александр Самедов: «Разногласия с Семиным между нами и останутся. Мы разошлись без обид»

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов сказал, что не стал бы вести себя иначе в конфликте с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным , под руководством которого он выступал до возвращения в родной клуб в 2017 году. Также хавбек поделился мнением о разногласиям между главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым и полузащитником железнодорожников Игорем Денисовым

Александр Самедов: «Тема „Локомотива“ для меня закрыта»

— Как вы смотрите с высоты прожитых лет на тот конфликт, который случился у вас в «Локомотиве» с главным тренером Юрием Семиным?

— Та ситуация была конфликтом, скорее, в глазах общественности, — цитирует «Р-Спорт» Самедова. — С моей стороны никогда не было никаких комментариев на этот счет. Все разногласия, что имели между нами место, между нами и останутся. Важно, что мы пожали друг другу руки и разошлись без обид.

— Если бы сейчас ситуация повторилась, вы бы повели себя иначе?

— Нет.

— А вы понимаете Игоря Денисова в его конфликте с Черчесовым или нет?

— Я не тот человек, который читает в интернете всяческую желтуху, но в общих чертах вся история для меня выглядит так: есть некая ситуация, которая когда-то произошла между двумя взрослыми людьми — тренером и футболистом. Мой личный опыт научил меня тому, что люди в подобных ситуациях должны разбираться между собой сами, без привлечения посторонних. Поэтому я здесь никому не судья, привык отвечать только за свои слова и поступки. Остальное никак меня не касается. Равно как не касается и команды.

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— А если бы перед вами стоял выбор: отстоять свою позицию или пойти на уступки ради того, чтобы играть в сборной, поступились бы принципами?

— Я вообще не уверен, что применительно ко мне такая ситуация возможна, вот и все. В моей карьере были тренеры, которые относились ко мне по-разному, но я всегда придерживался того правила, что основная задача профессионала, коим я себя считаю, заключается в том, чтобы играть. Это моя главная позиция. Я понимаю смысл вашего вопроса, понимаю, куда вы ведете, но действительно не знаю, что могу здесь добавить.

— Что быстрее всего заставляет игрока взрослеть? Неудачи?

— Когда тебе 20 лет, ты невольно думаешь о том, что все еще впереди. Даже когда более опытные люди говорят тебе, что не успеешь оглянуться, будет уже 30, в это не слишком веришь. Искренне считаешь, что тебя это точно не коснется. А когда тебе 33, ты можешь что угодно о себе думать, можешь чувствовать себя не хуже, чем, когда был молодым, но невозможно не понимать при этом, что твой футбольный век подходит к концу. Соответственно начинаешь ценить каждую минуту и так или иначе приходишь к тому, что должен себе отказывать во многих вещах, если хочешь успеть чего-то добиться.

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